สาธารณสุขฯ สั่งรณรงค์ให้ทานอาหารสุก แนะตรวจอุจจาระ หาผลตรวจพยาธิใบไม้
กระทรวงสาธารณสุข สั่งรณรงค์ให้ทานอาหารสุก แนะตรวจอุจจาระ หาผลตรวจพยาธิใบไม้ หลังจากที่ น.ศ.ใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบผู้ป่วยนับ 4 พันคน
จากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยข้อมูลว่าการตรวจคัดกรองประชาชน 20,000 คน พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ 11% ขณะที่การตรวจนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2569 พบตัวเลขที่น่าตกใจ โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจนิสิตใหม่ 12,733 คน พบติดเชื้อ 4,233 คน หรือ 33% ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจ 1,922 คน พบติดเชื้อ 380 คน หรือ 19% นั้น
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า กระบวนการปกติแบบเดิมที่เราตรวจ เราจะตรวจจากอุจจาระและดูว่ามีไข่พยาธิหรือไม่ แต่มีวิธีการตรวจแบบใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่คล้ายกับการตรวจ ATK ด้วยการนำยูรีน (ปัสสาวะ) มาตรวจ ก็จะมีความไวกว่าวิธีการหาไข่พยาธิจากอุจจาระ ทั้งนี้ ในไทย มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูง และที่ผ่านมาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงมากนักตามที่คาดการณ์ จึงต้องมีการตรวจให้กว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วยวิธีการนำยูรีน ก็จะต้องมีการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระดูไข่พยาธิ ถึงจะมั่นใจได้ว่าในร่างกายมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผน และกำชับให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มหาสารคาม รณรงค์ให้ทานอาหารสุกไม่ทานอาหารดิบ เราเข้าใจประเพณีการรับประทานอาหารดิบ แต่อยากฝากให้ระมัดระวังควรกินอาหารจากแหล่งที่เรามั่นใจ และอาหารปรุงสุก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดังมั่นใจ ผลบวกปลอม หลังพบ น.ศ. ติดเชื้อพยาธิใบไม้ 4 พันคน ควรใช้อุจจาระตรวจ
- ภัยเงียบมากกว่าที่คิด! หมอสุรัตน์ ชี้ นศ.ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ใช่แค่เรื่องปลาดิบ
- ช็อก! น.ศ. ใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4 พันคน เสี่ยงมะเร็ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: