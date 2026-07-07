ข่าวการเมือง

ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 11:07 น.
64
ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน

ด่วน! มท.4 เปิดผลตรวจสอบ ทุจริตสอบท้องถิ่น พบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบ เตรียมส่งหลักฐานให้ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อ

7 ก.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น หลังสั่งตรวจสอบผลคะแนนกับกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุจำนวน 15,000 คน

นายวรศิษฎ์ ระบุว่า ผลการตรวจสอบพบว่าคะแนนที่ประกาศกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันอย่างมีนัยสำคัญ จากผู้ได้รับการบรรจุที่ตรวจสอบทั้งหมด 15,000 คน พบความไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คน

ก่อนหน้านี้ นายวรศิษฎ์ เคยเปิดเผยว่า การตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบครั้งนี้ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันก่อน ซึ่งล่าสุดผลตรวจสอบได้ออกมาแล้วตามที่ระบุข้างต้น

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการสอบสวนต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ตอบนักข่าว ไม่ได้หายไปไหน ทำงานอยู่ทุกวัน หลังโดนถามหายไปไหน

1 นาที ที่แล้ว
สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ ข่าว

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ยอมรับผลนิด้าโพล หลังคะแนนนิยมพรรคส้มร่วง นำข้อมูลยกระดับการทำงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่จบ! วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ “เอ็มบัปเป้” ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน ข่าว

ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์ บันเทิง

คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เรียกเก็บ 300 บาท ผู้ป่วยไม่เร่งด่วนใช้บริการห้องฉุกเฉิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน ข่าวการเมือง

ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนประหารชีวิต อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ คดียักยอกและรับสินหมื่นล้าน ตลอด 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์ ข่าว

บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปกรณ์ นิลประพันธ์ เตรียมรื้อสวัสดิการข้าราชการ เศรษฐกิจ

ปกรณ์ เล็งใช้ระบบประกันสุขภาพ ดันเออร์ลี่รีไทร์ 5000 คน สั่งคุมงบหลังพุ่งแตะ 70%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์ชื่อดัง แฉ บอร์ดธนาคารรัฐ ลวนลาม องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก ข่าว

อาจารย์ชื่อดัง แฉ บอร์ดธนาคารรัฐ ลวนลาม องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาธารณสุขฯ สั่งรณรงค์ให้ทานอาหารสุก แนะตรวจอุจจาระ หาผลตรวจพยาธิใบไม้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ลั่น &quot;ปัญหาใครปัญหามัน&quot; หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ ลั่น “ปัญหาใครปัญหามัน” หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งล่าตัว “รินริน” ตัวละครสำคัญคดี “แอร์มีนา” ลุยปราบทุกคนในขบวนการขนยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยามะเร็งฝีมือคนไทย สปสช. อนุมัติ เข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท ข่าวการเมือง

ไฟเขียวแล้ว! ยามะเร็งฝีมือคนไทย สปสช. อนุมัติ เข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเปิดใจเหตุยอมทนอดีตสามีซ้อม 7 ปีเพราะรัก ข่าว

สาเหตุ สาวยอมทนอดีตผัวซ้อม 7 ปี เพราะรักมาก ยันไม่แจ้งความ ขอบคุณที่เป็นห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังมั่นใจ ผลบวกปลอม หลังพบ น.ศ. ติดเชื้อพยาธิใบไม้ 4 พันคน ควรใช้อุจจาระตรวจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไมโครซอฟต์ปลดพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง Xbox โดนหนักสุด กระทบไทยแค่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภัยเงียบมากกว่าที่คิด! หมอสุรัตน์ ชี้ นศ.ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ใช่แค่เรื่องปลาดิบ ข่าว

ภัยเงียบมากกว่าที่คิด! หมอสุรัตน์ ชี้ นศ.ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ใช่แค่เรื่องปลาดิบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกออสเตรเลีย โร่ขอโทษ หลังบอกอยากหลับนอนกับนักร้องสาว “ไคลี มิโนก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล เล่า &#039;ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก&#039; ขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด บันเทิง

เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล พ้อ ‘ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก’ ขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย แสงศิลป์ ชี้ครอบครัวเด็ก 11 ไม่เคยเข้ามาขอโทษ ข่าว

ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ไม่เคยเข้ามาขอโทษ ขอขมาศพพ่อ อย่าใจดำเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. 69 รอเปิดตลาด เช็กแนวรับ 64,500 แนวต้าน 66,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ปรับลงอีกรอบ ทองแท่งขายออก 65,350 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยอมรับผลโพลนิด้า เป็นกระจกสะท้อนว่าต้องแก้ไข คะแนนความนิยมหายไป 5%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 11:07 น.
64
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569

ไม่จบ! วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ “เอ็มบัปเป้” ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
Back to top button