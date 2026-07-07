คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรง ๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์ วอนหยุดตั้งคำถามไม่สมเหตุสมผล รับมุมมองแต่ละคนแตกต่างกัน
จากกรณีที่มีกระแสดรามาภายในกลุ่มแฟนคลับ ด้อมใจฟู เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิพิเศษ VIP ของแฟนคลับบางคน และพฤติกรรมล้ำเส้นศิลปิน โดยก่อนหน้านี้ทาง เคอร์บี้ หนึ่งในทีม CEO ของ Cullen Hateberry ก็ได้ออกมาร่อนแถลงแล้วว่าไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น
สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า
ล่าสุด 6 กรกฎาคม 2569 ทางด้าน คัลแลน ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งถึงประเด็นดรามาดังกล่าวที่เริ่มจะขยายประเด็นไปกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จากเหตุการณ์เดียว เขาจึงขอออกมาพูดในฐานะที่เป็นทั้งยูทูบเบอร์ และ CEO ของบริษัทที่ต้องแบกรับหน้าที่ดูแลปกป้องคนในบริษัท สามารถแปลเป็นภาษาไทยจากโพสต์เดิมที่เจ้าตัวอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า
“สวัสดีครับ ผมคัลแลน
เพื่อให้หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่อาจเข้าใจผิด ผมขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และอยากขอแชร์ความรู้สึกจากมุมของผมเองครับ
ก่อนอื่น เรื่องเหตุการณ์การให้ส่วนลดที่ร้าน BEFREEK ร่วมกับพี่จอง ผมขออภัยอย่างจริงใจครับ ในขณะนั้นผมทำไปด้วยความรู้สึกที่ตั้งใจดีและอยากสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับคนที่อยู่ที่นั่น แต่หลังจากเหตุการณ์นั้น ผมเข้าใจแล้วครับว่าเป็นการกระทำที่ขาดความรอบคอบ และอาจทำให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจหรือตั้งคำถามถึงความเหมาะสมได้ สำหรับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษจริง ๆ ครับ
ในขณะเดียวกัน เมื่อผมได้ลองรับฟังและมองดูสถานการณ์อย่างละเอียด ผมรู้สึกว่าประเด็นสำคัญได้ขยับไปไกลกว่าแค่เรื่องของการให้ส่วนลดไปแล้ว ผมคิดว่าเหตุการณ์นั้นอาจไปสะกิดความกังวลและความเข้าใจผิดที่สะสมอยู่ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับพวกเรา
นั่นคือเหตุผลที่ผมอยากอธิบายจุดยืนของผมให้ชัดเจนขึ้นครับ ไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เพื่อช่วยอธิบายว่าทำไมสถานการณ์เดียวกันถึงถูกมองต่างกันได้มาก ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนยืนอยู่ที่จุดไหน
เราอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างพิเศษ บางครั้งผู้คนมองเราในฐานะศิลปินหรือบุคคลสาธารณะ ในบางงานเราจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมกับทีมงาน ต้องทำตามตารางเวลา และต้องรักษาระยะห่างในระดับหนึ่ง แต่ในบางครั้ง เราก็เป็นเพียงยูทูบเบอร์ที่ถือกล้องเดินไปมาและถ่ายทำในที่สาธารณะเหมือนที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งทั้งสองด้านนี้คือตัวตนที่แท้จริงของพวกเราครับ
นั่นคือเหตุผลที่สถานการณ์เดียวกันอาจดูแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมองเราอย่างไร หากมีใครมองเราในฐานะศิลปิน บางช่วงเวลาอาจจะรู้สึกว่าเราใกล้ชิดเกินไป เปิดเผยเกินไป หรือขาดการควบคุม แต่ถ้าใครมองเราผ่านช่อง YouTube ความกังวลเดียวกันนั้นอาจจะรู้สึกว่าเกินความจำเป็นหรือเข้าใจได้ยาก นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้ไม่เรียบง่ายครับ
เวลาเราถ่ายทำคอนเทนต์ YouTube เราถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะเหมือนอย่างที่เคยทำมาโดยตลอด ไม่ว่าช่องจะเติบโตขึ้นแค่ไหน ส่วนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปครับ เราคือคนที่เข้าไปในพื้นที่สาธารณะทั่วไปพร้อมกับกล้อง ผู้คนรอบข้างไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อการถ่ายทำของเรา และพวกเขาไม่จำเป็นต้องปรับตัวทุกอย่างเพื่อเรา การถ่ายทำของเราอาจสร้างความไม่สะดวกให้กับคนที่กำลังใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาอยู่ ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราต้องตระหนักอยู่เสมอครับ
ในขณะเดียวกัน เมื่อช่องเติบโตขึ้น ผมเข้าใจว่าวิธีที่ผู้คนมองเราก็เปลี่ยนไปด้วย สิ่งที่เคยดูเป็นธรรมชาติอาจจะรู้สึกอ่อนไหวมากขึ้น สิ่งที่เคยดูเรียบง่ายตอนนี้อาจถูกมองในมุมที่หลากหลาย เช่นเดียวกับมุมมองของแฟนเพลงครับ ในฝั่งของพวกเขาอาจรู้สึกว่าตอนนี้บริษัทถูกมองผ่าน YouTube ผ่านธุรกิจ และผ่านความสนใจของสาธารณะมากกว่าผ่านดนตรี บางคนอาจรู้สึกผิดหวัง รู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หรือกังวลว่าแนวทางเดิมเปลี่ยนไป ผมเข้าใจครับว่าความรู้สึกเหล่านั้นมีอยู่จริง
สุดท้ายแล้ว โครงสร้างของปัญหาก็คล้ายกันครับ เรื่องราวอาจจะต่างกัน แต่ละฝ่ายกำลังมองสถานการณ์จากจุดยืนของตัวเอง ด้วยความคาดหวังและอารมณ์ของตัวเอง นั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังให้มากขึ้นครับ
แต่ผมก็อยากบอกให้ชัดเจนว่า ความตั้งใจของเราไม่เคยเปลี่ยนไป ความรู้สึกขอบคุณที่เรามีต่อทุกคนที่สนับสนุนเราอย่างจริงใจนั้นยังคงเหมือนเดิม
มีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจถูกเข้าใจผิดจากภายนอกครับ พี่จอง แดน และผม ไม่ได้เป็นเพียงอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลสาธารณะเท่านั้น แต่เรายังเป็น CEO ของบริษัทด้วย ทีมบันเทิงและทีมงานที่ทำงานกับเราอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนงานและช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเหมาะสม พวกเขาไม่ใช่คนที่ควบคุมเราหรือตัดสินใจเหนือเรา ภายในบริษัทงานสำคัญไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยปราศจากการอนุมัติและความรับผิดชอบของเรา
ในมุมของผม ผมมักจะรู้สึกในทางตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำ แทนที่จะเป็นคนที่ได้รับการปกป้องและดูแลเพียงอย่างเดียว เรากลับต้องเป็นฝ่ายปกป้อง ดูแล และรับผิดชอบต่อผู้คนที่ทำงานร่วมกับเรา นั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ยืนอยู่นอกเหนือการตัดสินใจของบริษัทครับ เราคือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบนั้น
แต่ละคนอาจรู้สึกต่อสถานการณ์เดียวกันแตกต่างกันไป ผมเข้าใจเรื่องนั้นครับ แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเพิกเฉย ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ ตรวจสอบสิ่งที่ต้องตรวจสอบ และค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกัน เพราะเราเคลื่อนไหวระหว่างบทบาทที่แตกต่างและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน มาตรฐานที่ดูถูกต้องในสถานการณ์หนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกสถานการณ์หนึ่งเสมอไป
ถ้าเราขีดเส้นแบ่งง่ายจนเกินไป เส้นแบ่งนั้นต้องใช้กับทั้งสถานการณ์นี้ กับตัวเราเอง และกับสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในที่อื่นหรือสภาพแวดล้อมอื่นด้วย มาตรฐานไม่สามารถถูกนำมาใช้แค่เฉพาะตอนที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น เมื่อเราสร้างมาตรฐานขึ้นมาแล้ว เราก็ต้องยอมรับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการใช้มาตรฐานนั้นอย่างยุติธรรมและเสมอภาคด้วย นั่นคือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวัง และนั่นคือเหตุผลที่ผมหวังว่าสถานการณ์นี้จะถูกมองด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นครับ เราอาจมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ต่างกัน แต่เราไม่ได้ยืนอยู่คนละฝั่ง เรากำลังเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
และถ้าผมขอพูดในฐานะส่วนตัวสักนิด มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเจ็บปวดมาก คือเมื่อทุกสิ่งที่เราทำถูกเชื่อมโยงไปเรื่องธุรกิจ เงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว และเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นเหตุผลให้เกิดความสงสัย มันไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวผม แต่ยังทำร้ายพี่จอง, เคอร์บี้, จูดี้, แดน, อิง และทุกคนที่ทำงานกับเราด้วย ในตอนเริ่มต้น เราแค่ต้องการนำสิ่งที่ได้รับผ่าน YouTube มาใช้ในทางที่ดี แต่เมื่อช่องเติบโตขึ้นและงานของเราเริ่มเชื่อมโยงกับสัญญาและโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น สเกลงานก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย
ในจุดนั้น เราพบว่าการบริจาคเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน นั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจสร้างบริษัทและทำธุรกิจที่นี่ เราต้องการมีส่วนร่วมในวิธีที่ยั่งยืนและรับผิดชอบมากขึ้น โดยการสร้างงาน สร้างโอกาส รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่นจริง ๆ นั่นคือเจตจำนงเบื้องหลังธุรกิจเหล่านี้ครับ ไม่เคยเกี่ยวกับการใช้ YouTube แฟนคลับ หรือความสนใจของสาธารณะเพื่อผลกำไรส่วนตัวเท่านั้น ดังนั้นมันจึงเจ็บปวดที่เห็นว่าความตั้งใจนี้ถูกเข้าใจผิดเพียงเพราะคำพูดเดียว ช่วงเวลาเดียว หรือข้อสมมติฐานเดียว และมันยากที่จะยอมรับว่าเราถึงขั้นต้องออกมาอธิบายว่าเราไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ใครเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวครับ
บริษัทนี้เป็นบริษัทไทย 100% ธุรกิจของเราไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นโดยการเอาของคนอื่นมา เราได้ลงทุนเงิน เวลา และความรับผิดชอบของเราไปมากมายเพื่อสร้างสิ่งที่ความหมายที่นี่ และตอนนี้ธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องเดินหน้าไปให้ได้ด้วยครับ มีพนักงานและครอบครัวอีกหลายคนที่ต้องพึ่งพาบริษัทนี้
ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่วิธีการตอบโต้ตามปกติที่เราทำในฐานะกลุ่ม ผมเข้าใจดีว่าการพูดแบบนี้อาจสร้างการถกเถียงเพิ่มขึ้น หรือบางคนอาจไม่มองในแง่บวก แต่ครั้งนี้ ผมอยากพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่ผมรู้สึกจริง ๆ ครับ สำหรับเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน และทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราอย่างจริงใจ ผมรู้สึกว่าการนิ่งเฉยต่อไปคงไม่ถูกต้องนัก
ดังนั้น ผมจึงอยากขอให้การตั้งข้อสมมติฐานที่ไม่มีเหตุผลยุติลงเพียงเท่านี้ครับ หากมีสิ่งใดที่เราทำผิด เราจะยอมรับและแก้ไขมัน หากมีสิ่งใดที่เข้าใจผิด ผมหวังว่าเราจะสามารถมองภาพรวมไปพร้อมกันได้ครับ ผมจะพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบที่มากขึ้นครับ”
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อ้างอิงจาก : FB Agavond Entertainment
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