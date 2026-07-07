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ช็อก! น.ศ. ใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4 พันคน เสี่ยงมะเร็ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 08:23 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 08:23 น.
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ขอบคุณภาพพยาธิใบไม้จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

สะเทือนวงการสาธารณสุข นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4 พันคน เพงดังเตือนผ่านไป 5-10 ปี เป็นมะเร็ง

กลายเป็นประเด็นฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยข้อมูลว่าการตรวจคัดกรองประชาชน 20,000 คน พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ 11% ขณะที่การตรวจนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2569 พบตัวเลขที่น่าตกใจ โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจนิสิตใหม่ 12,733 คน พบติดเชื้อ 4,233 คน หรือ 33% ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจ 1,922 คน พบติดเชื้อ 380 คน หรือ 19%

ขณะที่นายชุมพิชญ์ ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม กังวลกลุ่มเด็กที่มีการพบพยาธิพฤติกรรมชอบกินส้มตำ ซึ่งใส่ปลาร้า และอาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอาจมีการปนเปื้อนปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่ในปลาร้าทำให้เกิดปัญหา และไข่พยาธิเข้าไปสู่ร่างกาย ทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ หากปล่อยต่อไปอีก 15-20 ปี คนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และเกิดความเสียหายต่ออนาคตของชาติได้

ด้านเพจ Drama Addict ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ข่าวตรวจพบนิสิตมหาลัยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4000 คนนี่เป็นอะไรที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากซึ่งเด็กเด็กกลุ่มนี้อาจจะยังไม่รู้ว่ามันสยองยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่มีอาการ

ซึ่งนั่นคือความน่ากลัวอย่างสุดสุดของพยาธิใบไม้ตับ คนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับส่วนมากแล้วจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่มันจะไปทำให้เกิดการอักเสบในในท่อน้ำดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอผ่านไปซักห้าปี 10 ปีก็จะเริ่มเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

ทีนี้ความน่ากลัวของมะเร็งท่อน้ำดีก็คือระยะแรกแรกมันก็จะไม่มีอาการอะไรเลยเหมือนกัน คนที่เริ่มมีอาการมักจะเป็นช่วงระยะท้ายท้ายแล้วซึ่งการรักษาทำได้ยากมาก อาการของคนที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีส่วนมากมักด้วยอาการอ่อนเพลียแน่นท้องตาเหลืองตัวเหลือง ซึ่งส่วนมากถ้ามีอาการถึงนั้นก็อยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแล้วแหละ

และเมืองไทยโดยเฉพาะภาค อีสานเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเยอะที่สุดในโลก ตราบใดที่คนไทยยังไม่แก้นิสัยกินปลาน้ำจืดดิบก็จะคงมีคนเป็นมะเร็งก้อนน้ำดี ตายปีนึงเยอะแยะต่อไปอีกนานเท่านาน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 08:23 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 08:23 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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