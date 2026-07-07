เปิดโพสต์สุดท้าย “วาว จารุวัฒน์” ก่อนโดนรวบ คดีแปะเว็บพนัน จ้างเดือนละ 5 หมื่น
เปิดโพสต์สุดท้าย วาว จารุวัฒน์ นักพากย์บอลคนดัง ก่อนโดนรวบ คดีแปะเว็บพนัน จ้างเดือนละ 5 หมื่น เพิ่งรายงานผลบอลโลก
จากกรณีที่ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้นำกำลังเข้าจับกุม นายจารุวัฒน์ พริบไหว หรือ วาว จารุวัฒน์ นักพากย์ฟุตบอลคนดังอายุ 44 ปี พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และไอแพด สืบเนื่องจากที่กล่าวมีการโยงและแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง 2 เว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกกดสมัคร พร้อมโปรโมชั่นล่อใจ หากเป็นสมาชิกใหม่และยอมเติมเงินตามเรทตั้งแต่ 300, 500, 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาท จะได้รับของที่ระลึกสายสปอร์ต เช่น เสื้อกีฬา กระเป๋า แก้วน้ำ และหมวกฟรี เป็นต้น
จากการปากคำเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือน โดยทำมาแล้ว 2 เดือนนั้น
ทั้งนี้ Wowfootball ซึ่งเป็นเพจของ วาว จารุวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความก่อนโดนจับกุมว่า “ง่ายเกินคาดดด อเมริกา 1-4 เบลเยี่ยม”
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