เพจดังมั่นใจ ผลบวกปลอม หลังพบ น.ศ. ติดเชื้อพยาธิใบไม้ 4 พันคน ควรใช้อุจจาระตรวจ
เพจดังมั่นใจ ผลบวกปลอม หลังพบ น.ศ. ติดเชื้อพยาธิใบไม้ 4 พันคน ควรใช้อุจจาระตรวจ มองคนมีคนที่ติดเชื้อจริง แต่ไม่น่าเยอะขนาดนั้น
จากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยข้อมูลว่าการตรวจคัดกรองประชาชน 20,000 คน พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ 11% ขณะที่การตรวจนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2569 พบตัวเลขที่น่าตกใจ โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจนิสิตใหม่ 12,733 คน พบติดเชื้อ 4,233 คน หรือ 33% ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจ 1,922 คน พบติดเชื้อ 380 คน หรือ 19% นั้น
ล่าสุดเพจ Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมกล้าฟันธงสวนเลยครับ ว่าไม่จริง
ที่ผลตรวจนักศึกษาใหม่ ม.ทางอีสานจะเจอ 3000-4000 คน ผลบวกปลอมแน่นอน ถ้าตรวจด้วยชุดตรวจปัสสาวะ urine strip
แต่ถ้าเป็นผลตรวจอุจจาระด้วย fect, kato thick smear, PCR อันนั้นน่าเชื่อถือมากที่สุด ผมว่าเป็นผลบวกปลอมมากกว่า
อาจจะมีผลบวกจริง แต่คงไม่เยอะขนาดนั้นหรอก ฟันธง แบบไม่กลัวหน้าแหกครับ เรื่องนี้ต้องพิสูจน์”
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