“ไอติม” ยอมรับผลนิด้าโพล หลังคะแนนนิยมพรรคส้มร่วง นำข้อมูลยกระดับการทำงาน
ไอติม พริษฐ์ ยอมรับผลนิด้าโพล หลังคะแนนนิยมพรรคส้มร่วง แม้ว่าจะยังเป็นอันดับหนึ่ง เตรียมนำข้อมูลยกระดับการทำงาน
จากกรณีที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2569” ซึ่งแม้ว่าพรรคประชาชนจะยังคงเป็นอันดับหนึ่ง แต่คะแนนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั้น
ล่าสุด นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์กรณีผลสำรวจนิด้าโพลระบุว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ 1 แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้ว ทุกผลสำรวจ ทุกเสียงสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เราต้องนำมาใช้ในการยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ไม่ว่าผลสำรวจจะคะแนนเราขึ้นหรือหรือลง เราก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการการยกระดับการทำงานของพรรคอยู่แล้ว
เมื่อถามกรณีที่บางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้ว นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์ของเขามากที่สุด แต่ในฐานะที่เราเข้ามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้าน หน้าที่หลักของเรามีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
อีกส่วนก็พยายามจะนำเสนออีกทางเลือกหนึ่งให้สังคมได้เห็นว่า หากสมมติมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป และหากไม่พอใจผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงิน ณ เวลานี้ ทางเลือกอื่นที่มีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างไร ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการบ้านของเราในการทำงานที่ดีขึ้น
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