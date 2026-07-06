วอลเลย์บอล

ลุ้นวันนี้! วอลเลย์บอลหญิง U18 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย ลิงก์ดูสดฟรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 17:37 น.
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ลุ้นวันนี้! วอลเลย์บอลหญิง U18 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย ลิงก์ดูสดฟรี

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง U18 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลิงก์ดูสดฟรี

รายงานผล วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เตรียมลงสนามนัดสำคัญ พบกับ เกาหลีใต้ ในรอบรองชนะเลิศ ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Girls’ U18 Volleyball Championship 2026) วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางสู่รอบรอง วอลเลย์บอลหญิงไทยไร้พ่าย 4 นัดรวด

ทัพนักตบลูกยางสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงในรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยสถิติไร้พ่าย คว้าชัย 3 นัดรวด ไม่เสียเลยสักเซตเดียว ยึดแชมป์กลุ่ม A โดยทีมไทยเอาชนะ มองโกเลีย, ออสเตรเลีย และอุซเบกิสถาน ล้วน 3-0 เซตทุกนัด จากนั้นใน รอบ 8 ทีมสุดท้าย ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะ อินโดนีเซีย ไปแบบขาดลอย 3-0 เซต ด้วยสกอร์ 25-18, 25-12 และ 25-19 ทำให้ผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้อย่างสมศักดิ์ศรี

ฝั่งเกาหลีใต้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ ด้วยผลงานที่น่าเกรงขามไม่น้อย เกาหลีใต้ชนะอินเดีย 3-0 เซต (25-14, 25-18, 25-16) ในนัดแรก, เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต (25-18, 25-13, 25-20) และชนะไชนีส ไทเป 3-1 เซต (25-17, 27-29, 25-17, 25-15) คว้าแชมป์กลุ่ม D ก่อนที่จะ เอาชนะ คาซัคสถาน 3-1 เซต (26-24, 25-19, 21-25, 25-16) ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย

ไม่ใช่แค่แชมป์เอเชีย แต่คือตั๋วไปชิงแชมป์โลก

4 ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนจากเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในปี 2027 ซึ่งหมายความว่าทั้งไทยและเกาหลีใต้ได้การันตีตั๋วไปชิงแชมป์โลกเรียบร้อยแล้ว แต่เกมนี้ยังเป็นศึกชิงเกียรติยศว่าใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ทีมไทยอยู่ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชยะ” ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค โดยมี ปลื้มจิตร์ ถินขาว อดีตนักตบทีมชาติไทยชุดใหญ่ ร่วมเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

โปรแกรมรอบรองชนะเลิศวันนี้ (6 ก.ค. 2569)

  • เวลา 16.00 น. จีน พบ ญี่ปุ่น
  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้

ณ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions Now รวมถึง ช่อง True Sport 7 (ช่อง 686), VOLLEYBALL 1 และ VOLLEYBALL 2

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 17:37 น.
54
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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