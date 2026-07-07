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สลด! หนุ่มพนักงานบริษัท รมควันดับคาเก๋ง เจอเตาอั้งโล่ในรถ ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 14:10 น.
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สลด! หนุ่มพนักงานบริษัท รมควันดับคาเก๋ง เจอเตาอั้งโล่ในรถ ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

สลด! หนุ่มพนักงานบริษัท รมควันดับคาเก๋ง ริมถนนสุขุมวิท อ.บ้านฉาง เจอเตาอั้งโล่ในรถ คาดเสียชีวิตมาแล้ว 2 วัน ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

7 ก.ค. 2569 ร.ต.ท.ภานุพงศ์ เฟื่องฟู รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนสุขุมวิท ต.บ้านฉาง ฝั่งตรงข้ามหมวดแขวงการทางบ้านฉาง ขาออกบ้านฉางมุ่งหน้าเมืองระยอง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่นิติเวช และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามระยอง

ที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีแดงจอดอยู่ริมถนน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถ พบร่างชายสวมเสื้อพนักงานบริษัทเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะคนขับ โดยมีเตาถ่านอั้งโล่วางอยู่ภายในห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูรถเข้าตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพ ท่ามกลางความสลดใจของชาวบ้าน ผู้ค้า และประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณตลาดบ้านฉาง ต่างยืนมุงดูเหตุการณ์ด้วยความเศร้าสลด

เตาถ่านอั้งโล่วางอยู่ภายในห้องโดยสารรถยนต์

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้ คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ก่อนนำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมสอบปากคำญาติ เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่และพยานแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของการเสียชีวิตอย่างรอบด้าน ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 14:10 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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