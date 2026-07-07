ประวัติ วาว จารุวัฒน์ นักพากย์บอลเบอร์ต้น อดีตตัวประกอบช่องดัง เส้นทางก่อนจับไมค์
ประวัติ วาว จารุวัฒน์ จากนักแสดงตัวประกอบช่อง 7 ก่อนเข้าสู่วงการนักพากย์บอลมืออาชีพ ย้อนตำนานตกรอบรายการแฟนพันธุ์แท้ คำถามที่คนทั้งประเทศน่าจะตอบได้
หากพูดถึงนักพากย์บอลชาวไทยเบอร์ต้นเชื่อว่าชื่อของ วาว จารุวัฒน์ ขึ้นมาในความคิดเป็นลำดับแรก ๆ แน่นอน หลายคนอาจจะติดใจทักษะและลีลาการพากย์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแต่อาจจะไม่รู้เบื้องลึกก่อนจะมาเป็นขวัญใจแฟนบอลถึงทุกวันนี้ ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเปิดเผยประวัติและถึงเส้นทางชีวิตที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงจนถึงก้าวสำคัญในโลกฟุตบอล ผ่านรายการกูคือแฟนบอล
วาว จารุวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน จุดเริ่มต้นของเขาในวงการสื่อจากการเป็นตัวประกอบช่อง 7 มักจะได้รับบทเป็นเพื่อนพระเอกหลายเรื่อง และเกือบจะได้รับบทเป็นพระเอกแล้ว
ส่วนความสนใจในฟุตบอลของวาวเริ่มจากการเป็นสมาชิกชมรมลิเวอร์พูลเชียงใหม่ แฟนคลับ เมื่อประธานชมรมเสียชีวิต เขาจึงเขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์ เพื่อแจ้งเรื่องกิจกรรมของชมรม จดหมายฉบับนั้นไปเตะตานักจัดรายการกีฬาที่เชียงใหม่จนได้รับเชิญไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านวิทยุ และได้โอกาสร่วมจัดรายการฟุตบอลโลกปี 1998 ที่เชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้น ในตอนนั้นวาวต้องหาหนังสือประวัติฟุตบอลโลกมาอ่านเพื่อนำข้อมูลมาเล่าในรายการ
จากนั้น วาว จารุวัฒน์ ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพฯ ในช่วงฟุตบอลโลก 2002 ได้รับโอกาสจากผู้บริหารในช่วงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก หลังจากนั้นเส้นทางอาชีพก็เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Live TV, GMM Grammy, พิธีกรช่องต่าง ๆ เขายอมรับว่าชีวิตของเขามักจะผูกพันกับกระแสฟุตบอลโลกหรือยูโรมักจะนำโอกาสใหม่ ๆ มาให้เสมอ
เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นที่จดจำคือการเข้าแข่งรายการแฟนพันธุ์แท้ เจ้าตัวเล่าว่าเขาตกรอบเพราะคำถามที่คนทั้งประเทศน่าจะตอบได้ โจทย์ในวันนั้นคือการทายชื่อทีมจากคำใบ้ เช่น ใส่เสื้อสีแดง มีสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์ และเคยมาเมืองไทย ซึ่งวาวตอบว่า Aston Villa เป็นคำตอบที่ผิด ส่วนคำตอบที่ถูกต้องคือ Middlesbrough FC เคยมาเมืองไทยเมื่อปี 2539 เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ได้เตรียมตัวไปมากพอเมื่อเทียบกับแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงที่เขายอมรับในความเก่ง
บทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เจ้าตัวเผยว่าไม่มีทีมรักแบบ 100% เหมือนแฟนบอลทั่วไป แต่จะเลือกเชียร์เป็นรายปีตามความน่าสนใจของการเสริมทัพ
อย่างไรก็ตาม งานที่เขารักที่สุดคือการพากย์ฟุตบอล เพราะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองเมื่อเปิดไมค์ และได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ สำหรับคำว่า “นักพากย์เบอร์ 1” เขามองว่าไม่มีอยู่จริง เพราะขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ชมว่าชอบสไตล์ไหนมากกว่า
เป้าหมายต่อไปของวาวคือการพัฒนาวงการฟุตบอลภาพรวม เน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและแฟนบอล เพื่อปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้เยาวชน
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