สาเหตุ สาวยอมทนอดีตผัวซ้อม 7 ปี เพราะรักมาก ยันไม่แจ้งความ ขอบคุณที่เป็นห่วง
จบดราม่า! สาวถูกอดีตผัวซ้อมเผยสาเหตุยอมถูกทำร้าย 7 ปีเพราะรัก ตอนนี้ปลอดภัยดี แฉจุดแตกหักเรื่องมือที่สาม ยืนยันไม่แจ้งความเอาผิด ขอเดินหน้าทำงานปลดหนี้
จากกรณีหญิงสาวโพสต์คลิปวงจรปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เผยพฤติกรรมอดีตสามีใส่กางเกงในตัวเดียวใช้ไม้ถูพื้นตีทำร้ายร่างกาย พร้อมงัดภาพเบ้าตาฟกช้ำรุนแรงมาเป็นหลักฐาน พร้อมเล่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายมาตลอดเกือบ 7 ปีที่มีลูกด้วยกัน 2 คน ทั้งเตะจนแขนหักเข้าเฝือก ตีจนหัวแตก ใบหน้ามีบาดแผล แม้ตอนตั้งท้อง 8 เดือนก็ยังลงมือทำร้ายเพียงเพราะเมาหลับ ที่ผ่านมาเธอตนเลือกปกป้องอดีตสามีเพราะความรัก ถ้าคนอื่น ๆ เห็นบาดแผลตามร่างกายมักอ้างว่าล้มตกบันไดหรือหมาชนกรง
จุดแตกหักที่ทำให้นำคลิปมาโพสต์ประจานเกิดจากแฟนใหม่ของอดีตสามีทักมาด่าหลังเลิกรากันไม่ถึง 3 เดือน แต่ฝ่ายชายกลับเลือกปกป้องคนใหม่ เธอจึงประกาศจบความสัมพันธ์ทุกฐานะ
อย่างไรก็ดี ฝ่ายชายยอมรับผิดเรื่องทำร้ายร่างกาย แต่อ้างสาเหตุว่าเธอเอาทรัพย์สินไปจำนำและขาย สร้างหนี้สินและโกหกซ้ำซาก จากนั้นฝ่ายหญิงแคปโพสต์สวนกลับยืนยันว่าตลอด 7 ปี เป็นคนซื้อของใช้ในบ้านทุกชิ้น รับผิดชอบค่ากินอยู่ของทุกคน รวมเงินที่จ่ายไปเกินครึ่งของหนี้สิน พร้อมตั้งคำถามว่าค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอด 7 ปีรวมเป็นเงินเท่าไหร่ ย้ำว่าสาเหตุที่อดีตสามีทำร้ายร่างกายในคลิปเพราะเธอไปด่าแฟนใหม่ ไม่ใช่เรื่องหนี้สิน
หลังจากถูกอีกฝ่ายทำร้ายอย่างหนักทำให้ป่วยโรคซึมเศร้า ต้องพบแพทย์เพื่อรักษา เคยพยายามคิดสั้นหลายครั้ง หอบลูกหนีเข้าป่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด และฝากข้อความถึงแฟนใหม่ว่าไม่ต้องกลัวแย่งกลับ เชิญรักกันให้เต็มที่
ล่าสุด หญิงสาวออกมาอัปเดตล่าสุดหลังเรื่องราวกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล ยืนยันว่าไม่ต้องการแจ้งความดำเนินคดีใด ๆ ปัจจุบันเลิกรามา 3 เดือน พาลูกมาอยู่บ้านตัวเองอย่างปลอดภัย ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนเพราะอดีตสามีไม่ได้มาระรานหรือตามมาทำร้าย ส่วนสาเหตุที่ลงคลิปเพียงแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าอดีตสามีไม่ใช่คนดี เพื่อเตือนสติตัวเองไม่ให้กลับไปคืนดีอีก ไม่คิดว่าเรื่องมันจะดังขนาดนี้ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
สำหรับข้อสงสัยว่าทำไมถึงยอมทนมา 7 ปี เธอชี้แจงว่าอดีตสามีคือผู้ชายที่ตนรักเขา แต่งงานด้วยอย่างถูกต้อง เป็นสามีคนแรกและพ่อของลูก คำสัญญาเดียวที่ขอตั้งแต่วันแรกที่เขามาจีบคือเรื่องผู้หญิง ตลอด 6 ปีแรกไม่มีเรื่องผู้หญิงให้หนักใจ เธอจึงยอมรับการทำร้ายร่างกายได้ ขอแค่ไม่มีเรื่องผู้หญิงให้ฝันร้ายก็พอ
วันเกิดเหตุในคลิปคือจุดที่ทนไม่ไหว เธอจับได้ว่าอดีตสามีแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่ง คนรอบข้างรู้เรื่องแต่ช่วยกันปิดบัง ปล่อยให้เธอโง่เลี้ยงลูกวัย 3-4 เดือนอยู่บ้าน เมื่อรู้ความจริงจึงระเบิดอารมณ์ด่าทอทุกคน จนเกิดการทำร้ายร่างกาย
หลังจากนั้นความแค้นเริ่มก่อตัว เรื่องหนี้สินที่ถูกกล่าวหามาจากการพยายามหาเงินเลี้ยงครอบครัว ซื้อของประเคนให้คนในบ้านแต่กลับได้รับสิ่งเลวร้ายตอบแทน และรู้ว่าอดีตสามีห่วงหน้าตาทางสังคมและรับเรื่องหนี้สินไม่ได้แน่นอน เมื่ออดีตสามีรู้เรื่องหนี้สินก็ไล่เธอกลับบ้านจริง ส่วนเงิน 200,000 บาทที่อดีตสามีใช้หนี้ให้นั้นเป็นหนี้ที่เธอยืมจากคนใกล้ตัวของเขา เธออาศัยจังหวะนั้นเดินออกมาและไม่กลับไปอีกเลย
ปัจจุบันเธอยังมีหนี้สินที่ต้องทยอยจ่ายอีกประมาณ 4-5 แสนบาท ต้องเลี้ยงลูกและทำขนมขายเพื่อหาเงินใช้หนี้ พร้อมฝากให้ทุกคนช่วยอุดหนุน ทิ้งท้ายเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นการยอมทนจนถึงขีดสุด แล้วจบลงที่การตกนรกทั้งเป็นทั้งคู่
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