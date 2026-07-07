จลาจลเรือนจำศรีลังกา สองวันติด เสียชีวิต 26 ศพ บาดเจ็บนับ 100 ราย
จลาจลเรือนจำศรีลังกา สองวันติด เสียชีวิต 26 ศพ บาดเจ็บนับ 100 ราย ภายหลังจากที่ผู้ต้องขังเปิดโปงว่ามีการซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำศรีลังกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 26 ศพ ในจำนวนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำ 7 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 100 ราย
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เรือนจำเนกอมโบ ทางตอนเหนือของโคลัมโบ ซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่างนักโทษ เป็นระยะเวลา 2 วันติด ซึ่งในรายงานระบุว่านักโทษสามารถแย่งปืนของเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่นักโทษได้ปีนขึ้นบนหลังคา เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว
ขณะที่การปะทะกันวันที่สองเกิดขึ้น หลังจากที่นักโทษได้วิ่งไปที่ประตูเรือนจำและพยายามเปิดประตู ทำให้เกิดการยิงต่อสู้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าความรุนแรงทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ต้องขังที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดภายในเรือนจำ
ขณะที่ทางการศรีลังการะบุว่า ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำ 23 นาย และนักโทษอีก 54 รายได้รับการรักษาตัวจากเหตุความรุนแรงครั้งนี้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังระบุอีกด้วยว่าหลังคาเรือนจำบางส่วนถล่มลงมาจากเหตุดังกล่าว โดยทางการได้สั่งเคลื่อนย้ายนักโทษบางคนไปเรือนจำอื่น และสั่งให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้
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