นายกออสเตรเลีย โร่ขอโทษ หลังบอกอยากหลับนอนกับนักร้องสาว “ไคลี มิโนก”
แอนโทนี อัลบานีส โร่ขอโทษ หลังบอกอยากหลับนอนกับนักร้องสาว ไคลี มิโนก ขณะไปออกพอดแคส ถูกวิจารณ์ลดทอนความหมายของคำว่านายกฯ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า นาย แอนโทนี อัลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ออกมาขอโทษหลังจากที่ความเห็นที่เขาแสดงออกไปผ่านพอดแคส Bush Deep เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว
โดยในช่วงนึงของพอดแคส นิกกี ออสบอร์น พิธีกรได้เล่นเกมตอบคำถามกับนายกออสเตรเลีย ซึ่งได้ถามว่า “นอนด้วย แต่งงานด้วย คบด้วย” (Shag, Marry, Date) ระหว่าง ไคลี มิโนก, นิโคล คิดแมน หรือ รอนดา เบิร์ชมอร์
ซึ่งตอนแรกนายอัลบานีส พยายามเลี่ยงตอบ โดยบอกว่าเขาเพิ่งแต่งงาน ก่อนที่เขาโดนจี้ และตอบว่าเขาอยากทั้งหลับนอน/แต่งงาน และ คบหากับ ไคลี มิโนก นักร้องสาว
โดยความเห็นดังกล่าวได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งหลายฝ่ายชี้ว่าเป็นความเห็นที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิง และเป็นการลดทอนความหมายของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายอัลบานีสได้กล่าวสั้นๆ ภายหลังประเด็นดังกล่าวว่า “ผมขออภัยอย่างไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความคิดเห็นดังกล่าว”
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