การเงินเศรษฐกิจ

ไมโครซอฟต์ปลดพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง Xbox โดนหนักสุด กระทบไทยแค่ไหน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 09:47 น.
70

บริษัท ไมโครซอฟต์ ปลดพนักงานทั่วโลกวันที่ 6 ก.ค. แต่ยังเดินหน้าลงทุนคลาวด์และ AI ในไทยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ไมโครซอฟต์ ประกาศปลดพนักงานทั่วโลก 4,800 ตำแหน่ง คิดเป็นราว 2.1% ของพนักงานทั้งหมด เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 ฝ่ายเกม Xbox ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในรอบนี้

1,600 ตำแหน่งจากทั้งหมด 4,800 อยู่ในฝ่าย Xbox บริษัทเตรียมปลดเพิ่มในเดือนต่อจากนี้ รวมทั้งปีงบประมาณอาจแตะ 3,200 ตำแหน่ง หรือราว 20% ของพนักงาน Xbox ทั้งหมด อาชา ชาร์มา ซีอีโอ Xbox คนใหม่ เรียกการปรับโครงสร้างครั้งนี้ว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน

ในสหรัฐฯ รัฐวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่เมืองเรดมอนด์ ถูกปลด 600 ตำแหน่ง ลดลงจาก 3,200 ตำแหน่งเมื่อปีก่อน พนักงานในรัฐนี้คาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ราว 52,000 คน เพราะบริษัทยังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งใหม่ควบคู่ไปด้วย

ไมโครซอฟต์ระบุเหตุผลว่าต้องการปรับโครงสร้างฝ่ายขายและที่ปรึกษาให้ทันกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเร็ว พร้อมทุ่มงบลงทุนด้าน AI อย่างหนัก ขณะที่หุ้นบริษัทร่วงลงราว 19% ในเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นผลงานรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคฟองสบู่ดอทคอม มูลค่าตลาดหายไปแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา

เอมี โคลแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ระบุในบันทึกถึงพนักงานว่าตำแหน่งที่ถูกตัดในครั้งนี้ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI โดยตรง แต่ยอมรับว่า “AI กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรา” แบรด สมิธ ประธานและรองประธานบริษัท ให้สัมภาษณ์ว่าไมโครซอฟต์จะเป็นนายจ้างที่แข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจยังไปได้ดี

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายน 2569 ไมโครซอฟต์เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดแบบสมัครใจให้พนักงานสหรัฐฯ ราว 8,750 คน หรือ 7% ของพนักงานในประเทศ ปีที่แล้วบริษัทปลดพนักงานไปแล้วกว่า 15,000 ตำแหน่งใน 2 รอบ ถือเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ

มีรายงานว่าสตูดิโอเกมของ Xbox อย่างน้อย 3 แห่ง ได้แก่ Ninja Theory, Double Fine และ Compulsion Games กำลังถูกปิดตัว รวมพนักงานที่ได้รับผลกระทบราว 325 คน แต่ไมโครซอฟต์ยังไม่ยืนยันรายละเอียดทั้งหมด สหภาพแรงงาน Communications Workers of America ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานสาย Xbox กว่า 3,500 คน ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการปรับโครงสร้างครั้งนี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

มุมผลกระทบต่อไทย

จากการตรวจสอบ ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าออฟฟิศไมโครซอฟต์ในประเทศไทยอยู่ในรอบปลดพนักงานครั้งนี้ การปลดที่ประกาศเน้นฝ่ายขาย ที่ปรึกษา และ Xbox ในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันไมโครซอฟต์ยังเดินหน้าลงทุนในไทยต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2569 บริษัทประกาศทุ่มเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2569-2571 เพื่อขยายบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ในไทย ต่อยอดจากดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกที่ประกาศตั้งแต่ปี 2567 พูดง่ายๆ คือ ไมโครซอฟต์ตัดพนักงานในธุรกิจที่โตช้าหรือมีปัญหา อย่าง Xbox แต่ยังเทเงินลงในธุรกิจคลาวด์และ AI ที่กำลังโต ซึ่งรวมถึงตลาดไทยด้วย

พนักงานและนักลงทุนในไทยที่ติดตามเรื่องนี้ควรจับตาผลประกอบการไตรมาสถัดไปที่ไมโครซอฟต์จะประกาศปลายเดือนนี้ รวมถึงความคืบหน้าโครงการลงทุนในไทยว่าจะเดินหน้าตามแผนหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ตอบนักข่าว ไม่ได้หายไปไหน ทำงานอยู่ทุกวัน หลังโดนถามหายไปไหน

1 นาที ที่แล้ว
สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ ข่าว

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ยอมรับผลนิด้าโพล หลังคะแนนนิยมพรรคส้มร่วง นำข้อมูลยกระดับการทำงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่จบ! วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ “เอ็มบัปเป้” ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน ข่าว

ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์ บันเทิง

คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เรียกเก็บ 300 บาท ผู้ป่วยไม่เร่งด่วนใช้บริการห้องฉุกเฉิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน ข่าวการเมือง

ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนประหารชีวิต อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ คดียักยอกและรับสินหมื่นล้าน ตลอด 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์ ข่าว

บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปกรณ์ นิลประพันธ์ เตรียมรื้อสวัสดิการข้าราชการ เศรษฐกิจ

ปกรณ์ เล็งใช้ระบบประกันสุขภาพ ดันเออร์ลี่รีไทร์ 5000 คน สั่งคุมงบหลังพุ่งแตะ 70%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์ชื่อดัง แฉ บอร์ดธนาคารรัฐ ลวนลาม องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก ข่าว

อาจารย์ชื่อดัง แฉ บอร์ดธนาคารรัฐ ลวนลาม องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาธารณสุขฯ สั่งรณรงค์ให้ทานอาหารสุก แนะตรวจอุจจาระ หาผลตรวจพยาธิใบไม้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ลั่น &quot;ปัญหาใครปัญหามัน&quot; หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ ลั่น “ปัญหาใครปัญหามัน” หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งล่าตัว “รินริน” ตัวละครสำคัญคดี “แอร์มีนา” ลุยปราบทุกคนในขบวนการขนยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยามะเร็งฝีมือคนไทย สปสช. อนุมัติ เข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท ข่าวการเมือง

ไฟเขียวแล้ว! ยามะเร็งฝีมือคนไทย สปสช. อนุมัติ เข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเปิดใจเหตุยอมทนอดีตสามีซ้อม 7 ปีเพราะรัก ข่าว

สาเหตุ สาวยอมทนอดีตผัวซ้อม 7 ปี เพราะรักมาก ยันไม่แจ้งความ ขอบคุณที่เป็นห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังมั่นใจ ผลบวกปลอม หลังพบ น.ศ. ติดเชื้อพยาธิใบไม้ 4 พันคน ควรใช้อุจจาระตรวจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไมโครซอฟต์ปลดพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง Xbox โดนหนักสุด กระทบไทยแค่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภัยเงียบมากกว่าที่คิด! หมอสุรัตน์ ชี้ นศ.ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ใช่แค่เรื่องปลาดิบ ข่าว

ภัยเงียบมากกว่าที่คิด! หมอสุรัตน์ ชี้ นศ.ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ใช่แค่เรื่องปลาดิบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกออสเตรเลีย โร่ขอโทษ หลังบอกอยากหลับนอนกับนักร้องสาว “ไคลี มิโนก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล เล่า &#039;ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก&#039; ขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด บันเทิง

เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล พ้อ ‘ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก’ ขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย แสงศิลป์ ชี้ครอบครัวเด็ก 11 ไม่เคยเข้ามาขอโทษ ข่าว

ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ไม่เคยเข้ามาขอโทษ ขอขมาศพพ่อ อย่าใจดำเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. 69 รอเปิดตลาด เช็กแนวรับ 64,500 แนวต้าน 66,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ปรับลงอีกรอบ ทองแท่งขายออก 65,350 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยอมรับผลโพลนิด้า เป็นกระจกสะท้อนว่าต้องแก้ไข คะแนนความนิยมหายไป 5%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 09:47 น.
70
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศุภจี” ตอบนักข่าว ไม่ได้หายไปไหน ทำงานอยู่ทุกวัน หลังโดนถามหายไปไหน

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569

“ไอติม” ยอมรับผลนิด้าโพล หลังคะแนนนิยมพรรคส้มร่วง นำข้อมูลยกระดับการทำงาน

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569

ไม่จบ! วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ “เอ็มบัปเป้” ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
Back to top button