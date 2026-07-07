ข่าวการเมือง
ทีมแอดมินโพสต์ บอกให้ติดตามเพจกระทรวงพาณิชย์ ถูกจี้ถาม “ศุภจี” หายไปไหน?
ทีมแอดมินเพจเฟซบุ๊กโผล่ บอกให้ติดตามเพจกระทรวงพาณิชย์ ถูกจี้ถาม ศุภจี หายไปไหน บอกเจ้าตัวทำงาน ไม่ว่างโพสต์บ่อยๆ
จากกรณีที่มีการตั้งคำถามในสื่อสังคมออนไลน์ถึง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่หายไปจากพื้นที่สื่อในช่วงที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ก.ค. เพจเฟซบุ๊กของ ศุภจี ได้มีการเคลื่อนไหว โดยระบุว่า “อยากรู้ว่า ‘ศุภจีหายไปไหน’
กดติดตามเพจ กระทรวงพาณิชย์ เพราะเพจนี้ ‘ศุภจี‘ ทำงาน ไม่ว่างโพสต์บ่อยๆ #จากใจแอดมิน #ทีมแอดมิน”
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาโพสต์เช่นกัน โดยระบุว่า “อยากรู้ว่า“ศุภจีหายไปไหน” ติดตามได้ในเพจกระทรวงพาณิชย์ ทุกวัน”
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