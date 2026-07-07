ข่าว

รพ.สงขลานครินทร์ เก็บเงิน 300 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใช้ ER เริ่ม 1 ส.ค. เปิดเกณฑ์ ESI 5 ระดับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 13:20 น.
72
รพ.สงขลานครินทร์ เก็บเงิน 300 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใช้ ER เริ่ม 1 ส.ค. เปิดเกณฑ์ ESI 5 ระดับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประกาศเก็บค่าบริการผู้ป่วยกลุ่ม ESI 4-5 ที่ใช้ห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็น พร้อมชี้แจงเกณฑ์คัดแยกความเร่งด่วน 5 ระดับให้ประชาชนเข้าใจ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประกาศเก็บค่าบริการ 300 บาทต่อครั้ง จากผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER) แต่แพทย์ประเมินแล้วว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับนี้ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ระบุว่าค่าบริการดังกล่าวใช้กับผู้ป่วยที่แพทย์จัดอยู่ในระดับ ESI 4 และ ESI 5 ตามเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสากล ซึ่งเป็นกลุ่มไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลระบุเหตุผลว่าต้องการให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระดับความรุนแรงทางการแพทย์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประกาศเก็บค่าบริการ 300 บาทต่อครั้ง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีภารกิจหลักในการดูแลรักษา “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” และ “ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ โดยอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ หมดสติไม่รู้สึกตัว หายใจเร็วหรือหายใจลำบาก เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง ชักเกร็งหรือหยุดหายใจ อัมพฤกษ์อัมพาตพูดไม่ชัดเฉียบพลัน มีบาดแผลเลือดออกไม่หยุด กระดูกหักที่เสี่ยงต่อการกดทับอวัยวะสำคัญ บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ เด็กที่มีไข้สูงหรือชัก และภาวะช็อกที่ความดันต่ำหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง

โรงพยาบาลใช้ระบบคัดแยกความเร่งด่วน 5 ระดับ หรือ ESI เป็นเครื่องมือหลักในการจัดลำดับการดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลใช้ระบบคัดแยกความเร่งด่วน 5 ระดับ หรือ ESI เป็นเครื่องมือหลักในการจัดลำดับการดูแลผู้ป่วย

  • ระดับ ESI 1 สีแดง คือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องดูแลทันที เช่น หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจ
  • ระดับ ESI 2 สีชมพู ต้องได้รับการดูแลภายใน 10 นาที เช่น โรคหัวใจขาดเลือดหรือถูกงูพิษกัด
  • ระดับ ESI 3 สีเหลือง ต้องได้รับการรักษาภายใน 30 นาที เช่น ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันหรือไหล่หลุด
  • ระดับ ESI 4 สีเขียว ต้องได้รับการดูแลภายใน 1 ชั่วโมง เช่น ข้อเท้าพลิกหรือแผลฉีกขาดเล็กน้อย
  • ระดับ ESI 5 สีขาว คือผู้ป่วยทั่วไปที่ตรวจได้ภายใน 2 ชั่วโมง เช่น ไข้หวัด เจ็บคอ หรือมาฉีดวัคซีนตามนัด

ผู้ป่วยกลุ่ม ESI 4 และ ESI 5 คือกลุ่มที่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 300 บาทตามประกาศใหม่ และค่าบริการส่วนนี้ไม่สามารถเบิกคืนได้ในส่วนที่เกินจากสิทธิการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขสิทธิของตนก่อนเข้ารับบริการ เพื่อป้องกันภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

ผู้ป่วยกลุ่ม ESI 4 และ ESI 5 คือกลุ่มที่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 300 บาทตามประกาศ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินยังคงเป็นผู้ประเมินระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละราย ไม่ใช่ผู้ป่วยหรือญาติเป็นผู้ตัดสินใจเอง ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ ER หรือไม่ สามารถสอบถามอาการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การรถไฟฯ เร่งค้นหา &quot;น้องสีส้ม&quot; แมวพิการ หายไปจากขบวนรถไฟ ระหว่างเดินทาง ข่าว

การรถไฟฯ ปูพรมค้นหา “น้องสีส้ม” แมวพิการ สูญหายจากขบวนรถไฟ ระหว่างทาง

3 นาที ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวไทย ขอโทษนอนทับดอกไม้บนภูเขาอุทยานแห่งชาติญี่ปุ่น ข่าว

อินฟลูสาวฯ ขอโทษคนไทย-ญี่ปุ่น ปมนอนทับพืชบนภูเขา น้อมรับทุกคำวิจารณ์

11 นาที ที่แล้ว
เทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง 30 บาท ต่างกันตรงไหน เศรษฐกิจ

เทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง 30 บาท ต่างกันตรงไหน

48 นาที ที่แล้ว
กกต. รับรองผลเลือกตั้ง &quot;ชัชชาติ&quot; ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 50 เขต พ่วงนายกเมืองพัทยา ข่าวการเมือง

กกต. รับรองผลเลือกตั้ง “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. 50 เขต พ่วงนายกเมืองพัทยา

49 นาที ที่แล้ว
พายุไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 15 ศพ! ไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน พายุทำบ้านพัง ดินถล่มฝังร่างชาวบ้าน เร่งหาคนหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลื่อนไหว หลังอดีตสามี ลั่นแคปชั่นสะกิดดรามา ฝน มาริสา โพสต์ฟาดเจ็บ บันเทิง

ดิว อริสรา เคลื่อนไหว หลังอดีตสามี ลั่นแคปชั่นสะกิดดรามา ฝน มาริสา โพสต์ฟาดเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จำคุก 5 ปี อดีตนายก อบต.ราชาเทวะ คดีทุจริตเสาไฟกินรี ยกฟ้องอีก 8 จำเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.สำนักนายกฯ บุกทลายโรงงานยาลดน้ำหนักเถื่อน ข่าว

ทลายแล้ว! โรงงานอาหารเสริมมรณะ ไม่มีอย. ลอบใส่ไซบูทรามีน หลังมีคนกินแล้วดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS สหรัฐฯ ก่อนดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS สหรัฐฯ ก่อนลงสนามแข่ง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจีนสั่งประหารชีวิต อดีตข้าราชการ รับสินบนกว่า 2,210 ล้านหยวน นาน 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งประหารชีวิต อดีตข้าราชการ รับสินบนกว่า 2,210 ล้านหยวน นาน 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกหญิงเม็กซิโก จัดฉากโดนลักพาตัว หวังแต่งเรื่องกลบคดียักยอกเงิน 40 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง รมว.พลังงาน ลดราคาน้ำมันทันที ตามราคาน้ำในตลาดโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอันดับโลก ไทย VS สหรัฐฯ ก่อนดวลศึก วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนาม 3 ข่าวกีฬา

เปิดคะแนนอันดับโลก ไทย VS สหรัฐฯ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 บวกลบกี่แต้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของแบรนด์กาแฟชายเก๋ถูกยิงดับ ข่าว

โพสต์สุดท้าย เจ้าของแบรนด์กาแฟดังชุมพร ถูกรัวยิงต่อหน้าพระ ทนเจ็บไม่ไหวดับสลด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาว จารุวัฒน์ เปิดปากแล้ว รายได้โปรโมทเว็บพนันต่อเดือน ก่อนโดนรวบคาจอ ข่าว

วาว จารุวัฒน์ เปิดปากแล้ว รายได้โปรโมทเว็บพนันต่อเดือน ก่อนโดนรวบคาจอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้แจ้งความ “นักการเมือง” ยกพวกซ้อมนักข่าว ยันไม่ใช่คณะทำงานนายก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! หนุ่มพนักงานบริษัท รมควันดับคาเก๋ง เจอเตาอั้งโล่ในรถ ตำรวจเร่งหาสาเหตุ ข่าว

สลด! หนุ่มพนักงานบริษัท รมควันดับคาเก๋ง เจอเตาอั้งโล่ในรถ ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Drama-addict แจง ยอดนิสิต มมส. ติดพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คน มาจากภูมิลำเนาเดิม ไม่ใช่กินส้มตำในมหาสารคาม ข่าว

เพจ Drama-addict แจง ยอดนิสิต มมส. ติดพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คน มาจากภูมิลำเนาเดิม ไม่ใช่กินส้มตำในมหาสารคาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก พ้อ ขอใช้ชีวิตบ้าง หลังเจ้าหนี้เอ่ยชื่อถึงให้ไถ่บ้านคืน แม่เกตุ ลั่น หากยังไม่หยุดจะใช้สิทธิทางกฎหมาย บันเทิง

เจนนี่ โต้กลับเจ้าหนี้ ยันไม่เคยตกลงวางมัดจำ ย้ำเรื่องจบนานแล้ว หากไม่หยุดพาดพิงเจอฟ้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ญี่ปุ่นลงยับ! อินฟลูฯ สาวไทย แอบเด็ด-นอนทับดอกไม้ บนภูเขาอุทยานแห่งชาติ ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่นลงยับ! อินฟลูฯ สาวไทย แอบเด็ด-นอนทับดอกไม้ บนภูเขาอุทยานแห่งชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย “วาว จารุวัฒน์” ก่อนโดนรวบ คดีแปะเว็บพนัน จ้างเดือนละ 5 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ วาว จารุวัฒน์ นักพากย์บอลเบอร์ต้น อดีตตัวประกอบช่องดัง เส้นทางก่อนจับไมค์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพนาทีจับกุม “วาว จารุวัฒน์” นักพากย์บอลคนดัง แปะเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.สงขลานครินทร์ เก็บเงิน 300 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใช้ ER เริ่ม 1 ส.ค. เปิดเกณฑ์ ESI 5 ระดับ ข่าว

รพ.สงขลานครินทร์ เก็บเงิน 300 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใช้ ER เริ่ม 1 ส.ค. เปิดเกณฑ์ ESI 5 ระดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของน้ำตาตก 2 ผัวเมียไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ทิ้งผ้าอนามัยใช้แล้ว พร้อมขยะกองโต ให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของน้ำตาตก ผัวเมียไม่จ่ายค่าเช่า ทิ้งผ้าอนามัยใช้แล้ว พร้อมขยะกองโต ให้ดูต่างหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 13:20 น.
72
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง 30 บาท ต่างกันตรงไหน

เทียบสิทธิรักษาพยาบาล ข้าราชการ VS บัตรทอง 30 บาท ต่างกันตรงไหน

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
กกต. รับรองผลเลือกตั้ง &quot;ชัชชาติ&quot; ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 50 เขต พ่วงนายกเมืองพัทยา

กกต. รับรองผลเลือกตั้ง “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. 50 เขต พ่วงนายกเมืองพัทยา

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
พายุไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน

ดับพุ่ง 15 ศพ! ไต้ฝุ่นไมสักถล่มจีน พายุทำบ้านพัง ดินถล่มฝังร่างชาวบ้าน เร่งหาคนหาย

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
ดิว อริสรา เคลื่อนไหว หลังอดีตสามี ลั่นแคปชั่นสะกิดดรามา ฝน มาริสา โพสต์ฟาดเจ็บ

ดิว อริสรา เคลื่อนไหว หลังอดีตสามี ลั่นแคปชั่นสะกิดดรามา ฝน มาริสา โพสต์ฟาดเจ็บ

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
Back to top button