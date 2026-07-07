เจนนี่ ลั่น “ปัญหาใครปัญหามัน” หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน

เจนนี่ รัชนก เปิดใจกลางไลฟ์ ลั่น “ปัญหาใครปัญหามัน” หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ ยอมลดราคาให้เหลือ 4.5 ล้าน
กลายเป็นกระแสข่าวที่ทำเอาชาวเน็ตหันมาใส่ใจอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ “บี พรรณิภา” เจ้าของธุรกิจทิชชู่แบรนด์ดัง ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อ วอนให้ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ช่วยไถ่บ้านหลังแรกของ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น คืนกลับไปให้แม่เกตุในราคา 4.5 ล้านบาท โดยอ้างว่า ช่วงก่อนหน้านี้ที่แม่เกตุประสบปัญหาเรื่องหนี้สิน จึงได้นำเอาโฉนดบ้านหลังนี้มาขายฝากกับตน ตนจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยยอมรับซื้อฝากบ้านหลังนี้ในราคา 5 ล้านบาท
หลังจากนั้นแม่เกตุ ไม่ได้ส่งดอกเบี้ยและไม่มีเงินมาไถ่ถอน ตนจึงต้องโอนกรรมสิทธิ์บ้านมาเป็นชื่อของตนชั่วคราว เพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมาย ต่อมา เมื่อเรื่องบ้านกลายเป็นข่าว ตนคิดว่าเจนนี่จะมาซื้อบ้านคืนให้แม่เกตุ กระทั่งหลังดรามาระหว่างแม่ลูกจบลง แม่เกดได้ติดต่อมาสอบถามราคาบ้าน โดยแจ้งว่าเจนนี่จะเป็นผู้ซื้อคืน
ตอนแรกตนเสนอขายคืนที่ 5.5 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย แต่เจนนี่ต่อรองเหลือ 5 ล้านบาท ตนก็ยอมโดยไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นเจนนี่ ยังขอต่อเหลือ 4.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า อยากให้คิดว่าตนเป็นคนนอกมาซื้อ ไม่ต้องคิดว่าแม่เอาบ้านมาจำนอง ตนใช้เวลาคิดอยู่ 1-2 วัน ก่อนจะยอมรับข้อเสนอ เพราะตั้งใจจะนำเงินไปลงทุนอย่างอื่น แต่สุดท้ายก็หายเงียบไปจนเวลาผ่านไปเกือบ 6 เดือน
ล่าสุด (6 ก.ค. 69) เจนนี่ รัชนก ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างไลฟ์สด โดยเธอเผยว่า “ตอนนี้เจนนี่แฮปปี้แล้ว ใช้ชีวิตอยู่กับลูกอยู่กับงาน ไม่ได้มีเวลาไปสนใจแล้ว ปัญหาใครปัญหามัน เราทำงานอยู่กับลูก เก็บเงินให้ลูกสบายใจ อีกอย่างคือมันไม่ใช่เรื่องของเจนนี่ด้วย ถ้าเป็นเรื่องของเจนนี่เมื่อไหร่ เดี๋ยวเจนนี่จะจัดการด้วยตัวเอง ถ้าทุกคนเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ทุกคนปัดทิ้งได้เลย เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่เลย”
ต่อมา เจนนี่ ก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “ไม่มีอะไรจะแถลงเลยค่ะ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเจนนี่โดยตรงด้วยค่ะ ในส่วนของเจนนี่ จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ ไม่มีเทสกาลอะไรทั้งนั้นค่ะ ปีที่แล้วก็มีแต่ข่าวนี้ทั้งปี ปีนี้ยังมีอีกหรอ “
@lovejnfamily
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อ้างอิงจาก : FB รัชนก สุวรรณเกตุ, amarintv
คลิปจาก : TikTok @lovejnfamily
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