ไม่จบ! วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ “เอ็มบัปเป้” ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว
วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ เอ็มบัปเป้ ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว ชี้เรื่องนี้เป็นแค่ปัญหาของตนกับผู้เล่น ไม่ใช่ปัญหาระหว่างประเทศ
จากที่ เซเลสเต อามาริลลา วุฒิสมาชิกปารากวัยได้เขียนโพสต์ในข้อความเชิงเหยียดผิวต่อ คีลียัน เอ็มบัปเป้ นักเตะดาวดังชาวฝรั่งเศส ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัยได้ 1-0
โดยนางอามาริลลา ได้เรียก เอ็มบัปเป้ ว่าเป็น “ชาวแคเมอรูนที่ถูกล่าอาณานิคม พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะสวมรอยเป็นคนฝรั่งเศส” พร้อมยังกล่าวอีกว่า “คนเถื่อนที่แม้แต่การเขียนก็ยังไม่เป็น” และยังเชียร์ให้ผู้เล่นปารากวัยตบหน้าเอ็มบัปเป้หลังจบเกม ก่อนที่ในเวลาต่อมาเอ็มบัปเป้ จะตอบโต้และเรียกวุฒิสมาชิกหญิงคนนี้ว่า “เป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจและไม่คู่ควรกับตำแหน่ง” นั้น
ล่าสุด นางอามาริลลา ออกมาตอบโต้อีกครั้ง โดยโพสต์จดหมายเปิดผนึกระบุว่า “ปัญหามันอยู่ระหว่างคุณกับฉัน ไม่ใช่ระหว่างฝรั่งเศสกับฉัน”
ฉันไม่เคยพูดอะไรโจมตีฝรั่งเศสเลย ตรงกันข้าม ฉันอยู่ข้างฝรั่งเศสเสียด้วยซ้ำ ฉันเรียนในโรงเรียนฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ 2 ขวบจนถึง 17 ปี และจบการศึกษาที่นั่น ตัวตนของฉันทุกวันนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะโรงเรียน Collège de L’Inmaculée Concepción และการศึกษาที่ฉันได้รับจากที่นั่น
พวกเราร้องเพลงชาติฝรั่งเศส (La Marseillaise) และให้เกียรติธงชาติฝรั่งเศสเคียงข้างธงชาติของเรา ฉันพูดภาษาฝรั่งเศส และชื่นชอบการเดินทางไปฝรั่งเศสมาก ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา ฉันใช้เวลาร่วมกับครอบครัวที่เมืองกูร์เชอแวล และฉลองปีใหม่ที่แซงต์-โทรเป
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฝรั่งเศสเลย ปัญหามันอยู่ที่ คุณ ความหยิ่งยโสและการดูหมิ่นของคุณทำให้ฉันโมโหมาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันแล้ว ตอนที่คุณพูดว่า “ถ้าต้องลงไปคลุกโคลน งั้นก็ลงไปคลุกกันเถอะ” พวกเราไม่ได้โง่ เราเข้าใจดีว่า “โคลน” ที่คุณพูดถึง หมายถึงทีมชาติปารากวัย และทีมชาติปารากวัยก็คือพวกเราทุกคน
จากนั้นคุณยังพูดอีกว่า “เราจะลบเครื่องสำอางออกจากพวกเขา” พวกเราก็เข้าใจเช่นกันว่า คุณกำลังสื่อว่าพวกคุณช่างสง่างามราวกับแต่งหน้าไว้ ส่วนพวกเราที่ทั้งยากจนและป่าเถื่อน คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเครื่องสำอางคืออะไร
ชาวปารากวัยทั้งประเทศเลือกที่จะเงียบ รวมถึงตัวฉันด้วย พวกเรากล้ำกลืนมันเอาไว้
ระหว่างการแข่งขัน พฤติกรรมอันหยิ่งผยองของคุณเห็นได้ชัด คุณดูหมิ่นผู้เล่นทุกคน ราวกับว่าพวกเขาน่ารังเกียจ และโดยไม่แม้แต่จะปิดปาก คุณยังพูดคำว่า “la concha de tu madre” (คำด่าบุพการี) ซึ่งเป็นคำด่าที่รุนแรงมากในลาตินอเมริกา และคุณก็รู้ดีอยู่แล้ว
ท้ายที่สุด คุณยังไม่ให้เกียรติแม้แต่สุขภาพของผู้รักษาประตูของเรา เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น การให้เกียรติคู่แข่งหลังจบการแข่งขันถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะในยามสงครามหรือยามสันติ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะ แต่คุณกลับไม่ยอมจับมือกับเขา และตะโกนฉลองชัยชนะใส่หน้าของเขา นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที คุณได้แสดงให้เห็นทั้งความดูหมิ่น ความหยิ่งยโส และการขาดการอบรม มันทำร้ายความรู้สึกของฉัน มันทำร้ายชาวปารากวัยทั้งประเทศอย่างมาก
ฝรั่งเศสต่างหากที่ควรตำหนิคุณ เพราะฝรั่งเศสคือประเทศแห่งอัศวิน ประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน ฝรั่งเศสควรตำหนิพฤติกรรมของคุณเอง
โพสต์เหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงที่เลือดในกายของฉันกำลังเดือดพล่าน เลือดลูกครึ่งของฉัน เลือดที่งดงามซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างชนพื้นเมืองกับชาวสเปนที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของฉัน
นั่นคือสภาพจิตใจของฉันในวันที่คุณเยาะเย้ยนักเตะปารากวัยผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้น ซึ่งต่อสู้อย่างสูสีจนถึงวินาทีสุดท้ายของการแข่งขัน และฉันก็เขียนข้อความเหล่านั้นออกไป
อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน ฉันก็รู้สึกเสียใจที่ตอบโต้คุณด้วยคำดูหมิ่นแบบเดียวกับที่ฉันเองก็เคยได้รับ เพราะตัวฉันก็เคยถูกเหยียดจากการเป็นคนเชื้อสายผสมและเป็นชาวลาติน เราถูกเรียกว่า “พวกสกปรก” ฉันจึงสำนึกได้ว่ากำลังทำซ้ำพฤติกรรมแบบเดียวกับที่ฉันเกลียด และลบโพสต์นั้นทิ้งไป ฉันเข้าใจว่ามันทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจ เพราะการถูกดูหมิ่นเช่นนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอาย
ตอนนี้ ฉันขอเรียกร้องให้คุณถอนคำพูดของตัวเองเช่นกัน และกล่าวคำขอโทษต่อฉัน ฉันเองก็จะไม่ยอมรับความรุนแรงจากคุณเช่นกัน คุณไม่รู้จักฉันเลย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใคร และคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดว่า “ฉันเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจและไม่คู่ควรกับตำแหน่งที่ดำรงอยู่”
ฉันเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสาธารณรัฐปารากวัยที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งเช่นกัน ชาวปารากวัยหลายหมื่นคนลงคะแนนเสียงให้ฉัน และมองว่าฉันคือกระบอกเสียงของพวกเขา
พันธกิจสำคัญที่สุดของฉัน คือการเป็นเสียงแทนประชาชนชาวปารากวัย พูดในสิ่งที่พวกเขาไม่อาจพูดได้ และปกป้องประเทศของฉัน แม้ต้องแลกด้วยชีวิต นั่นคือสิ่งที่ผู้คนคาดหวังจากฉัน
ฉันเป็นตัวแทนของประเทศ เพราะได้รับเลือกจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่เสรี ฉันได้รับมอบอำนาจให้จัดทำกฎหมายและเป็นกระบอกเสียงของประเทศ
คุณไม่มีทางเข้าใจว่าการได้รับเลือกให้ปกป้องชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนมีความหมายเพียงใด ฉันได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาแห่งชาติ และไม่รู้ว่าคุณตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งนี้มากน้อยแค่ไหน
คุณเป็นใคร ถึงได้มาพูดว่าฉันไม่คู่ควรหรือเป็นคนที่น่ารังเกียจ ทั้งที่คุณไม่รู้จักฉันเลยด้วยซ้ำ!
นี่คือ ความรุนแรงต่อผู้หญิง อย่างชัดเจน และเป็น ความรุนแรงทางการเมืองต่อผู้หญิง ที่ได้รับตำแหน่งจากเสียงของประชาชน
คุณกำลังดูหมิ่นฉันเพราะฉันเป็นผู้หญิง คุณกำลังโจมตีฉันเพราะเพศของฉัน ไม่ใช่เพราะสีผิว ไม่ใช่เพราะรสนิยม หรือจุดยืนทางการเมืองของฉัน
จงถอนคำพูดที่มีต่อฉัน ให้สมกับการเป็นพลเมืองฝรั่งเศส และกล่าวคำขอโทษเสีย มิฉะนั้น ฉันอาจดำเนินคดีทางกฎหมายกับคุณในข้อหากระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง
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