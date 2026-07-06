ธีร์ onlylmonday รู้ตัวคนปล่อยคลิปแล้ว โกรธโดนทำลายชีวิต เพื่อนในวง-งานโดนด้วย

ธีร์ Only Monday เปิดใจปมดราม่าคลิปหลุด ยืนยันไม่ได้เป็นคนปล่อย ยอมรับผิดเคยนอกใจแต่ไม่ได้ต้องการทำลายชีวิต เผยดราม่ากระทบหนัก ลั่น อยากด่าทำผมคนเดียว
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำวง Only Monday ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรม tee.onlymonday หลังเจอดราม่าหนักกรณีคลิปหลุดของเจ้าตัวและอดีตแฟนสาว ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยและพร้อมดำเนินตามกระบวนการกฏหมาย
“สวัสดีครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้เห็นร้านค้าหรือออแกไนซ์รวมถึงผู้จัดจํานวนมากได้ถูกเข้าไปรุมด่าจากการจ้างงานผม จากตอนแรกที่ผม ตั้งใจจะทํางานไปเงียบ ๆ จนกว่าเรื่องของผมจะถูกพิสูจน์ได้ แต่วันนี้ผมขอออกมาพูดในมุมของผมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จริง ๆ ผมควรที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งนานแล้ว แต่ว่ามันมีเหตุผลอยู่ครับ ที่ผมไม่สามารถที่จะออกมาพูดได้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ เนื่องจากทาง ผมกับเบลล์ ได้มีการโทรคุยกัน เพราะเพื่อนๆ ในกลุ่ม โทรมาบอกเราสอง คนว่าเจอคลิปหลุดอยู่ในเทเลแกรม และในขณะที่คลิปกําลังเริ่มแพร่กระจายออกไป ผมตั้งใจจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ในช่วงที่มันมีคลิปหลุดออกมาก่อนที่จะเป็นข่าว ซึ่งเบลล์ได้บอกกับผมเอาไว้ว่าไม่อยากให้ผมออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นถ้ายิ่งพูดจะทําให้คนไปดูคลิปมากขึ้น
ซึ่งในตอนนั้นผมก็เลยรับปากว่าผมจะไม่ออกมาชี้แจง แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันคลิปมันก็ถูกคนนํามาเผยแพร่ เรื่องก็ลุกลามออกไปไกล ทําให้ทางค่ายที่ผมอยู่ในขณะนั้นที่ได้รับความเสียหายด้วย ค่ายได้มีการติดต่อขออนุญาตทนายของเบลล์ว่าต้องแถลงแล้ว ไม่สามารถอยู่เฉย ๆ ตามที่เบลล์ขอไว้ได้ ซึ่งผมใช้เวลาเกือบสัปดาห์พยายามตามหาตัว คนที่ปล่อยคลิปด้วยการล่อซื้อจนเจอตัว และจะเริ่มดําเนินการทางกฎ หมายกับคนขายคลิป เพื่อที่จะขยายผลสืบที่มาของคลิป ผมเลยรีบติดต่อไปหาเบลล์เพื่อแจ้งความคืบหน้าและให้มาร่วมกระบวนการไปด้วยกัน แต่ผมก็ได้คําตอบจากเบลล์ว่าขอไม่แถลงและไม่ขอร่วมกระบวนการอะไรเลย เพราะเบลล์ยังช็อคกับเหตุการณ์อยู่
หลังจากนั้นผมก็ไม่คิดเลยว่าผมจะกลายเป็นคนที่สังคมนั้นตราหน้าว่าเป็นคนผิด ไม่อยากให้ผมมีที่ยืนอยู่ในสังคม
ที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมไม่ไหวแล้วจริง ๆ ครับ ทุก ๆ คนได้รับ ผลกระทบมากเกินไปแล้ว ครอบครัวผมพ่อแม่ผม โดนด่า คนในวง คนในทีมโดนด่า ผมต้องออกจากค่ายเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะผม พี่ ๆ ในค่ายทุก ๆ คนก็โดน มันกลายเป็นว่าผมอยู่ใกล้ใครก็เหมือนทําให้คน ๆ นั้นตกอยู่ในอันตรายไปด้วย โดนลากมาเกี่ยวกับผมด้วย ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลย ผมออกมาจากค่ายเริ่มกลับมาเล่นตามร้าน กลับมาลองทําเพลงอีกครั้ง แต่ผมยอมรับเลยว่าผมต้องการค่ายมาก ๆ เพราะว่านอกจากทําเพลงเล่นดนตรีแล้ว ผมไม่เก่งอะไรเลย
แล้วพอเวลาจะไปดูคอนเสิร์ต ไปดูวงพี่ ๆ หรือไปแสดงความยินดีอะไรกับ ใครก็ต้องทําตัวหลบๆ ซ่อนๆ เพราะกลัวว่าคนจะด่าว่า เอาไอ้นักร้องวงนี้ มาในงานนี้ด้วยทําไม กลัวตัวเองจะทําให้วงอื่นเขาเสียหายไปอีก มันทําให้ตัวผมรู้สึกเสียใจมาก
ผมอยากจะพูดอีกครั้งว่าผมไม่ได้ทํา ไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป และผม ไม่มีทางที่จะทําอะไรแบบนั้น ผมไม่มีทางเอาอนาคตของตัวเองของวง และคนอื่นๆ มาเสี่ยงเพียงเพื่อจะทําร้ายใคร ผมไม่เคยคิดจะทําลายชีวิตใคร ใช่ครับ ผมยอมรับในเรื่องที่ผมนอกใจเบลล์หลายครั้งในระหว่างคบกันเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง และเราจบกันไม่ดี ผมก็รู้สึกผิดต่อเบลล์ แต มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะต้องไปทําลายชีวิตเขา
และถ้าจะมองผมว่าต่อให้ผมไม่ได้ปล่อยคลิปแต่ก็ผิดที่ผมถ่าย แต่ความจริงคือเราถ่ายคลิปด้วยกันครับ คลิปนั้นมันเป็นการถ่ายร่วมกันเป็นรสนิยมความชอบส่วนตัวของเราทั้งคู่ที่เก็บไว้ดูกันส่วนตัวแค่สองคน ผม ไม่ได้มีนิสัยที่จะเผื่อแผ่ให้ใครดูคลิป หรือดูของส่วนตัวของผมเอง และ หลังจากเราเลิกกันก็ได้คุยกันเรื่องลบคลิปดังกล่าวแล้ว ผมไม่ได้เก็บเอาไว้แต่อย่างใด คนจะมองผมเป็นคนลามกก็ได้ แต่ผมไม่เคยอยากให้คุณ เห็นผมเปลือยหรือแฟนเก่าของผมเปลือยแน่นอนครับ
ทุกคนตัดสินผมโดยที่ไม่มีหลักฐานและเรื่องยังอยู่ในกระบวนการ หรือ เพียงเพราะผมเป็นผู้ชายเหรอครับถึงตัดสินกันไปก่อนว่าผมต้องเป็นคนทําหรือคิดว่าผมชอบให้คนเห็นผมในสภาพนั้น ผมเองก็อายที่ต้องมีคนอื่นมาเห็นคลิปนี้ไม่ต่างจากเบลล์ครับ ผมไม่เคยเอาไปโม้ หรือส่งต่อให้ ใครที่ไหนดูทั้งสิ้นครับ เรื่องนี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นที่รู้ ผมก็อยากได้รับความเป็นธรรมว่าผมก็คือเหยื่อคนหนึ่งในเรื่องนี้เหมือนกัน และผมก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ เพราะ ผมก็โกรธมากๆ เหมือนกันที่มาทําลายชีวิตผมกับเบลล์แบบนี้
แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะด่านะครับ มาด่าแค่ผมคนเดียวก็พออย่าไปด่าร้านหรืองานที่เขาจ้างผม ทั้งในเพจร้าน เพจงาน ส่งแมสเสจไปหาร้าน โทรไปว่าร้านจนร้านเขาต้องยกเลิกงานเกิดความเสียหาย ถ้าอยากจะด่าผม ก็มาด่าทีผมคนเดียวเถอะครับ อย่าไปด่าเจ้าของงานหรือร้านเลย ผมเองก็ต้องทํางานเพราะผม และสมาชิกในวงของผม เขาก็มีอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแลทุกคนต้องทํามาหากิน ผมมีแค่สิ่งนี้ที่ใช้หากินได้ ผมแค่ทํางานเฉยๆครับ ไม่ได้จะสําคัญตัวเลยว่ามีชื่อเสียง เพียงแค่งานของผมมันเป็นการเล่นดนตรีที่ต้องมีคนฟังเท่านั้นเอง
ตั้งแต่เกิดเรื่องผมกับเบลล์ได้คุยกันนะครับ และไม่นานนี้ตอนผมกลับมารับงานโชว์ เบลล์ก็ยังติดต่อโทรมาคุยกัน ผมอยากให้ทุกคนทราบว่า ไม่ใช่ผมไม่รับผิดชอบ ไม่ใช่หนีหน้า และไม่เคยขอโทษเบลล์ตามที่มีคนบอก เพียงแค่ผมไม่เคยออกมาพูดในที่สาธารณะเท่านั้นเอง และไม่ใช่ว่าในขณะที่เบลล์ทุกข์ใจผมออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ผมยังได้รับความเกลียดชังอยู่ทุกๆวัน ในทุกๆที่ที่ผมไปครับ ถ้าไม่ใช่ว่าผมต้องทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองและทีมงาน ผมเองก็อยากจะหลบหายไปใน ระหว่างที่ยังพิสูจน์อะไรได้ไม่เสร็จครับ
ผมทําเลวมาหลายอย่างเสียใจกับสิ่งที่ทําไปทุกวัน แต่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ทํา ไม่เคยต้องการจะทํา เคยมีคนหลายคนบอกผมว่าถ้ายอมรับไปเลยว่าทําเรื่องก็จบ เพราะว่ามัวแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนผิด คนถึงเกลียดมากขนาดนี้ แต่ผมไม่ได้ทําจริงๆ และผมจะไม่มีวันยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําเด็ดขาด ในวันที่คลิปหลุดออกมาผมและเบลล์ยังนั่งมืดแปดด้านไปด้วยกันอยู่เลย
ผมแค่อยากได้รับความเป็นธรรมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองครับและผมเองก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อไปให้ถึงความจริงเพื่อเบลล์ เพื่อให้เรื่องนี้มันจบลงด้วยเช่นกันครับ”
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