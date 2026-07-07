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เจนนี่ โต้กลับเจ้าหนี้ ยันไม่เคยตกลงวางมัดจำ ย้ำเรื่องจบนานแล้ว หากไม่หยุดพาดพิงเจอฟ้อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 13:47 น.
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เจนนี่ รัชนก พ้อ ขอใช้ชีวิตบ้าง หลังเจ้าหนี้เอ่ยชื่อถึงให้ไถ่บ้านคืน แม่เกตุ ลั่น หากยังไม่หยุดจะใช้สิทธิทางกฎหมาย

เจนนี่ รัชนก โต้กลับเจ้าหนี้ ยันไม่เคยตกลงวางมัดจำ ย้ำเรื่องจบนานแล้ว หากไม่หยุดพาดพิงทำให้เสียหาย เจอฟ้องแน่ ลั่น ขอให้ได้ใช้ชีวิตบ้าง

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทาง คุณบี เจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชูเจ้าดัง ได้ออกมาเผยภายสื่อโดยวอนให้ เจนนี่ รัชนก ไถ่บ้านคืน แม่เกตุ ในราคา 4.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น น้องสาวของเจนนี่ โดยทางแม่เกตุได้นำไปจำนองกับตนช่วงที่เผชิญมรสุมหนี้สินก่อนหน้านี้ ต่อมาทาง เจนนี่ เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตน ปัญหาใครปัญหามัน ตอนนี้่ชีวิตมีความสุขดีทำงาน หาเงิน ดูแลลูก ๆ ทั้งสองคน

เจนนี่ ลั่น “ปัญหาใครปัญหามัน” หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน

ล่าสุด 7 ก.ค. 69 เจนนี่ รัชนก ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ท่ามกลางกำลังใจจากกลุ่มชาวเน็ตและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ใค้โพสต์

“ตื่นเช้ามากับข่าวเจนนี่ที่เต็มฟีดไปหมด ผลที่เจนนี่ได้รับตอนนี้คือ พอมันเป็นข่าว นอกจากจะทำให้คนจะเบื่อ จะรำคาญแล้ว คนก็คอมเมนท์โจมตี ว่าเจนนี่สร้างกระแสเพื่อจะขายของ โกหกบ้าง ตอแหลบ้าง คอนเทนต์บ้าง อย่างอื่นบลาๆๆๆ บ้าง ทั้งที่ตอนนี้เจนนี่กลับบ้านพาลูกมาพักผ่อนต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอม แล้วก็กลับมาจะจัดงานไหว้ครูหมอโนราเพราะตัวเองป่วย ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแม้แต่น้อย

ที่สำคัญไปกว่านั้นต้นเหตุไม่ได้เกิดจากเจนนี่เลยแม้แต่นิดเดียว แต่เลือกที่จะดึงเจนนี่เข้าไป โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่เจนนี่จะได้รับ ถ้าใครยังมีการพาดพิง หรือกระทำอย่างใดอย่างนึงถึงเจนนี่และก่อให้เจนนี่เกิดความเสียหาย เจนนี่ขออนุญาตปกป้องสิทธิของตัวเองด้วยกฎหมายทุกกรณีค่ะ #ขอให้หนูได้ใช้ชีวิตของหนูบ้างเถอะ

เรื่องบ้านเจนนี่เคยติดต่อไปเพื่อจะขอซื้อคืนและมีการขอต่อรองราคาเพราะเจนนี่เพิ่งทราบว่าราคามันสูง แต่ตอนนั้นทางเจ้าของบ้านแจ้งว่าลดไม่ได้แล้ว เพราะมีคนมาติดต่อขอซื้ออยู่เรื่อย ๆ เจนนี่ก็มีการแจ้งไปแล้วว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปขายคนอื่นเลย เพราะถ้าได้ราคาดีกว่าก็ดีอยู่แล้วค่ะ

แต่พอเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ ๆ เค้าแจ้งผ่านแม่เกตุมาว่าลดราคาได้แล้วตามที่เจนนี่เคยขอ แต่ ณ วันนั้นเจนนี่ไม่ได้อยากซื้อคืนแล้วเพราะมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่มีใครเข้าใจเท่าเจนนี่ เจนนี่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยบอกให้เค้ารอว่าเจนนี่จะซื้อคืน ไม่เคยยืนยันว่าจะซื้อ ไม่เคยมีการโอนเงินวางมัดจำ มีแค่คุยกันครั้งเดียวแล้วตกลงราคากันไม่ได้ หลังจากนั้นเจนนี่ก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้อีกเลย และการที่เจนนี่จะไม่ซื้อคืนก็ไม่ใช่ความผิดของเจนนี่ค่ะ

หากใครยังไม่หยุดที่จะเอาชื่อเจนนี่ไปพูดหรือพาดพิงออกสื่อ เจนนี่จะขอฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ”

เจนนี่ โต้กลับเจ้าหนี้ ยันไม่เคยวางมัดจำ ย้ำเรื่องจบนานแล้ว หากไม่หยุดพาดพิงเจอฟ้อง-1

แฟนคลับส่งกำลังใจให้ เจนนี่ รัชนก

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อ้างอิงจาก : FB รัชนก สุวรรณเกตุ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 13:47 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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