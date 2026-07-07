“สุชาติ” โชว์ผลงาน หลัง “อนุทิน” ส่อปรับ ครม. โยกเก้าอี้รัฐมนตรีโลกลืม
สุชาติ โชว์ผลงานป่าทับลาน หาดฟรีดอม หลัง อนุทิน ส่อปรับ ครม. โยกเก้าอี้รัฐมนตรีโลกลืม ภายหลังจากที่คะแนนนิยมตกลงช่วงที่ผ่านมา
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานและสื่อสารผลการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น ภายหลังจากที่คะแนนนิยมลดลง
โดยนายสุชาติระบุว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านนายกฯ นายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่า ในสิ่งที่เราทำงานตื่นมาเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทุกเรื่องที่ตกค้างมายาวนานหลายสิบปีทุกเรื่อง เมื่อวานนี้ก็ไปเรื่องโมเดลภูเก็ตที่ท่านนายกฯ กำชับมา มีการติดป้ายมาตรการ 25 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 22 รายการในหาดฟรีดอม และสิ่งที่เราได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ทวงคืนชายหาดต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนนั้น เราก็ทำเป็นรูปธรรมและรายงานนายกฯ ต่อเนื่องอยู่แล้ว
“ผมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นความโชคดีของผมด้วย อธิบดีฯ ท่านปลัดฯ มีศักยภาพในการที่จะบริหารหน่วยงานในกรมของตนเอง เช่น การมอบที่ดินอยู่อาศัยให้กับประชาชน ซึ่งอยู่อย่างถูกต้องกับพื้นที่ป่าก็ทำตามแผนหมดแล้ว ซึ่งตกค้างมาก็หลายสิบปี ก็จะทำให้จบภายในปี 70 ประมาณ 1 ล้านครอบครัว, ในเรื่องของอุทยานทับลาน ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่กับป่ารู้สึกไม่มีความสุข และไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเกือบ 50 ปี เราก็แก้ปัญหาให้ลุล่วงแล้ว และตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาเรื่องภูเก็ตโมเดล”
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นความโชคดีด้วย อธิบดีฯ ท่านปลัดฯ มีศักยภาพในการที่จะบริหารหน่วยงานในกรมของตนเอง เช่น การมอบที่ดินอยู่อาศัยให้กับประชาชน ซึ่งอยู่อย่างถูกต้องกับพื้นที่ป่าก็ทำตามแผนหมดแล้ว ซึ่งตกค้างมาก็หลายสิบปี ก็จะทำให้จบภายในปี 70 ประมาณ 1 ล้านครอบครัว, ในเรื่องของอุทยานทับลาน ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่กับป่ารู้สึกไม่มีความสุข และไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเกือบ 50 ปี เราก็แก้ปัญหาให้ลุล่วงแล้ว และตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาเรื่องภูเก็ตโมเดล
ส่วนงานเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อน เราก็มีการสร้างกฎหมาย แก้กฎหมาย และก็จะนำเข้าสู่การบังคับใช้กฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นว่าหากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นจะต้องมีการชดเชยอย่างไร ขณะที่กรมควบคุมมลพิษก็มีการออกไปตรวจตราตามที่พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามา เราทำอย่างโปร่งใสทั้งหมด
จริงๆ กระทรวงทรัพยากรฯ งานเยอะมาก และก็ทำ, สื่อมวลชนเห็นอยู่ งานทุกวัน มีทุกหน้า ทุกวัน ก็พยายามทำให้เต็มที่ และเรายังมีความแข็งแรงที่จะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อยู่ทุกอาทิตย์ครับ ก็ยังทำงานอยู่ ก็เชื่อว่าสิ่งทั้งหมดที่สื่อมวลชนถาม ก็ท่านนายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชาพวกเรา รัฐมนตรีทุกคนก็อยู่ใต้บังคับบัญชาได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรี ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ว่าใครทำงานแล้วตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลได้มากที่สุด
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