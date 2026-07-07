เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล พ้อ ‘ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก’ ขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด

เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล เล่าชีวิต ‘ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก’ ก่อนเขียนขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด
โซเชียลแห่แชร์ภาพจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจาก แอนนา ทีวีพูล หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่ตั้งใจเขียนจดหมายส่งถึงเพื่อนรุ่นน้องคนสนิทอย่าง ฟิล์ม ทิฟฟานี ระบุวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เพื่อขอบคุณน้องสาวที่คอยโอนเงินและส่งกำลังใจมาโดยตลอดที่จำคุก 2 ปี
เนื้อหาในจดหมาย ระบุวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 พร้อมข้อความถามไถาสารทุกข์สุขดิบของ ฟิล์ม ทิฟฟานี ก่อนจะตัดพ้อว่าติดคุกมา 2 ปีแก่ขึ้นกว่าเดิมมาก ผมหงอกทั่วทั้งหัวแล้ว
“ฟิล์มมีความสุขดีมั้ย ชีวิตเธอเป็นยังไงบ้าง คิดถึงเธอมาก ทำไมเลี้ยงนกหลายตัวเลย ยังอยู่กับพี่เอกมั้ย พี่สบายดี แม่บอกว่าฟิล์มโอนเงินมา ขอบคุณมาก ๆ นะ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจ ทำให้พี่รู้สึกมีพลัง คิดถึงการแช่ออนเซ็น สะโพกฟิล์มคือที่ 1 มิสควีนในตำนาน ควายกินหญ้า ควายยังได้ไฟเบอร์ ฮิตติดปากกะเทยในนี้มาก ๆ ฟิล์มก็คือฟิล์ม ไม่ต่ำกว่ารอง 1 กะเทยในนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก เขียนจดหมายมาหาพี่บ่อย ๆ นะ เงินก็อยากได้ แต่อยากได้กำลังใจมากกว่า ติดคุกจะ 2 ปีแล้ว แกเป็นยายเลยตอนนี้ ผมขาวทั่วหัว นี่คือนอน 2 ทุ่มตื่นตี 5 ทุกวันนะ ยังพังเลย กายหยาบนี้เสื่อมโทรม อยากได้ร่างเด็กสาวสวย ๆ มาล่อผู้ชาย 555+ แล้วจะเขียนมาอีกนะ”
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อ้างอิงจาก : FB Thunyarat Chitpraphachin
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