ข่าว

รู้สาเหตุ สาวเก๋งเหลืองจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ที่จอดรถเต็ม ถ้าอยากให้ขยับเรียกได้เสมอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 17:30 น.
58
เจ้าของรถเก๋งเหลืองเปิดใจสาเหตุนำรถไฟจอดบ้านคนอื่น

สาวเก๋งเหลืองเปิดใจสาเหตุนำรถไปจอดบ้านฝั่งตรงข้าม เผยที่จอดรถในบ้านเต็ม หากจอดหน้าบ้านรถผ่านไม่ได้ เคยแจ้งแล้วถ้าอยากให้ขยับรถมาเรียกได้เสมอ

จากกรณีสาวรายหนึ่งโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมหลังจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง และมีเศษวัสดุจากบ้านหลังดังกล่าวเสื่อมตกมาบนหลังคารถ เจ้าตัวมีภาพจากกล้องวงจรปิดครบถ้วน แต่ไม่สามารถเอาผิดใครได้ เพราะฝั่งนิติหมู่บ้านปฏิเสธรับผิดชอบและให้ไปดำเนินคดีเอง หากจะดำเนินการทางกฎหมายทำได้เพียงบันทึกประจำวันแต่ไม่สามารถแจ้งความได้ เพราะเป็นคดีแพ่ง

หลังจากเธอโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลกลับถูกกระแสชาวเน็ตโจมตีอย่างหนักบางส่วนเข้ามาวิจารณ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายจนล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจให้ทนายดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว โดยเฉพาะคนที่ด่าแรง ๆ คาดการณ์เป็นการกระทำความผิดข้อหาหมิ่นประมาท

ส่วนสาเหตุที่เธอนำรถไปจอดหน้าบ้านตรงข้าม เพราะวันเกิดเหตุที่จอดรถในบ้านเต็มและภาพจากกล้องวงจรปิดจากบ้านก็เห็นมุมที่นำรถไปจอดจึงตัดสินใจไปจอดฝั่งตรงข้าม อีกทั้งถนนหน้าบ้านเป็นถนน 2 เลน ถ้าจอดหน้าบ้านตนเองรถคันอื่น ๆ จะขับผ่านไปไม่ได้ บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ เจ้าของบ้านแทบจะไม่มาจึงนำรถไปจอด ซึ่งรถคันสีเหลือที่ได้รับความเสียหายเพิ่งได้กลับมาจากการปล่อยเช่า

สำหรับกรณีที่เคยจอดรถไว้แล้วเจ้าของบ้านหลังตรงข้ามกลับมาพอดีเคยเกิดขึ้นหรือไม่ เธออธิบายว่าเคยแจ้งเจ้าของบ้านว่าหากต้องการให้ย้ายรถสามารถมากดกริ๊งที่บ้านได้เสมอ

อย่างไรก็ดีเรื่องการดำเนินคดีนั้นไม่คุ้มเพราะหากต้องฟ้องศาลอาจเสียค่าทนายมากกว่านำรถไฟซ่อมเอง พร้อมตั้งข้อสงสัยทิ้งท้ายว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกใครต้องรับผิดชอบกันแน่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ธีร์ onlylmonday ยืนยันไม่ได้ปล่อยคลิปหลุด บันเทิง

ธีร์ onlylmonday รู้ตัวคนปล่อยคลิปแล้ว โกรธโดนทำลายชีวิต เพื่อนในวง-งานโดนด้วย

5 นาที ที่แล้ว
ลุ้นวันนี้! วอลเลย์บอลหญิง U18 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย ลิงก์ดูสดฟรี วอลเลย์บอล

ลุ้นวันนี้! วอลเลย์บอลหญิง U18 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย ลิงก์ดูสดฟรี

20 นาที ที่แล้ว
เจ้าของรถเก๋งเหลืองเปิดใจสาเหตุนำรถไฟจอดบ้านคนอื่น ข่าว

รู้สาเหตุ สาวเก๋งเหลืองจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ที่จอดรถเต็ม ถ้าอยากให้ขยับเรียกได้เสมอ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ออย มุกดาหาร ไลฟ์ขอโทษ หลังโพสต์เรื่องพระธุดงค์จนถูกไล่ออกจากงาน

43 นาที ที่แล้ว
เขื่อนหลิวหลานแตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิง ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด ข่าวต่างประเทศ

เขื่อนหลิวหลานแตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิง ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจังเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแม่ทราย สก๊อต ถอนฟ้องลูกชาย บันเทิง

ลีน่าจัง เคลื่อนไหวหลัง แม่ทราย สก๊อตถอนฟ้อง ลั่น คำแนะนำเป็นจริง เห็นไหมใครรักที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปกรณ์ สั่ง ก.พ. ศึกษา &quot;ประกันสุขภาพ&quot; แทนระบบเบิกจ่ายค่ารักษาข้าราชการ เศรษฐกิจ

ปกรณ์ สั่ง ก.พ. ศึกษา “ประกันสุขภาพ” แทนระบบเบิกจ่ายค่ารักษาข้าราชการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง! พบศพหัวขาด 2 ศพ ถูกทิ้งใกล้ป่าปอยเปต เชื่อเป็นศพชาวต่างชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีต ผบก.น.2 วูบเสียชีวิตที่บ้านพัก ข่าว

สาเหตุสิ้น พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีต ผบก.น.2 หมดสติเสียชีวิต มือปราบคดีดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ วีระพงศ์ สุดาวงศ์ ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนที่ 52

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่น ต้องมีรายงานเสนอภายใน 30 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุลกากรฮ่องกงจับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น ลอบขนกัญชา 22 กิโลกรัมจากไทย ข่าวต่างประเทศ

ไม่รอด! ฮ่องกงรวบชายญี่ปุ่นบินจากไทย ซุกกัญชา 22 กก. บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงคุกตลอดชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นสุดรอคอย! M82 ยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 24.7 กม. เปิดฟรีปลาย ส.ค. 69 ข่าว

M82 ยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 24.7 กม. เปิดฟรีปลาย ส.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสอบสวนกลาง บุกปราบหมอเถื่อน 2 จุด จบ ม.6-ปวช. ฉีดโบท๊อกให้ลูกค้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวงัดวงจรปิดแฉอดีตสามีทำร้ายร่างกาย ข่าว

สาวงัดคลิปอดีตผัวซ้อม 7 ปี เตะ-ตีจนป่วยซึมเศร้า ตอนท้องก็ไม่เว้น หวังจบชีวิตหลายครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ก.ต. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “วีระพงศ์ สุดาวงศ์” นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 เริ่ม 1 ต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก เครื่องบินลองจอด กระแทกผิวน้ำ ผู้โดยสารทั้งลำหวิดดับ ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก เครื่องบินลองจอด กระแทกผิวน้ำ ผู้โดยสารทั้งลำหวิดดับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

7-11 เดินหน้าฟ้อง ไนกี้ หลังเตรียมวางจำหน่ายรองเท้า สีคล้ายแบรนด์ตนเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ผลคืนนี้! ผลสอบ ข้าราชการท้องถิ่น 1.5 หมื่นคน หากคะแนนผิดปกติยกเลิกบัญชีทันที

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลยกฟ้อง ม.112-ม.116 “ทานตะวัน” และพวกกรณีทำโพลขบวนเสด็จ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช้เกณฑ์ตัดสิทธิลูกลดหย่อนภาษีบิดามารดา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุไมสักอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันแล้ว ข่าว

เช็กด่วน! พายุไมสัก 6 ก.ค. 69 เตือนเหนือ-กลางรับมือฝนตกหนัก ระวังคลื่นสูง 2 เมตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้คอนโด 8 ชั้น ย่านลาดพร้าว เพลิงลุกชั้น 5 พบผู้ติดค้าง 1 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้าน &quot;ซานิ&quot; คฤหาสน์กลางธรรมชาติ เผยทำไมไม่แต่งงาน จากห้องเช่า 28 ตร.ม. จนมีบ้านหลังฝัน บันเทิง

เปิดบ้าน “ซานิ” คฤหาสน์กลางธรรมชาติ เผยทำไมไม่แต่งงาน จากห้องเช่า 28 ตร.ม. จนมีบ้านหลังฝัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” แฉมีคนต่อสายมาเพียบ เสนอใส่ซอง หลังรับเคสนักการเมืองรุมนักข่าว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 17:30 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธีร์ onlylmonday ยืนยันไม่ได้ปล่อยคลิปหลุด

ธีร์ onlylmonday รู้ตัวคนปล่อยคลิปแล้ว โกรธโดนทำลายชีวิต เพื่อนในวง-งานโดนด้วย

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569
ลุ้นวันนี้! วอลเลย์บอลหญิง U18 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย ลิงก์ดูสดฟรี

ลุ้นวันนี้! วอลเลย์บอลหญิง U18 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย ลิงก์ดูสดฟรี

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569
เขื่อนหลิวหลานแตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิง ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด

เขื่อนหลิวหลานแตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิง ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569
ลีน่าจังเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแม่ทราย สก๊อต ถอนฟ้องลูกชาย

ลีน่าจัง เคลื่อนไหวหลัง แม่ทราย สก๊อตถอนฟ้อง ลั่น คำแนะนำเป็นจริง เห็นไหมใครรักที่สุด

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569
Back to top button