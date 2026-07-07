เพจ Drama-addict แจง ยอดนิสิต มมส. ติดพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คน มาจากภูมิลำเนาเดิม ไม่ใช่กินส้มตำในมหาสารคาม
เพจ Drama-addict ระบุผลตรวจสุขภาพนิสิตปี 1 ทุกคนเป็นปกติ ตัวเลขสะท้อนพยาธิใบไม้ตับที่ติดมาก่อนเข้าเรียนจากทั่วภาคอีสาน
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict โพสต์ชี้แจงกรณีนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ตรวจพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4 พันคน โดยระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ฝากข้อมูลมาว่า ก่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตรวจสุขภาพนิสิตปี 1 ทุกคนเป็นปกติ ผลตรวจที่ออกมาจึงเป็นผลจากเด็กที่เพิ่งจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกจังหวัดในภาคอีสานที่มาเรียนต่อที่ มมส. ไม่ใช่ผลจากการมากินส้มตำปลาร้าในเขตมหาวิทยาลัยตามที่มีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.) เปิดเผยว่า จากการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ 20,000 คน พบอัตราติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ 11% ขณะที่การตรวจนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2569 ของ มมส. จำนวน 12,733 คน พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจ 1,922 คน พบติดเชื้อ 380 คน หรือ 19%
นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม แสดงความกังวลว่ากลุ่มนิสิตอาจมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำใส่ปลาร้าดิบที่ไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งอาจปนเปื้อนไข่พยาธิ และสั่งให้ สสจ.มหาสารคาม เร่งตรวจสอบร้านอาหารพร้อมออกป้ายรับรอง “ร้านนี้ปลาร้าสุก” เพื่อเป็นทางเลือกให้นิสิตและประชาชน หากไม่ได้รับการรักษา พยาธิชนิดนี้อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีในอีก 15-20 ปีข้างหน้า
ด้านนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่าการตรวจครั้งนี้ใช้วิธีใหม่ คือตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความไวสูงกว่าการหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบเดิม แต่ยังต้องตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีอุจจาระก่อนจึงจะสรุปได้ว่าติดเชื้อจริง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมกำชับให้ สสจ.มหาสารคาม รณรงค์ให้ประชาชนกินอาหารปรุงสุกและเลือกแหล่งอาหารที่มั่นใจได้
ด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลคัดกรองดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินความเสี่ยง ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค และมหาวิทยาลัยได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจยืนยันและติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อไป
สำหรับผู้ที่กินอาหารปลาน้ำจืดดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบเป็นประจำ เช่น ก้อยปลา ลาบปลา ปลาส้มดิบ ควรตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิเป็นระยะ และหันมากินอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
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