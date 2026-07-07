ไมโครซอฟต์ปลดพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง Xbox โดนหนักสุด กระทบไทยแค่ไหน?

บริษัท ไมโครซอฟต์ ปลดพนักงานทั่วโลกวันที่ 6 ก.ค. แต่ยังเดินหน้าลงทุนคลาวด์และ AI ในไทยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
ไมโครซอฟต์ ประกาศปลดพนักงานทั่วโลก 4,800 ตำแหน่ง คิดเป็นราว 2.1% ของพนักงานทั้งหมด เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 ฝ่ายเกม Xbox ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในรอบนี้
1,600 ตำแหน่งจากทั้งหมด 4,800 อยู่ในฝ่าย Xbox บริษัทเตรียมปลดเพิ่มในเดือนต่อจากนี้ รวมทั้งปีงบประมาณอาจแตะ 3,200 ตำแหน่ง หรือราว 20% ของพนักงาน Xbox ทั้งหมด อาชา ชาร์มา ซีอีโอ Xbox คนใหม่ เรียกการปรับโครงสร้างครั้งนี้ว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน
ในสหรัฐฯ รัฐวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่เมืองเรดมอนด์ ถูกปลด 600 ตำแหน่ง ลดลงจาก 3,200 ตำแหน่งเมื่อปีก่อน พนักงานในรัฐนี้คาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ราว 52,000 คน เพราะบริษัทยังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งใหม่ควบคู่ไปด้วย
ไมโครซอฟต์ระบุเหตุผลว่าต้องการปรับโครงสร้างฝ่ายขายและที่ปรึกษาให้ทันกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเร็ว พร้อมทุ่มงบลงทุนด้าน AI อย่างหนัก ขณะที่หุ้นบริษัทร่วงลงราว 19% ในเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นผลงานรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคฟองสบู่ดอทคอม มูลค่าตลาดหายไปแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา
เอมี โคลแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ระบุในบันทึกถึงพนักงานว่าตำแหน่งที่ถูกตัดในครั้งนี้ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI โดยตรง แต่ยอมรับว่า “AI กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรา” แบรด สมิธ ประธานและรองประธานบริษัท ให้สัมภาษณ์ว่าไมโครซอฟต์จะเป็นนายจ้างที่แข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจยังไปได้ดี
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายน 2569 ไมโครซอฟต์เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดแบบสมัครใจให้พนักงานสหรัฐฯ ราว 8,750 คน หรือ 7% ของพนักงานในประเทศ ปีที่แล้วบริษัทปลดพนักงานไปแล้วกว่า 15,000 ตำแหน่งใน 2 รอบ ถือเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ
มีรายงานว่าสตูดิโอเกมของ Xbox อย่างน้อย 3 แห่ง ได้แก่ Ninja Theory, Double Fine และ Compulsion Games กำลังถูกปิดตัว รวมพนักงานที่ได้รับผลกระทบราว 325 คน แต่ไมโครซอฟต์ยังไม่ยืนยันรายละเอียดทั้งหมด สหภาพแรงงาน Communications Workers of America ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานสาย Xbox กว่า 3,500 คน ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการปรับโครงสร้างครั้งนี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
มุมผลกระทบต่อไทย
จากการตรวจสอบ ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าออฟฟิศไมโครซอฟต์ในประเทศไทยอยู่ในรอบปลดพนักงานครั้งนี้ การปลดที่ประกาศเน้นฝ่ายขาย ที่ปรึกษา และ Xbox ในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันไมโครซอฟต์ยังเดินหน้าลงทุนในไทยต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2569 บริษัทประกาศทุ่มเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2569-2571 เพื่อขยายบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ในไทย ต่อยอดจากดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกที่ประกาศตั้งแต่ปี 2567 พูดง่ายๆ คือ ไมโครซอฟต์ตัดพนักงานในธุรกิจที่โตช้าหรือมีปัญหา อย่าง Xbox แต่ยังเทเงินลงในธุรกิจคลาวด์และ AI ที่กำลังโต ซึ่งรวมถึงตลาดไทยด้วย
พนักงานและนักลงทุนในไทยที่ติดตามเรื่องนี้ควรจับตาผลประกอบการไตรมาสถัดไปที่ไมโครซอฟต์จะประกาศปลายเดือนนี้ รวมถึงความคืบหน้าโครงการลงทุนในไทยว่าจะเดินหน้าตามแผนหรือไม่
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