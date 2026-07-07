ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยอมรับผลโพลนิด้า เป็นกระจกสะท้อนว่าต้องแก้ไข คะแนนความนิยมหายไป 5%

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 09:10 น.
80

อนุทิน ยอมรับผลโพลนิด้า เป็นกระจกสะท้อนว่าต้องแก้ไข คะแนนความนิยมหายไป 5% มองอาจจะสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้คะแนนตก

จากกรณีที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2569” ซึ่งพบว่าคะแนนนิยมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยตกลงอย่างเห็นได้ชัดนั้น

ล่าสุดนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า โพลเหมือนกระจกส่องตัวเอง วันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็น เราก็ต้องฟัง เราเคยป๊อปปูลาร์ แล้วคะแนนมันน้อยลง แสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหน เราก็ต้องแก้ไข เพราะตนสนใจโพลมาตลอด เพราะตนก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิม ซึ่งผลโพลที่ออกมา ไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใคร เอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไข

เมื่อถามว่า 5% ที่หายไปคิดว่าเป็นจุดใด นายอนุทิน กล่าวว่า คงหลายเรื่อง บางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจน ไม่เต็มที่ คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความ ก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้น ส่วนที่ดี ดันไม่สื่อสาร วันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคน เพราะวันนี้จีดีพีก็โต เงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้น ตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุด เรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้น การเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบ ทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทย ว่ามีอนาคตที่สดใส มีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้ เพราะฉนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลัง ก็พยายามสลัดมันให้ออก โดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุด

เมื่อถามว่า จะปรับกลยุทธ์สื่อสารกับประชาชนอย่างไร นายอนุทิน ตอบว่า ต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดี ก็ต้องยอมรับ ต้องพยายาม ซึ่งวันนี้ตนก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคน ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืม นายกฯ ก็จะลืมบ้าง ถ้านายกฯลืม ก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรี ก็ต้องมานั่งคุยกัน แต่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เพิ่งทำงานมา 2 เดือน การตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมา เราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบ สมมุติตนจะปรับคณะรัฐมนตรี จะให้ใครออก-ใครเข้า ไม่ใช่ผลัดกันเป็น ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชม ตนต้องอธิบายเขาได้ว่า ทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไป

เมื่อถามว่า ได้เตือนรัฐมนตรีกระทรวงที่โลกลืมไปแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เริ่มเตือนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้ก็จะเตือนอีก เพราะวันนี้มีเรื่องของโพลเข้ามา เดี๋ยวก็ต้องมีคนบอกว่าเรื่องโพลก็มักจะออกมาเช่นนี้ แต่ตนสนใจทุกโพล แม้เป็นโพลตามตำบลก็สนใจ เพราะถ้าเขาไม่สนใจ ไม่ติดตามเรา เขาก็จะให้คะแนนเราไม่ได้ ก็เป็นสิ่งที่ตนต้องไปพูด เพราะการสื่อสารของตน ไม่ใช่แค่กับประชาชน แต่ต้องสื่อสารกับทีมของตนว่า มันชักจะไม่ใช่ มันเป็นแบบนี้ตนก็ต้องบอก

ขณะที่พรรคร่วมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของเรา อย่างภูมิใจไทยมีรัฐมนตรี 27 คน ถ้าคนหนึ่งหมั่นสื่อสารก็ได้ 27 ข่าวแล้ว บางทีทำไมรัฐมนตรีไม่มีข่าวสื่อสารออกไป แต่มาสื่อสารกับตนอย่างเดียว ทุกคนทำงานหมด แต่ไม่สื่อสารออกไป เราก็ต้องให้เขาปรับปรุงตัวตรงนี้

เมื่อถามว่า จะใช้เวลาประเมินคณะรัฐมนตรีชุดนี้เท่าไหร่ นายอนุทิน ตอบว่า ไม่นานหรอกครับ ก็มีหลักปฏิบัติอยู่ทั่วไป เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น อย่างที่ตนเรียน ตั้งใจทำงานแต่ทำงานแล้วไม่ขยายความ ไม่สื่อสาร ยืนยันว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกคน ไม่มีใครอยู่เฉยอย่างแน่นอน แต่ต้องสื่อสารด้วย ต้องเป็นหลวงรอบรู้ ไม่ใช่ว่าทำงานเก่ง แต่ไม่พูดไม่จา ไม่สื่อสาร ทำคนเดียว อย่างนี้ก็ไม่ได้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ตอบนักข่าว ไม่ได้หายไปไหน ทำงานอยู่ทุกวัน หลังโดนถามหายไปไหน

1 นาที ที่แล้ว
สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ ข่าว

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ยอมรับผลนิด้าโพล หลังคะแนนนิยมพรรคส้มร่วง นำข้อมูลยกระดับการทำงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่จบ! วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ “เอ็มบัปเป้” ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน ข่าว

ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์ บันเทิง

คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เรียกเก็บ 300 บาท ผู้ป่วยไม่เร่งด่วนใช้บริการห้องฉุกเฉิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน ข่าวการเมือง

ด่วน! เตรียมส่ง ป.ป.ช. โกงสอบท้องถิ่น พบคะแนนผิดปกติ 5,000 คน จาก 1.5 หมื่นคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนประหารชีวิต อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ คดียักยอกและรับสินหมื่นล้าน ตลอด 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์ ข่าว

บัตรทองผ่าตัดต้องมัดจำ 3 หมื่น สธ.-สปสช. แจงปมงบไม่พอต้นทุนสเตนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปกรณ์ นิลประพันธ์ เตรียมรื้อสวัสดิการข้าราชการ เศรษฐกิจ

ปกรณ์ เล็งใช้ระบบประกันสุขภาพ ดันเออร์ลี่รีไทร์ 5000 คน สั่งคุมงบหลังพุ่งแตะ 70%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์ชื่อดัง แฉ บอร์ดธนาคารรัฐ ลวนลาม องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก ข่าว

อาจารย์ชื่อดัง แฉ บอร์ดธนาคารรัฐ ลวนลาม องค์กรปล่อยเรื่องเงียบ คนทำชิงลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาธารณสุขฯ สั่งรณรงค์ให้ทานอาหารสุก แนะตรวจอุจจาระ หาผลตรวจพยาธิใบไม้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ลั่น &quot;ปัญหาใครปัญหามัน&quot; หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ ลั่น “ปัญหาใครปัญหามัน” หลังเจ้าหนี้วอนไถ่บ้านคืน แม่เกตุ 4.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งล่าตัว “รินริน” ตัวละครสำคัญคดี “แอร์มีนา” ลุยปราบทุกคนในขบวนการขนยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยามะเร็งฝีมือคนไทย สปสช. อนุมัติ เข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท ข่าวการเมือง

ไฟเขียวแล้ว! ยามะเร็งฝีมือคนไทย สปสช. อนุมัติ เข้าสิทธิบัตรทอง 30 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเปิดใจเหตุยอมทนอดีตสามีซ้อม 7 ปีเพราะรัก ข่าว

สาเหตุ สาวยอมทนอดีตผัวซ้อม 7 ปี เพราะรักมาก ยันไม่แจ้งความ ขอบคุณที่เป็นห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังมั่นใจ ผลบวกปลอม หลังพบ น.ศ. ติดเชื้อพยาธิใบไม้ 4 พันคน ควรใช้อุจจาระตรวจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไมโครซอฟต์ปลดพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง Xbox โดนหนักสุด กระทบไทยแค่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภัยเงียบมากกว่าที่คิด! หมอสุรัตน์ ชี้ นศ.ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ใช่แค่เรื่องปลาดิบ ข่าว

ภัยเงียบมากกว่าที่คิด! หมอสุรัตน์ ชี้ นศ.ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ ไม่ใช่แค่เรื่องปลาดิบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกออสเตรเลีย โร่ขอโทษ หลังบอกอยากหลับนอนกับนักร้องสาว “ไคลี มิโนก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล เล่า &#039;ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก&#039; ขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด บันเทิง

เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล พ้อ ‘ติดคุก 2 ปี แก่ขึ้นมาก’ ขอบคุณ ฟิล์ม ทิฟฟานี ส่งเงิน-กำลังใจให้ตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย แสงศิลป์ ชี้ครอบครัวเด็ก 11 ไม่เคยเข้ามาขอโทษ ข่าว

ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ไม่เคยเข้ามาขอโทษ ขอขมาศพพ่อ อย่าใจดำเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. 69 รอเปิดตลาด เช็กแนวรับ 64,500 แนวต้าน 66,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ปรับลงอีกรอบ ทองแท่งขายออก 65,350 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยอมรับผลโพลนิด้า เป็นกระจกสะท้อนว่าต้องแก้ไข คะแนนความนิยมหายไป 5%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 09:10 น.
80
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

สุดอาลัย! สมาคมฯ แจ้งข่าวเศร้า ศิษย์เก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่น 48 จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569

ไม่จบ! วุฒิสมาชิกปารากวัย ขอให้ “เอ็มบัปเป้” ถอนคำพูด ตอบโต้ประเด็นเหยียดผิว

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

ทบ. โต้กัมพูชา เหตุระเบิดชายแดน ไม่ใช่การกระทำทหารไทย จี้หยุดบิดเบือน ไร้หลักฐาน

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

คัลแลน แจงดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ VIP ขอพูดตรงๆ ในฐานะ CEO และยูทูบเบอร์

เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2569
Back to top button