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ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 11:25 น.
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ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

โฆษกกองทัพบก ชี้แจงโต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน จ.อุดรมีชัย ยันไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ปรักปรำไร้หลักฐาน

7 ก.ค. 2569 กองทัพบก โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spokesperson Team ระบุว่า จากกรณีที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 12.35 น. เกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านทมอโดน จังหวัดอุดรมีชัย ส่งผลให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 4 นาย

พร้อมทั้งพาดพิงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากชุดลาดตระเวนของกัมพูชาเผชิญหน้ากับชุดลาดตระเวนของไทยบริเวณแนวลวดหนามนั้น พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. ฝ่ายกัมพูชาควรรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรนำความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการเสียวินัย จนเป็นเหตุให้กำลังพลของตนเองได้รับอันตราย พยายามกล่าวหาปรักปรำฝ่ายไทย โดยปราศจากหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน

2. ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยยึดมั่นในกรอบกติกาและข้อตกลงที่มีระหว่างกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์หยุดยิง ซึ่งการใช้อาวุธจะยังคงเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้กฎกติกาสากลในการใช้กำลัง

หากมีเหตุสุดวิสัยในระดับบุคคล จะสามารถใช้อาวุธได้ต่อเมื่อมีภัยคุกคามใกล้จะถึงตัว ในลักษณะของการป้องกันตัวเท่านั้น ดังนั้น เหตุการณ์ที่ทางกัมพูชากล่าวอ้างจึงเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะเป็นการกระทำของฝ่ายไทย

3. ขอให้ฝ่ายกัมพูชายุติการให้ข่าวในลักษณะบิดเบือน โดยเฉพาะการกล่าวร้ายฝ่ายไทย เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ตามแนวทางที่ทั้งสองประเทศปรารถนาร่วมกัน

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53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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