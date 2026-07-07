ทัวร์ญี่ปุ่นลงยับ! อินฟลูฯ สาวไทย แอบเด็ด-นอนทับดอกไม้ บนภูเขาอุทยานแห่งชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่นลงยับ! อินฟลูฯ สาวไทย แอบเด็ด-นอนทับดอกไม้ บนภูเขาอุทยานแห่งชาติ จี้รัฐบาลลงโทษหนัก ล่าสุดเจ้าตัวลบโพสต์แล้ว
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียฝั่งญี่ปุ่น หลังมีบัญชีผู้ใช้ X ชื่อ @masanews3 โพสต์ภาพร้อมข้อความระบุว่า “ชาวต่างชาติสายสร้างปัญหา (ธงชาติไทย) แอบเก็บพืชบนภูเขาสูงที่ภูเขาอากิตะ-โคมางาตาเกะ
แถมยังลงไปนอนกลิ้งทับพืชเหล่านั้นอย่างโจ่งแจ้ง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติ การกระทำเหล่านี้ถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และมีการลาดตระเวนอยู่แล้วด้วย”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมว่า “โพสต์นั้นในอินสตาแกรมถูกลบไปแล้ว ได้ยินมาว่าที่เทือกเขาเจแปนแอลป์ตอนเหนือก็มีคนต่างชาติเพิ่มขึ้นเหมือนกัน มีทั้งจับนกไรโจมาถอนขน (หลังจากนั้นเอาไปกินหรือเปล่านะ?) แล้วก็ทิ้งขยะกับอึเอาไว้ตอนมาตั้งแคมป์นอนเต็นท์
อยากให้จัดการกับเรื่องนี้จริงๆ เลย แนวคิดที่มองว่าคนเราเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ใช้กับคนพวกนี้ไม่ได้หรอก คิดว่าควรมีบทลงโทษที่รุนแรงได้แล้ว ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นปล่อยปละละเลยเกินไป”
“พวกเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าประเทศไหนก็มีบทลงโทษที่รุนแรง หรือเป็นเพราะรู้กันไปทั่วแล้วว่าที่ญี่ปุ่นน่ะหย่อนยานเกินไป”
“ทั้งที่เป็นอุทยานธรรมชาติที่วิวสวยงามแท้ๆ แต่พอมีคนที่สกปรกทั้งกายและใจมาร่วมอยู่ในภาพด้วยแล้ว ทุกอย่างก็พังพินาศหมด”
นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังได้เปิดเผยบัญชีอินสตาแกรมของสาวไทยรายดังกล่าว ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 2.9 หมื่นผู้ติดตาม ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้ว
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