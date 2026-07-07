ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน
ด่วน! มท.4 เปิดผลตรวจสอบ ทุจริตสอบท้องถิ่น พบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบ เตรียมส่งหลักฐานให้ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อ
7 ก.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น หลังสั่งตรวจสอบผลคะแนนกับกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุจำนวน 15,000 คน
นายวรศิษฎ์ ระบุว่า ผลการตรวจสอบพบว่าคะแนนที่ประกาศกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันอย่างมีนัยสำคัญ จากผู้ได้รับการบรรจุที่ตรวจสอบทั้งหมด 15,000 คน พบความไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คน
ก่อนหน้านี้ นายวรศิษฎ์ เคยเปิดเผยว่า การตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบครั้งนี้ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันก่อน ซึ่งล่าสุดผลตรวจสอบได้ออกมาแล้วตามที่ระบุข้างต้น
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการสอบสวนต่อไป
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