ข่าวการเมือง

“สุชาติ” โชว์ผลงาน หลัง “อนุทิน” ส่อปรับ ครม. โยกเก้าอี้รัฐมนตรีโลกลืม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 13:18 น.
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สุชาติ โชว์ผลงานป่าทับลาน หาดฟรีดอม หลัง อนุทิน ส่อปรับ ครม. โยกเก้าอี้รัฐมนตรีโลกลืม ภายหลังจากที่คะแนนนิยมตกลงช่วงที่ผ่านมา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานและสื่อสารผลการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น ภายหลังจากที่คะแนนนิยมลดลง

โดยนายสุชาติระบุว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านนายกฯ นายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่า ในสิ่งที่เราทำงานตื่นมาเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทุกเรื่องที่ตกค้างมายาวนานหลายสิบปีทุกเรื่อง เมื่อวานนี้ก็ไปเรื่องโมเดลภูเก็ตที่ท่านนายกฯ กำชับมา มีการติดป้ายมาตรการ 25 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 22 รายการในหาดฟรีดอม และสิ่งที่เราได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ทวงคืนชายหาดต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนนั้น เราก็ทำเป็นรูปธรรมและรายงานนายกฯ ต่อเนื่องอยู่แล้ว

“ผมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นความโชคดีของผมด้วย อธิบดีฯ ท่านปลัดฯ มีศักยภาพในการที่จะบริหารหน่วยงานในกรมของตนเอง เช่น การมอบที่ดินอยู่อาศัยให้กับประชาชน ซึ่งอยู่อย่างถูกต้องกับพื้นที่ป่าก็ทำตามแผนหมดแล้ว ซึ่งตกค้างมาก็หลายสิบปี ก็จะทำให้จบภายในปี 70 ประมาณ 1 ล้านครอบครัว, ในเรื่องของอุทยานทับลาน ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่กับป่ารู้สึกไม่มีความสุข และไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเกือบ 50 ปี เราก็แก้ปัญหาให้ลุล่วงแล้ว และตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาเรื่องภูเก็ตโมเดล”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นความโชคดีด้วย อธิบดีฯ ท่านปลัดฯ มีศักยภาพในการที่จะบริหารหน่วยงานในกรมของตนเอง เช่น การมอบที่ดินอยู่อาศัยให้กับประชาชน ซึ่งอยู่อย่างถูกต้องกับพื้นที่ป่าก็ทำตามแผนหมดแล้ว ซึ่งตกค้างมาก็หลายสิบปี ก็จะทำให้จบภายในปี 70 ประมาณ 1 ล้านครอบครัว, ในเรื่องของอุทยานทับลาน ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่กับป่ารู้สึกไม่มีความสุข และไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเกือบ 50 ปี เราก็แก้ปัญหาให้ลุล่วงแล้ว และตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาเรื่องภูเก็ตโมเดล

ส่วนงานเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อน เราก็มีการสร้างกฎหมาย แก้กฎหมาย และก็จะนำเข้าสู่การบังคับใช้กฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นว่าหากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นจะต้องมีการชดเชยอย่างไร ขณะที่กรมควบคุมมลพิษก็มีการออกไปตรวจตราตามที่พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามา เราทำอย่างโปร่งใสทั้งหมด

จริงๆ กระทรวงทรัพยากรฯ งานเยอะมาก และก็ทำ, สื่อมวลชนเห็นอยู่ งานทุกวัน มีทุกหน้า ทุกวัน ก็พยายามทำให้เต็มที่ และเรายังมีความแข็งแรงที่จะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อยู่ทุกอาทิตย์ครับ ก็ยังทำงานอยู่ ก็เชื่อว่าสิ่งทั้งหมดที่สื่อมวลชนถาม ก็ท่านนายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชาพวกเรา รัฐมนตรีทุกคนก็อยู่ใต้บังคับบัญชาได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรี ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ว่าใครทำงานแล้วตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลได้มากที่สุด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 13:18 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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