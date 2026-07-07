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ศาลจีนประหารชีวิต อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ คดียักยอกและรับสินหมื่นล้าน ตลอด 30 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 11:05 น.
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ศาลจีน ประหารชีวิต อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ รับสินบนเป็นเงินและทรัพย์สินหมื่นล้าน ตลอด 30 ปี ศาลชี้ทำความเสียหายให้กับประเทศรุนแรง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลจีนได้พิพากษาประหารชีวิตนาย หยาง ยู่หลิน อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ภายหลังจากถูกตัดสินให้มีความผิดกรณียักยอกทรัพย์และรับเงินสินบนมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท (2.2 พันล้านหยวน) ตลอดช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

โดยนายยู่หลิน เคยรับตำแหน่งในเมืองหนานจิง และได้ใช้ตำแหน่งของตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับสัญญาด้านวิศวกรรม การโอนที่ดิน และการจัดหาเงินทุน โดยแลกกับเงินและทรัพย์สินมีค่า

ซึ่งศาลระบุว่าความผิดของเขานั้นร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน แม้ว่าเขาจะเคยก่อความดีมาบ้าง แต่ความผิดของเขาร้ายแรงเกินไปกว่าที่จะได้รับโทษเบาลงได้

ก่อนหน้านี้นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนนั้นได้สั่งกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งแม้ว่าทางการจีนมักจะไม่ประหารอาชญากรที่เกี่ยวข้องการโกงเงินหรือการฉ้อโกงในบริษัท ซึ่งโทรประหารมักจะถูกใช้หากจำนวนเม็ดเงินนั้นมากกว่าพันล้านหยวน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 11:05 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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