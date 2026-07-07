เจ้าของน้ำตาตก ผัวเมียไม่จ่ายค่าเช่า ทิ้งผ้าอนามัยใช้แล้ว พร้อมขยะกองโต ให้ดูต่างหน้า
เจ้าของน้ำตาตก 2 ผัวเมียไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า เชิญออกแบบไม่เอาเงิน เปิดเช็กห้องแทบทรุด ทิ้งขยะกองโต พร้อมเศษผ้าอนามัยใช้แล้ว ให้ดูต่างหน้า
กลายเป็นกระแสวิพากย์วิจารณ์ทั่วเมืองเชียงใหม่ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Keng Indigo ออกมาโพสต์ภาพและคลิปสภาพห้องเช่าห้องหนึ่งที่อยู่ภายในหอพักที่ตนเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ในย่านศรีปิงเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ โดยในห้องเต็มไปด้วยกองขยะนับพันชิ้นกองเกยกันจนเป็นภูเขา กลิ่นเหม็นคลุ้งทั้งบริเวณ พร้อมระบุว่าแคปชั่นประกอบว่า
“ไม่คิดว่าจะเจอคนเช่าแบบนี้!!!! ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง!!! ปกติเห็นแต่ในโซเชี่ยล พอมาเจอกับตัวเองแ..่งพวก…ึงอยู่กันได้ยังไง 2 ผัวเมีย???!! ขยะกองเท่าหัว ผ้าอนามัยใช้แล้ว เศษอาหารทิ้งไว้แบบนั้น ขนาดเยี่ยว..ึ.ยังขี้เกียจ เยี่ยวใส่ขวด!!! ..ู.ละยอมใจ..ึ.งเลย ขอโพสประจานให้..ึ.งได้อย่าไปทำกับหอพักที่ไหน เดี๋ยว..ู.จะแชร์ลงในเพจ #หอพักเชียงใหม่ ค่าห้องค่าไฟก็ไม่จ่าย ช่วยเหลือมาตลอดให้ผ่อนค่าเช่าก็ให้แล้ว เสือกจ่ายก็ไม่เคยตรงอีก #ถือว่าทำบุญผิดคนละกัน ไอ่เวร #บทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิต”
จากการที่ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองสอบถามไปทาง คุณเก่ง เจ้าของโพสต์ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ทางผู้เช่าเป็น 2 สามีภรรยา อายุประมาณ 20-30 ปี ได้เข้ามาติดต่อขอเช่าห้องได้ประมาณ 3-4 ปีแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายค่าเช่ากลับขอผ่อนผันมาโดยตลอด ซึ่งทางเจ้าของก็ใจดียอมให้ผ่อนตลอดสัญญาที่เช่ามา แม้จะผิดเวลาจ่ายไปบ้าง
เมื่อทางผู้สื่อข่าวสอบถามถึงพฤติกรรมของคู่รักคู่นี้ ทราบว่า ผู้ที่ดูแลห้องเช่าไม่เคยเห็นทั้งสองนำขยะลงมาทิ้งเลยตั้
แต่เข้ามาอยู่ เห็นเพียงแค่ซื้อของกินเข้าไปในห้องเท่านั้น และช่วงก่อนหน้านี้ก็มีผู้เช่าห้องรายอื่นที่เช่าอยู่ห้องใกล้ ๆ แจ้งปัญหาเรื่องกลิ่นอับไป แต่ทางผู้ดูแลรวมถึงเจ้าของห้องเช่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องกลิ่นจากรองเท้า ที่ 2 ผัวเมียคู่นี้ถอดเอาไว้หน้าห้อง จึงได้ทำการเตือนให้นำรองเท้าเข้าไปเก็บในห้อง เพียงเท่านั้น
ในวันเกิดเหตุ คุณเก่ง เจ้าของห้องเช่า และผู้ที่นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กให้เล่าให้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ฟังว่า 2 ผัวเมียไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องสำหรับเดือนนี้ ตอนแรกขอเลื่อนมาจ่ายวันที่ 5 ก.ค. แต่เมื่อถึงวันนัดกลับไม่จ่าย จึงได้ทำการเชิญออกแบบไม่เก็บเงินค่าเช่า หลังจากทั้งคู่ขับรถออกจากตึกไปประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทางเจ้าของห้องเช่าแห่งนี้จึงได้ทำการเปิดห้องเพื่อเช็กความเรียบร้อย สำหรับการเปิดให้ผู้เช่ารายใหม่เข้ามา แต่กลับต้องเจอกับสภาพห้องพักที่เต็มไปด้วยกองขยะที่วางซ้อนกันจนกลายเป็นภูเขาขยะ ทั้งเศษอาหาร ซากผ้าอนามัยใช้แล้ว ขวดน้ำอัดลมที่ภายในบรรจุปัสสาวะ รวมถึงกลิ่นเหม็นที่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
ทั้งนี้ทาง คุณเก่ง ได้ฝากถึงผู้เช่าทุก ๆ คนว่าอยากให้ผู้เช่า ช่วยรักษาห้อง และรักษาความสะอาดของห้องเช่าที่ตัวเองเช่าอยู่ด้วยในฐานะเป็นผู้เข้าพักอาศัย ไม่อยากให้เจ้าของธุรกิจห้องเช่าต้องเผชิญเรื่องแบบนี้อีก
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อ้างอิงจาก : FB Keng Indigo
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