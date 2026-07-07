โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เรียกเก็บ 300 บาท ผู้ป่วยไม่เร่งด่วนใช้บริการห้องฉุกเฉิน
รพ.สงขลานครินทร์เก็บค่าบริการ ผู้ไม่เร่งด่วนเข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (ER) ครั้งละ 300 บาท เริ่ม 1 ส.ค. 69 หวังลดความแออัดช่วยผู้ป่วยวิกฤติ เช็กเกณฑ์คัดกรองอาการ 5 ระดับที่นี่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER) เตรียมจัดเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าข่ายฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติให้รวดเร็วและเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง สำหรับผู้ป่วยกลุ่มไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉิน (ESI 4 และ ESI 5)
แพทย์จะเป็นผู้ประเมินระดับความเร่งด่วนตามเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถือเป็นค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิการรักษา ผู้ป่วยไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้
ระบบประเมินความเร่งด่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ESI 1 สีแดง (วิกฤติ) : อาการหนัก บาดเจ็บสาหัส เสียเลือดมาก หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น หรือช็อกต่อเนื่อง แพทย์ต้องรักษาทันทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ได้แก่ ผู้ป่วยหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น ช็อกอย่างต่อเนื่อง
ESI 2 สีชมพู (ฉุกเฉินเร่งด่วน) : ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 10 นาที เช่น โรคหัวใจขาดเลือด อ่อนแรงครึ่งซีกเฉียบพลัน กินสารพิษ ถูกงูพิษกัด หรือมีภาวะแท้ง
ESI 3 สีเหลือง (เร่งด่วน) : ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 30 นาที เช่น ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน แผลฉีกขาดขนาดใหญ่ ข้อเท้าพลิกจนบวมผิดรูป หรือไหล่หลุด
ESI 4 สีเขียว (ไม่รุนแรง) : ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมง แพทย์จะตรวจหลังรักษากลุ่มผู้ป่วยอาการรีบด่วนเสร็จสิ้นแล้ว เช่น ข้อเท้าพลิกแต่ไม่ผิดรูป ปัสสาวะแสบขัด หรือแผลฉีกขาดเล็กน้อย
ESI 5 สีขาว (ทั่วไป) : อาการไม่รีบด่วน รอตรวจได้ภายใน 2 ชั่วโมง เช่น เจ็บป่วยเล็กน้อย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดท้องหรือปวดไมเกรนเล็กน้อย มารับยาเดิม ฉีดวัคซีน หรือถูกสุนัขกัด
ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ – Songklanagarind Hospital
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