โพสต์สุดท้าย เจ้าของแบรนด์กาแฟดังชุมพร ถูกรัวยิงต่อหน้าพระ ทนเจ็บไม่ไหวดับสลด
โพสต์สุดท้ายเจ้าของแบรนด์กาแฟชายเก๋ โพสต์รูปลูกสาวบอกคิดถึง ก่อนคนร้ายบุกรัวยิงดับหน้าสำนักสงฆ์หินเข้ ตำรวจเร่งล่าตัวดำเนินคดี มุ่งปมสังหารขัดแย้งส่วนตัวและชู้สาว
จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. บุกยิง นายทนงศักดิ์ พรมชัยศรี อายุ 51 ปี เจ้าของแบรนด์กาแฟชายเก๋ บ้านพันวาล จังหวัดชุมพร บริเวณถนนคอนกรีต ปากทางเข้าสำนักสงฆ์หินเข้ อำเภอท่าแซะ กระสุนเจาะเข้าที่ราวนมซ้าย 2 นัด และหน้าท้อง 2 นัด
ก่อนเกิดเหตุ นายทนงศักดิ์อยู่ที่ร้านกาแฟริมถนนปากทางเข้าวัด ห่างจากบ้านพักประมาณ 300 เมตร เดินไปพูดคุยกับพระสงฆ์และคนงานที่กำลังกางเต็นท์เตรียมงานเทศกาลทุเรียน ผ่านไปประมาณ 10 นาที มีคนร้ายสวมชุดดำใส่หมวกและแมสก์ปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนมาจอดใกล้ ๆ จากนั้นมือปืนเดินตรงเข้าไปหา ชักอาวุธปืนออกมารัวยิงใส่จนหมดแม็กกาซีน เขาพยายามวิ่งหลบหนีแต่กระสุนพุ่งเข้าลำตัวจนล้มฟุบลงกับถนน จากนั้นผู้ก่อเหตุวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องทิ้งไว้หลบหนีไป
หลังสิ้นเสียงปืนนายทนงศักดิ์ยังมีชีพจรโรยริน ชาวบ้านและพระสงฆ์ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าแซะ แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างทาง
ตำรวจตั้งประเด็นสอบสวน 2 เรื่อง คือ ความขัดแย้งส่วนตัว และเรื่องชู้สาวที่เคยมีปัญหาเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
สำหรับ นายทนงศักดิ์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้จำหน่ายกาแฟผง กาแฟสด กาแฟชง และเป็นผู้ก่อตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร เมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กส่วนตัวพบว่าเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นภาพถ่ายลูกสาวพร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “คิดถึงจังเลย”
ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดหินเข้ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดังนี้
- พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2569
- พิธีฌาปนกิจ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
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