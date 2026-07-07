อาจารย์ชื่อดัง แฉ บอร์ดธนาคารรัฐ ลวนลาม องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก
“อาจารย์ฮง” ผู้เชี่ยวชาญสายดิจิทัล แฉ กรรมการ ธ.ก.ส. ลวนลามกลางวงโต๊ะอาหาร องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก
นายพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ หรือ “อาจารย์ฮง” นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่าถูกกรรมการ ธ.ก.ส. รายหนึ่งล่วงละเมิด ขณะร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.จันทบุรี โดยระบุว่า
“ต้องกลั้นหายใจครับ เวลาจะดูภาพเหตุการณ์ในคืนนั้น เพราะมันทำให้ผมรู้สึกอึดอัด รังเกียจ ขยะแขยง ขึ้นมาอีกครั้ง ในภาพและคลิปวิดีโอที่ผมตัดสินใจกดอัดไว้ คือภาพมือของบอร์ดบริหาร ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิด วางอยู่ท่อนล่าง ตั้งแต่เข่า บนต้นขา และมันไม่ได้หยุดแค่นั้น แต่มันค่อย ๆ ลูบไล้และขยับสูงขึ้นจนเกือบจะถึงจุดที่ล้ำเส้นที่สุดของร่างกาย
และอีกหลายจังหวะที่พยายามเอื้อมมาจับมือ จนถึงกำบีบมือ ข้อมือ จับแขน ลูบแขน โดยที่ผมไม่ได้ยินยอม ที่สำคัญ ภาพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกลางโต๊ะอาหาร ท่ามกลางสายตาของคนร่วมสิบชีวิต มีทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ระดับ 10 อยู่ร่วมโต๊ะ
การกระทำแบบนี้ มันไม่ใช่ความเผลอเรอ ไม่ใช่ความเอ็นดู แต่มันคือการคุกคามทางเพศที่มาจากความย่ามใจของคนที่มีอำนาจ เชื่อว่าตัวเองจะทำอะไรกับร่างกายของคนอื่นยังไงก็ได้ และเป็นนักการเมือง ที่ไม่ต้องสนต้องแคร์สายตาใคร เพราะที่เหลือเป็นข้าราชการและพนักงานประจำล้วน ๆ และผมเป็นบุคคลภายนอกเพียงคนเดียว
ภาพหลักฐานเหล่านี้ในเหตุการณ์ที่ผมเจอ ก็คงพอจะตอบได้แล้วว่าทำไมผมถึงไม่สามารถนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ ทุกคนมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง และไม่มีใครสมควรถูกลดทอนศักดิ์ศรีเพียงเพราะอีกฝ่ายมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่า
ส่วนความรับผิดชอบต่อการกระทำหลังจากนี้ จะเกิดขึ้นไหมไม่รู้ครับ เพราะก็มีคนพูดกรอกหูผมมาตลอดหลายวันนี้ว่า “ท่านนี้เป็นบอร์ด ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินการทางวินัยใด ๆ” “เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับองค์กร” ดังนั้น ก็… Let the chips fall where they may.”
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หลังเหตุการณ์ดังกล่าว นายพีรพัทธ์ เดินทางไปแจ้งความที่ สภ.ท่าใหม่ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมโพสต์ข้อความ ช่วงหนึ่งระบุว่า “…แต่สิ่งที่สร้างบาดแผลและชวนสังเวชใจที่สุดคือ จนถึงวินาทีที่ผมกำลังพิมพ์ข้อความนี้ ผมยังไม่เคยได้รับการติดต่อ ชี้แจงมาตรการใด ๆ “อย่างเป็นทางการ” จากผู้บริหาร ธ.ก.ส. เลยแม้แต่น้อย ธนาคารเลือกที่จะปิดปากเงียบ ทำเสมือนว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดนี้ไม่เคยเกิดขึ้น…”
นายพีรพัทธ์ โพสต์ข้อความอัปเดตว่า “ล่าสุด ผมได้รับทราบข้อมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ว่าบุคคลผู้ก่อเหตุ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง “กรรมการ ธ.ก.ส.” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเมื่อผมเข้าไปตรวจสอบบนเว็บไซต์ของธนาคาร ก็พบว่ารูปและชื่อของบุคคลดังกล่าวได้ถูกถอดออกไปแล้วเช่นกัน
แต่สิ่งที่สร้างความสลดใจและตอกย้ำบาดแผลให้กับผม ในฐานะผู้เสียหาย มากที่สุดคือ จนถึงวินาทีนี้ ผมยังคงไม่ได้รับการติดต่อ หรือมีหนังสือแจ้งความคืบหน้า “อย่างเป็นทางการ” ใด ๆ จากผู้บริหารระดับสูงเลยแม้แต่ฉบับเดียว มีเพียงระดับคนทำงานที่ติดต่อ ส่งข้อความมา ต้องขอบพระคุณที่ให้กำลังใจมาก ๆ ครับ
การปล่อยให้เรื่องเงียบลงด้วยการแอบถอดชื่อออกไปเงียบ ๆ โดยปราศจากการสื่อสารอย่างให้เกียรติกับผู้ถูกกระทำ ทำให้ผมตั้งคำถามได้ว่า หรือสวัสดิภาพและศักดิ์ศรี ของคนทำงาน รวมถึงคนนอกที่ไปทำหน้าที่ให้องค์กรแห่งนี้ ไม่มีค่าพอให้ผู้มีอำนาจต้องลงมาใส่ใจดูแล ?
ด้วยงานของผมที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลอยู่บ้าง ผมเข้าใจดีว่าวิกฤตและข้อผิดพลาดในองค์กรย่อมเกิดขึ้นได้ แต่การเลือกที่จะเงียบ เพื่อรอให้เรื่องจบไปเอง ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยครับ”
นายพีรพัทธ์ ยังได้เผยอีกว่า มีสายโทรศัพท์จากอดีตผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการคลังท่านหนึ่ง ติดต่อมาหาตน โดยระบุว่า “สิ่งที่ทำให้ผมต้องเย็นวาบไปทั้งตัว คือท่านสามารถระบุพิกัดที่พักอาศัยของผมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมกับประโยคที่สะท้อนการใช้อำนาจแทรกแซงความยุติธรรมว่า”
“พอดีพี่ไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดมา แล้ว…[ข้าราชการการเมืองระดับสูงท่านหนึ่ง] บอกว่า รัฐมนตรีให้ผมช่วยคลี่คลาย ผมอยากจะแจ้งเขาส่วนตัวว่าให้เลิกแล้วไปเถอะ มันจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมติดกันไป งั้นให้พี่ช่วยเอาของขวัญมาให้ และให้พูดแค่นี้ โอเค เดี๋ยวทำให้ เพราะว่าอยู่ใกล้กัน พี่อยู่… [เขา] บอกพี่ว่า [ผม] อยู่แถวถนน… แถวแยก…”
“ผมปฏิเสธอย่างเด็ดขาดครับ แม้ปลายสายจะอ้างถึงความหวังดี หรือความเป็นเพื่อนมนุษย์ แต่สำหรับผู้เสียหายที่เพิ่งเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายมา การที่มีบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี สามารถเจาะลึกถึงพิกัดที่พักอาศัยส่วนตัว และพยายามเข้าประชิดตัวถึงที่แบบทันที ย่อมไม่ใช่ขั้นตอนการแสดงความปรารถนาดีที่ปกติ แต่มันสร้างความหวาดระแวง และทำให้ผมรู้สึกถูกคุกคามความปลอดภัยขั้นสูงสุด
แต่พวกเขาก็ไม่หยุดครับ สองวันต่อมา มีพัสดุชิ้นหนึ่ง ถูกส่งมาถึงคอนโดผม ภายในคือ “ปลอกหมอน 2 ชิ้น” โดยมีชื่อผู้ส่งที่ชัดเจนมาก ๆ พร้อมเบอร์โทร ปรากฎว่าเป็นอดีตข้าราชการประจำระดับ “อธิบดี” และปัจจุบันเป็นถึง “ข้าราชการการเมือง” ระดับสูงจริง
ผมรวบรวมความกล้า โทรกลับไปหาข้าราชการการเมืองท่านนั้น ตามเบอร์ที่อยู่บนจ่าหน้าซองพัสดุ เพื่อถามหาความถูกต้องว่าท่านเอาที่อยู่ส่วนตัวของผมมาจากไหน และนี่คือคำตอบที่ผมได้รับจากปากของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของประเทศครับ
“ที่อยู่ผมขอมาจาก ธ.ก.ส. ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหน ผมจะส่งของขวัญไปขอโทษครับ ธ.ก.ส. ส่งให้ผมครับ อยากให้อาจารย์ให้อภัย แล้วก็อยากให้อาจารย์เมตตา ต่อคนที่เขาทำผิดด้วยนะครับ อันนี้ผมพูดในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ประจำนะครับ”
สำหรับความคืบหน้าทางคดี นายพีรพัทธ์ ระบุว่าตำรวจดำเนินการค่อนข้างดี โดยตั้งข้อหากระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล และมีนัดเข้าให้การเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ขณะที่มีรายงานว่าคู่กรณีพยายามติดต่อตำรวจเพื่อปฏิเสธรายละเอียดในสำนวนคดี แต่ตำรวจยืนยันว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย
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