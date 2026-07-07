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รวบหนุ่มเกาหลีหมายแดง ขบวนการซุกไอซ์ใส่ กกน. บินกบดานที่ประเทศไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ก.ค. 2569 08:09 น.| อัปเดต: 07 ก.ค. 2569 08:09 น.
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ขอบคุณภาพจาก Amarin

รวบหนุ่มเกาหลีหมายแดง ขบวนการซุกไอซ์ใส่ กกน. บินกบดานที่ประเทศไทย หลังจากที่เพื่อนร่วมขบวนการถูกจับ ขนยายมูลค่า 131 ล้านวอน

พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. สั่งการให้ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุมตัว นาย KIM JIN DEOK สัญชาติเกาหลีใต้ ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากล ในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) เข้าสู่เกาหลีใต้ น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 131 ล้านวอน หรือประมาณ 3 ล้านบาท

สืบเนื่องจาก นาย KIM JIN DEOK พร้อมกับพวก ได้ร่วมกันเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อจัดหายาเสพติดจำนวนดังกล่าว จากนั้นได้ใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในกางเกงในชั้นใน อำพรางใส่ถุงพลาสติก และกล่องกระดาษ เพื่อตบตาการตรวจค้น ก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดนั้นบินกลับไปที่เกาหลีใต้ และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมา ส่วนตัวนาย KIM JIN DEOK รู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้ จึงได้หลบหนีกลับเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย และถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลก

ต่อมาจากการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ไทย พบเบาะแสว่าผู้ต้องหารายนี้กบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งพบนาย KIM JIN DEOK ปรากฏตัว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบหนังสือเดินทาง ปรากฏว่าเป็นบุคคลเดียวกันตามหมายแดงจริง และพบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวพร้อมแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายไทย และเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมาย พร้อมขยายผลทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่เหลือต่อไป

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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