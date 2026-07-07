ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ไม่เคยเข้ามาขอโทษ ขอขมาศพพ่อ อย่าใจดำเลย
ออย แสงศิลป์ โพสต์ตัดพ้อครอบครัวเด็ก 11 ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ ไร้เงาคนเข้ามาขอขมาศพพ่อ ไม่ขอโทษครอบครัวผู้เสียหาย ซัดอย่าใจดำเลย
หลังจากอุบัติเหตุสลดพระธุดงค์ถูกเด็กวัย 11 ปีขับรถยนต์ชนบริเวณถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระบาดเจ็บ 12 รูป และมรณภาพ 10 รูป หนึ่งในนั้นคือพ่อแท้ ๆ ของนักร้องหนุ่ม ออย แสงศิลป์ ที่เคยออกมาแจ้งข่าวเศร้า ขณะนี้งานบำเพ็ญกุศลศพจัดอยู่ที่วัดบ้านน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ล่าสุด ออย แสงศิลป์ ออกมาอัปเดตล่าสุดว่าทางครอบครัวผู้ก่อเหตุยังไม่ได้เข้ามาขอขมาศพหรือขอโทษครอบครัวผู้เสียหายเลยสักครั้ง ระบุข้อความว่า “มันจะมีโอกาสสักวันไหมคับ ที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุเขาจะเข้ามาขอขมาศพ หรือเข้ามาขอโทษครอบครัวผู้เสียหาย ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ เชื่อไหมผมไม่เคยเห็นหน้าหรือการขอโทษหรือข้อความอะไรซักอย่างเลยอย่าใจดำหลาย”
สำหคับความหน้าคดีเมื่อวันที่ 7 กรกรฎาคม 2569 พันตำรวจเอกอำนาจ หาญชนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เผยว่ามีการเรียกประชุมพนักงานสืบสวน เพื่อตรวจสอบพยานวัตถุ พยานบุคคล และพยานแวดล้อม ขณะนี้สอบไปแล้ว 28 ปาก ทั้งตา ยายที่ดูแลเด็ก ครูที่โรงเรียนแลเพื่อนบ้าน แต่ยังไม่ได้สอบแม่และเด็กผู้ก่อเหตุเพราะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างไรก็ดี หากพยานหลักฐานครบแล้วผู้ปกครองอาจถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปละละเลยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ส่วนผู้ก่อเหตุอาจถูกดำเนินคดีตามข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บ แต่ต้องรอผลการตรวจจากแพทย์และนักจิตวิทยาว่าเด็กพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่
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