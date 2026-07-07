ศาลให้ประกัน “ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น” หลังโดนคุก 6 ปี วางราคาประกันคนละ 5 หมื่น
ศาลให้ประกันตัว ครูปรีชา และ เจ๊บ้าบิ่น ข้อหาแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษ หลังศาลพิพากษาจำคุก 6 ปี วางราคาประกันคนละ 5 หมื่น
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (6 มิ.ย. 69) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3448/2567 โดยมีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ครูปรีชา หรือ นายปรีชา ใคร่ครวญ และ เจ๊บ้าบิ่น นางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์
ศาลมีคำตัดสินจำคุกจำเลยทั้งสองเป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นรับโทษ จากกรณีข้อพิพาทแย่งสิทธิครอบครองสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มูลค่ารวม 30 ล้านบาท โดยคำฟ้องของพนักงานอัยการระบุพฤติการณ์ว่า จำเลยร่วมกันแจ้งข้อความเท็จต่อพนักงานสอบสวนและเบิกความเท็จ ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ทั้งยังเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลเท็จลงในเอกสารราชการตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดศาลอาญา พิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับการปล่อยชั่วคราวตลอดมา โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์หลบหนี อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ โดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาท โดยจำเลยทั้งสองได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันเป็นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพ ศาลให้ยึดหลักประกันและทำสัญญาประกัน และแจ้งบริษัทประกันให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด
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