สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ
สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โพสต์แจ้งข่าวเศร้า ร่วมอาลัยศิษย์เก่า “ไผ่ ธชากิตตน์” ศิษย์เก่ารุ่น 48 พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัว
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ข้อความเพจเฟซบุ๊ก King’s College Old Boys’ Association under the Royal Patronage แจ้งข่าวเศร้าต่อการจากไปของศิษย์เก่า โดยระบุว่า
สมาคมนักเรียนเก่าฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ถาวรชินสมบัติ ต่อการจากไปของ นายธชากิตตน์ (ธนกร) ถาวรชินสมบัติ นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 48 บ้าน 1 ขอให้ดวงวิญญาณ นายธชากิตตน์ (ธนกร) ถาวรชินสมบัติ (ไผ่) ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ
โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม จัดขึ้น ณ วัดทองนพคุณ กิโลศูนย์ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2569 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. และวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 พิธีฌาปนกิจ เวลา 16.00 น.
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