รู้สาเหตุ สาวเก๋งเหลืองจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ที่จอดรถเต็ม ถ้าอยากให้ขยับเรียกได้เสมอ
สาวเก๋งเหลืองเปิดใจสาเหตุนำรถไปจอดบ้านฝั่งตรงข้าม เผยที่จอดรถในบ้านเต็ม หากจอดหน้าบ้านรถผ่านไม่ได้ เคยแจ้งแล้วถ้าอยากให้ขยับรถมาเรียกได้เสมอ
จากกรณีสาวรายหนึ่งโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมหลังจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง และมีเศษวัสดุจากบ้านหลังดังกล่าวเสื่อมตกมาบนหลังคารถ เจ้าตัวมีภาพจากกล้องวงจรปิดครบถ้วน แต่ไม่สามารถเอาผิดใครได้ เพราะฝั่งนิติหมู่บ้านปฏิเสธรับผิดชอบและให้ไปดำเนินคดีเอง หากจะดำเนินการทางกฎหมายทำได้เพียงบันทึกประจำวันแต่ไม่สามารถแจ้งความได้ เพราะเป็นคดีแพ่ง
หลังจากเธอโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลกลับถูกกระแสชาวเน็ตโจมตีอย่างหนักบางส่วนเข้ามาวิจารณ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายจนล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจให้ทนายดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว โดยเฉพาะคนที่ด่าแรง ๆ คาดการณ์เป็นการกระทำความผิดข้อหาหมิ่นประมาท
ส่วนสาเหตุที่เธอนำรถไปจอดหน้าบ้านตรงข้าม เพราะวันเกิดเหตุที่จอดรถในบ้านเต็มและภาพจากกล้องวงจรปิดจากบ้านก็เห็นมุมที่นำรถไปจอดจึงตัดสินใจไปจอดฝั่งตรงข้าม อีกทั้งถนนหน้าบ้านเป็นถนน 2 เลน ถ้าจอดหน้าบ้านตนเองรถคันอื่น ๆ จะขับผ่านไปไม่ได้ บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ เจ้าของบ้านแทบจะไม่มาจึงนำรถไปจอด ซึ่งรถคันสีเหลือที่ได้รับความเสียหายเพิ่งได้กลับมาจากการปล่อยเช่า
สำหรับกรณีที่เคยจอดรถไว้แล้วเจ้าของบ้านหลังตรงข้ามกลับมาพอดีเคยเกิดขึ้นหรือไม่ เธออธิบายว่าเคยแจ้งเจ้าของบ้านว่าหากต้องการให้ย้ายรถสามารถมากดกริ๊งที่บ้านได้เสมอ
อย่างไรก็ดีเรื่องการดำเนินคดีนั้นไม่คุ้มเพราะหากต้องฟ้องศาลอาจเสียค่าทนายมากกว่านำรถไฟซ่อมเอง พร้อมตั้งข้อสงสัยทิ้งท้ายว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกใครต้องรับผิดชอบกันแน่
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