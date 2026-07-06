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ออย มุกดาหาร ไลฟ์ขอโทษ หลังโพสต์เรื่องพระธุดงค์จนถูกไล่ออกจากงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 17:17 น.
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ออย มุกดาหาร ไลฟ์ขอโทษ ยันไม่ได้มีเจตนาชิงชังพระสงฆ์ หลังโพสต์ก่อนหน้านี้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียล

ออย มุกดาหาร ไลฟ์สดขอโทษ หลังถูกไล่ออกจากงาน จากกรณีโพสต์ข้อความว่า “ถนนเป็นของรถ ไม่ใช่ที่พระเดิน” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ตามรายงานของเพจ Drama-addict

ในไลฟ์ ออย มุกดาหาร ยืนยันว่าตนเองใช้คำพูดไม่เป็น ไม่ได้มีเจตนาชิงชังพระสงฆ์ พร้อมเล่าว่าตนเองเติบโตมาในวัด กินข้าวพระ และได้รับทุนเรียนจากพระ

เธอชี้แจงว่าโพสต์ดังกล่าวเกิดจากความเป็นห่วง ไม่ต้องการให้พระเดินธุดงค์ เพราะเสี่ยงอันตรายจากท้องถนน อยากให้มีทางเดินพิเศษหรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พระระหว่างเดินธุดงค์

“ที่จริงโพสต์ไปเพราะเสียใจ ไม่ได้มีความชิงชัง เพราะก็กินข้าวพระ ได้เรียนก็เพราะได้ทุนพระ แต่เป็นคนใช้คำพูดไม่เป็น ไม่ได้เรียนสูง เรียงคำไม่สละสลวย จริง ๆ ไม่อยากให้พระเดินธุดงค์ พระคคงคุณค่า เป็นครูบาอาจารย์ แต่หมายความคือ ไม่อยากให้พระเดินธุดงค์ เพราะเสี่ยงมาก อยากให้มีทางพิเศษหรือมีคนดูแลความปลอดภัย”

ก่อนหน้านี้ ออย มุกดาหาร เคยโพสต์ข้อความทำนองเดียวกัน หลังมีข่าวพระถูกรถกระบะชนขณะเดินธุดงค์ริมถนน โดยระบุว่าถนนเป็นของรถ ไม่ใช่ที่เดินของพระ และควรหยุดเดินธุดงค์ข้างทาง The Thaiger เคยรายงานกรณีดังกล่าวมาก่อน

หลังโพสต์แพร่กระจายในโซเชียลมีเดีย ออย มุกดาหาร ถูกไล่ออกจากที่ทำงาน ก่อนจะไลฟ์สดชี้แจงและขอโทษในเวลาต่อมา พร้อมแชร์โพสต์ต้นทางจากเพจ โหนกระแส ประกอบการชี้แจง

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@auy_mukdahan กำลังไลฟ์ ช่วยเข้าใจและเห็นใจกันด้วย #อย่าดราม่า #ออยชี้แจง #เจ๊ออย #ออยมุกดาหาร ♬ เสียงแคนเศร้าๆ – ครูตั้งโอ๋ | TangAo Studio

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 17:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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