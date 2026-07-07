รพ.สงขลานครินทร์ เก็บเงิน 300 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใช้ ER เริ่ม 1 ส.ค. เปิดเกณฑ์ ESI 5 ระดับ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประกาศเก็บค่าบริการผู้ป่วยกลุ่ม ESI 4-5 ที่ใช้ห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็น พร้อมชี้แจงเกณฑ์คัดแยกความเร่งด่วน 5 ระดับให้ประชาชนเข้าใจ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประกาศเก็บค่าบริการ 300 บาทต่อครั้ง จากผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER) แต่แพทย์ประเมินแล้วว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
ประกาศฉบับนี้ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ระบุว่าค่าบริการดังกล่าวใช้กับผู้ป่วยที่แพทย์จัดอยู่ในระดับ ESI 4 และ ESI 5 ตามเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสากล ซึ่งเป็นกลุ่มไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลระบุเหตุผลว่าต้องการให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระดับความรุนแรงทางการแพทย์
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีภารกิจหลักในการดูแลรักษา “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” และ “ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ โดยอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ หมดสติไม่รู้สึกตัว หายใจเร็วหรือหายใจลำบาก เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง ชักเกร็งหรือหยุดหายใจ อัมพฤกษ์อัมพาตพูดไม่ชัดเฉียบพลัน มีบาดแผลเลือดออกไม่หยุด กระดูกหักที่เสี่ยงต่อการกดทับอวัยวะสำคัญ บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ เด็กที่มีไข้สูงหรือชัก และภาวะช็อกที่ความดันต่ำหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
โรงพยาบาลใช้ระบบคัดแยกความเร่งด่วน 5 ระดับ หรือ ESI เป็นเครื่องมือหลักในการจัดลำดับการดูแลผู้ป่วย
- ระดับ ESI 1 สีแดง คือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องดูแลทันที เช่น หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจ
- ระดับ ESI 2 สีชมพู ต้องได้รับการดูแลภายใน 10 นาที เช่น โรคหัวใจขาดเลือดหรือถูกงูพิษกัด
- ระดับ ESI 3 สีเหลือง ต้องได้รับการรักษาภายใน 30 นาที เช่น ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันหรือไหล่หลุด
- ระดับ ESI 4 สีเขียว ต้องได้รับการดูแลภายใน 1 ชั่วโมง เช่น ข้อเท้าพลิกหรือแผลฉีกขาดเล็กน้อย
- ระดับ ESI 5 สีขาว คือผู้ป่วยทั่วไปที่ตรวจได้ภายใน 2 ชั่วโมง เช่น ไข้หวัด เจ็บคอ หรือมาฉีดวัคซีนตามนัด
ผู้ป่วยกลุ่ม ESI 4 และ ESI 5 คือกลุ่มที่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 300 บาทตามประกาศใหม่ และค่าบริการส่วนนี้ไม่สามารถเบิกคืนได้ในส่วนที่เกินจากสิทธิการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขสิทธิของตนก่อนเข้ารับบริการ เพื่อป้องกันภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินยังคงเป็นผู้ประเมินระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละราย ไม่ใช่ผู้ป่วยหรือญาติเป็นผู้ตัดสินใจเอง ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ ER หรือไม่ สามารถสอบถามอาการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้
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