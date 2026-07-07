วุฒิสมาชิกปารากวัยงานเข้า โพสต์เหยียดผิว “เอ็มบัปเป้” เชียร์ให้ผู้เล่นตบหน้าหลังจบเกม
วุฒิสมาชิกปารากวัยงานเข้า โดนสมาพัน์ฟุตบอลฝรั่งเศสแจ้งความ โพสต์เหยียดผิว เอ็มบัปเป้ เชียร์ให้ผู้เล่นปารากวัยตบหน้าหลังจบเกม
กลายเป็นอีกประเด็นในร้อนในวงการลูกหนัง ภายหลังจากที่ เซเลสเต อามาริลลา วุฒิสมาชิกปารากวัยได้เขียนโพสต์ในข้อความเชิงเหยียดผิวต่อ คีลียัน เอ็มบัปเป้ นักเตะดาวดังชาวฝรั่งเศส ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัยได้ 1-0
โดยนางอามาริลลา ได้เรียก “เอ็มบัปเป้” ว่าเป็น “ชาวแคเมอรูนที่ถูกล่าอาณานิคม พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะสวมรอยเป็นคนฝรั่งเศส” พร้อมยังกล่าวอีกว่า “คนเถื่อนที่แม้แต่การเขียนก็ยังไม่เป็น” และยังเชียร์ให้ผู้เล่นปารากวัยตบหน้าเอ็มบัปเป้หลังจบเกมด้วย
ซึ่งในเวลาต่อมาดาวยิงจากรีอัลมาดริดได้โพสต์ข้อความตอบกลับว่า “คุณเซเลสเต อามาริลลา คุณเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจและไม่คู่ควรกับตำแหน่งของคุณ คุณไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศปารากวัย ประเทศที่ทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อด้วยความมุ่งมั่นและเกียรติยศตลอดการแข่งขัน
เพราะความประมาทเลินเล่อและการเหยียดเชื้อชาติอย่างหน้าไม่อายของคุณ ทำให้คนทั้งโลกหลงลืมเส้นทางและความพยายามครั้งประวัติศาสตร์ที่เหล่านักกีฬาของคุณได้สร้างไว้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปจนหมดสิ้น กลายเป็นว่าพื้นที่ข่าวกลับตกไปเป็นของหญิงไร้ความสามารถผู้สร้างภาพลักษณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้กับประเทศของตนเอง ผมจะไม่มีวันยอมให้คนพรรค์นั้นมีอิสระในการเผยแพร่ความเกลียดชังและการเหยียดเชื้อชาติไปทั่วโลกเด็ดขาด”
ขณะที่สมาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศส (FFF) ได้ระบุว่า พวกเขาเตรียมแจ้งความนางอามาริลลาต่อสำนักอัยการปารากวัย พร้อมชี้ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและไม่สามารถยอมรับได้
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