วาว จารุวัฒน์ เปิดปากแล้ว รายได้โปรโมทเว็บพนันต่อเดือน ก่อนโดนรวบคาจอ
“วาว จารุวัฒน์” นักพากย์บอลคนดัง เปิดปากแล้ว รายได้โปรโมทเว็บพนันต่อเดือนกี่บาท? ก่อนโดนรวบคาจอ หลังรายงานผลบอลโลก
จากกรณีที่ นายจารุวัฒน์ พริบไหว หรือ วาว จารุวัฒน์ นักพากย์ฟุตบอลคนดังอายุ 44 ปี ถูกเจ้าหน้าที่บุกรวบตัว พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และไอแพด เนื่องจากมีการโยงและแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ทั้งหมด 2 เว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกกดสมัคร พร้อมโปรโมชั่นล่อใจ หากเป็นสมาชิกใหม่และยอมเติมเงินตามเรทตั้งแต่ 300, 500, 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาท จะได้รับของที่ระลึกสายสปอร์ต เช่น เสื้อกีฬา กระเป๋า แก้วน้ำ และหมวกฟรี เป็นต้น
จากการสอบปากคำเบื้องต้น วาว จารุวัฒน์ ได้รับสารภาพว่า ตนได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือน โดยทำมาแล้ว 2 เดือน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ส่ง พนักงานสอบสวนบก.สอท.1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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