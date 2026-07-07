ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้แจ้งความ “นักการเมือง” ยกพวกซ้อมนักข่าว ยันไม่ใช่คณะทำงานนายก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 14:12 น.
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อนุทิน ให้แจ้งความ นักการเมือง ยกพวกซ้อมนักข่าวก่อนเข้าร้อง กัน จอมพลัง ยันไม่ใช่คณะทำงานนายกและไม่ใช่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยด้วย

จากกรณีที่นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่มีนักข่าวมาร้องเรียน โดยระบุว่า “นักข่าวไปหาข้อมูลว่านักการเมืองคนนึงเป็นคณะทำงานท่านนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ แต่นักการเมืองไม่พอใจจึงไปเผชิญหน้ากับนักข่าวที่คอนโด คุยกันซักพักแยกย้าย นักข่าวกลัวไม่ปลอดภัยจึงไปขอกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน แต่ไม่จบนักการเมืองพาพวกตามมาหาถึงห้องวงจรปิดในคอนโด เปิดห้องเข้ามาทำร้ายคนในห้อง หลังจากนั้นเอาเฟลชไดร์นักข่าวที่เสียบไว้ตรงกล้องวงจรปิดไปด้วย

นักการเมืองมีภาพคู่กับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายท่านได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งมากมายจึงกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอให้ผมช่วย พรุ่งนี้นักข่าวมาหาผมครับ” นั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอำนาจให้ทีมกฏหมาย ไปลงบันทึกประจำวันที่ สน.ดุสิต เพื่อลงบันทึกประจำวันว่านาย ชณทัต ปัทะมะภูวดล มีการเเอบอ้าง เป็นคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันด้วยว่าบุคคลดังกล่าว ไม่ใช่คณะทำงานของนายกรัฐมนตรีและไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยด้วย

โดย พ.ต.ท. อาทิตย์ ศรีสุพจน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดุสิต ได้รับแจ้งความไว้แล้ว จึงให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 14:12 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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