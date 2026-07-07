“ศุภจี” ตอบนักข่าว ไม่ได้หายไปไหน ทำงานอยู่ทุกวัน หลังโดนถามหายไปไหน
ศุภจี ตอบนักข่าว ไม่ได้หายไปไหน ทำงานอยู่ทุกวัน หลังโดนถามหายไปไหน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์บอกให้ติดตามเพจหากอยากดูผลงาน
จากกรณีที่มีการตั้งคำถามในสื่อสังคมออนไลน์ถึง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่หายไปจากพื้นที่สื่อในช่วงที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบได้พูดคุยกับ นางศุภจี ถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบว่า ไม่ได้หายไปไหน ทำงานทุกวัน
ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊กของ ศุภจี ได้มีการเคลื่อนไหว โดยระบุว่า “อยากรู้ว่า ‘ศุภจีหายไปไหน’ กดติดตามเพจ กระทรวงพาณิชย์ เพราะเพจนี้ ‘ศุภจี‘ ทำงาน ไม่ว่างโพสต์บ่อยๆ #จากใจแอดมิน #ทีมแอดมิน”
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาโพสต์เช่นกัน โดยระบุว่า “อยากรู้ว่า“ศุภจีหายไปไหน” ติดตามได้ในเพจกระทรวงพาณิชย์ ทุกวัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทีมแอดมินโพสต์ บอกให้ติดตามเพจกระทรวงพาณิชย์ ถูกจี้ถาม “ศุภจี” หายไปไหน?
- “อนุทิน” พา “ศุภจี” ซ้อนท้าย สวมบทเป็นพ่อค้า เปิดโครงการไทยช่วยไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: