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เปิดภาพนาทีจับกุม “วาว จารุวัฒน์” นักพากย์บอลคนดัง แปะเว็บพนัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 15:51 น.
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ขอบคุณภาพจาก : เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

เปิดภาพนาทีจับกุม วาว จารุวัฒน์ นักพากย์บอลคนดัง แปะเว็บพนัน เจ้าตัวสารภาพได้รับการการว่าจ้างเดือนละ 5 หมื่น ทำมาสองเดือน

พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้นำกำลังเข้าจับกุม นายจารุวัฒน์ พริบไหว หรือ วาว จารุวัฒน์ นักพากย์ฟุตบอลคนดังอายุ 44 ปี พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และไอแพด

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ได้ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชี “เจาะลูกหนัง วาว77ดาว” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5,329 ราย และมียอดกดถูกใจคลิปสูงถึง 14,800 ครั้ง มีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์สดทำทีเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญ คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะ

เมื่อเริ่มมีแฟนคลับหลงเชื่อก็จะแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นพนันออนไลน์ ผ่าน Line ID และเว็บไซต์ และเมื่อตรวจสอบก็พบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงและแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง 2 เว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกกดสมัคร พร้อมโปรโมชั่นล่อใจ หากเป็นสมาชิกใหม่และยอมเติมเงินตามเรทตั้งแต่ 300, 500, 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาท จะได้รับของที่ระลึกสายสปอร์ต เช่น เสื้อกีฬา กระเป๋า แก้วน้ำ และหมวกฟรี เป็นต้น

จากการปากคำเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือน โดยทำมาแล้ว 2 เดือน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ส่ง พนักงานสอบสวนบก.สอท.1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 15:51 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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