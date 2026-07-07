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บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 11:02 น.
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บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์

ผู้ป่วยวัย 76 ปี จ.ยะลา ถูกเรียกเก็บเงินก่อนผ่าตัดหลอดเลือดโป่งพอง ปลัด สธ. ชี้ต้นทุนสเตนต์สูงกว่าอัตราชดเชยบัตรทองราว 3 หมื่นบาทต่อราย

ครอบครัวผู้ป่วยบัตรทองวัย 76 ปี ในจังหวัดยะลา ถูกโรงพยาบาลรัฐเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท ก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง โดยอ้างว่าหากไม่วางเงินจะไม่สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ ครอบครัวซึ่งมีอาชีพกรีดยาง รายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 300 บาท ต้องกู้ยืมเงินมาจ่ายก่อน เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยสมาคมสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนแพร่ต่อในโซเชียลมีเดียผ่านเพจ Drama-addict และวชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย

มีรายงานเพิ่มเติมว่าปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายแผนกของโรงพยาบาล บางกรณีผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดสมองแบบเร่งด่วนก็ต้องหาเงินมาชำระก่อนเข้ารับการรักษาเช่นกัน

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ว่าผู้ป่วยรายนี้มีสิทธิรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเปิดตามสิทธิบัตรทอง แต่แพทย์เลือกใช้วิธีใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือด (Stent Graft) ผ่านสายสวน เพราะมีความเสี่ยงต่ำกว่าในผู้สูงอายุ ปัญหาอยู่ที่ราคาสเตนต์ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 200,000-300,000 บาทต่อราย ขณะที่อัตราชดเชยของ สปสช. ต่ำกว่าต้นทุนจริงราว 30,000 บาท ทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับส่วนต่างเอง

ปลัด สธ. ระบุว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลในจังหวัดยะลาให้บริการรักษาด้วยวิธีนี้แล้ว 230-240 ราย ต้องนำเงินจากแหล่งอื่นมาช่วยจ่ายรวมกว่า 4.5-5 ล้านบาท จึงเริ่มขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยร่วมจ่ายบางส่วน พร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์หลายแห่งก็เรียกเก็บเงินร่วมจ่ายในระดับ 30,000-50,000 บาทเช่นกัน ด้วยเหตุผลเดียวกัน

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. หารือกันต่อเนื่องเพื่อหาทางแก้ และย้ำว่าโรงพยาบาลควรหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย โดยขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ยอมรับว่าอัตราชดเชยค่าสเตนต์ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาท ต่ำกว่าที่กรมบัญชีกลางเบิกจ่ายให้ข้าราชการซึ่งอยู่ที่ราว 220,000 บาท และเมื่อรวมค่ารักษาอื่นแล้วยังไม่ครอบคลุมต้นทุนจริง จึงมีการหารือร่วมกับปลัด สธ. เพื่อทบทวนอัตราชดเชยสำหรับหัตถการแผลเล็ก (Minimally Invasive) ที่ให้ผลการรักษาดีกว่าและลดความเสี่ยงผู้ป่วย

กรณีนี้ชี้ให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อเทคโนโลยีการแพทย์พัฒนาเร็วกว่าอัตราชดเชยที่ปรับตาม ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ยืนยันจะเร่งหารือปรับงบประมาณให้สอดคล้องต้นทุนจริง เพื่อลดภาระโรงพยาบาลควบคู่กับคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยไม่ให้ถูกปฏิเสธการรักษาหรือถูกเรียกเก็บเงินเกินหลักเกณฑ์

ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ถูกเรียกเก็บเงินก่อนเข้ารับการรักษาโดยไม่ได้รับคำอธิบายชัดเจน สามารถร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน สปสช. 1330

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 11:02 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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