ตำรวจเร่งล่าตัว “รินริน” ตัวละครสำคัญคดี “แอร์มีนา” ลุยปราบทุกคนในขบวนการขนยา
ตำรวจเร่งล่าตัว รินริน ตัวละครสำคัญคดี แอร์มีนา พนักงานสายการบินที่โดนจับคดีซุกเฮโรอีน ลั่นลุยปราบทุกคนในขบวนการขนยา
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีแอร์สาว “มีนา” แอร์สายการบินไทยที่ถูกกุมที่ประเทศออสเตรเลียหลังพบว่าขนกระเป๋าซุกเฮโรอีนนั้น โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (7 ก.ค. 69) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าคดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อแนวทางขยายผลในคดีดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและการสอบสวน รวมถึงการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่าย โดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดน เพื่อหาต้นตอของขบวนการ
สำหรับความคืบหน้าภายหลังการฝากขังผู้ต้องหา 2 รายเมื่อวานที่ผ่านมา พล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วน แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผล จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
ส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่า รินริน ซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล เมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่ พล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าของเราหมดแล้ว แต่เราก็จะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทาง
ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลชื่อ รินริน ว่าเป็นชายหรือหญิง รวมถึงเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดกี่คน เนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จ และเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทาง จึงต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปจำนวนผู้ร่วมขบวนการ
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