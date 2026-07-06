ออย มุกดาหาร ไลฟ์ขอโทษ หลังโพสต์เรื่องพระธุดงค์จนถูกไล่ออกจากงาน
ออย มุกดาหาร ไลฟ์ขอโทษ ยันไม่ได้มีเจตนาชิงชังพระสงฆ์ หลังโพสต์ก่อนหน้านี้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียล
ออย มุกดาหาร ไลฟ์สดขอโทษ หลังถูกไล่ออกจากงาน จากกรณีโพสต์ข้อความว่า “ถนนเป็นของรถ ไม่ใช่ที่พระเดิน” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ตามรายงานของเพจ Drama-addict
ในไลฟ์ ออย มุกดาหาร ยืนยันว่าตนเองใช้คำพูดไม่เป็น ไม่ได้มีเจตนาชิงชังพระสงฆ์ พร้อมเล่าว่าตนเองเติบโตมาในวัด กินข้าวพระ และได้รับทุนเรียนจากพระ
เธอชี้แจงว่าโพสต์ดังกล่าวเกิดจากความเป็นห่วง ไม่ต้องการให้พระเดินธุดงค์ เพราะเสี่ยงอันตรายจากท้องถนน อยากให้มีทางเดินพิเศษหรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พระระหว่างเดินธุดงค์
“ที่จริงโพสต์ไปเพราะเสียใจ ไม่ได้มีความชิงชัง เพราะก็กินข้าวพระ ได้เรียนก็เพราะได้ทุนพระ แต่เป็นคนใช้คำพูดไม่เป็น ไม่ได้เรียนสูง เรียงคำไม่สละสลวย จริง ๆ ไม่อยากให้พระเดินธุดงค์ พระคคงคุณค่า เป็นครูบาอาจารย์ แต่หมายความคือ ไม่อยากให้พระเดินธุดงค์ เพราะเสี่ยงมาก อยากให้มีทางพิเศษหรือมีคนดูแลความปลอดภัย”
ก่อนหน้านี้ ออย มุกดาหาร เคยโพสต์ข้อความทำนองเดียวกัน หลังมีข่าวพระถูกรถกระบะชนขณะเดินธุดงค์ริมถนน โดยระบุว่าถนนเป็นของรถ ไม่ใช่ที่เดินของพระ และควรหยุดเดินธุดงค์ข้างทาง The Thaiger เคยรายงานกรณีดังกล่าวมาก่อน
หลังโพสต์แพร่กระจายในโซเชียลมีเดีย ออย มุกดาหาร ถูกไล่ออกจากที่ทำงาน ก่อนจะไลฟ์สดชี้แจงและขอโทษในเวลาต่อมา พร้อมแชร์โพสต์ต้นทางจากเพจ โหนกระแส ประกอบการชี้แจง
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@auy_mukdahan กำลังไลฟ์ ช่วยเข้าใจและเห็นใจกันด้วย #อย่าดราม่า #ออยชี้แจง #เจ๊ออย #ออยมุกดาหาร ♬ เสียงแคนเศร้าๆ – ครูตั้งโอ๋ | TangAo Studio
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