ไฟเขียวแล้ว! ยามะเร็งฝีมือคนไทย สปสช. อนุมัติ เข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท
สปสช. หนุนยาอิมครานิบ เจฟครานิบ และเฮอร์ดารา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าระบบบัตรทอง วางแผนจัดซื้อล่วงหน้า 3 ปี
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อนุมัติให้ยารักษามะเร็งที่ผลิตในประเทศไทยเข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท เพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาราคาแพงได้มากขึ้น นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยหลังประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้นำยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ยาที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้มี 3 รายการ ได้แก่ อิมครานิบ (Imcranib) ตัวยาสำคัญคืออิมาทินิบ ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งระบบทางเดินอาหารบางชนิด, เจฟครานิบ (Gefcranib) ตัวยาสำคัญคือเจฟิทินิบ และเฮอร์ดารา (Herdara) ยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่มีตัวยาสำคัญคือทราสทูซูแมบ ใช้รักษามะเร็งเต้านมบางชนิด ทั้งหมดผลิตจากโรงงานผลิตยาในพระราชดำริของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
นายพัฒนาระบุว่า ยากลุ่มมุ่งเป้าและยาชีววัตถุยังมีราคาสูงและไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก การที่หน่วยงานไทยผลิตยาได้เองจึงช่วยลดภาระงบประมาณและเพิ่มความมั่นคงด้านยาในระยะยาว นอกจากอนุมัติยาแล้ว ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนจัดหายาล่วงหน้าไม่เกิน 3 ปี ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อวางแผนการผลิตต่อเนื่องและควบคุมราคาให้เหมาะสม โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวเสริมว่า การวางแผนความต้องการยาร่วมกับผู้ผลิตในประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงขาดแคลนยา ทำให้การบริหารงบประมาณชัดเจนขึ้น และผู้ป่วยในระบบบัตรทองจะเข้าถึงยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันประเทศก็พัฒนาศักยภาพการผลิตยาไปพร้อมกัน
ปัจจุบันระบบบัตรทองมีนโยบาย Cancer Anywhere มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ให้ยา เคมีบำบัด และรังสีรักษาในหน่วยบริการที่มีศักยภาพได้สะดวกขึ้น ผู้ป่วยที่มีข้อสงสัยเรื่องสิทธิการใช้ยาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่รักษาอยู่ หรือสายด่วน สปสช. 1330
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