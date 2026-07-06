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เขื่อนหลิวหลานแตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิง ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 16:52 น.
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เขื่อนหลิวหลานแตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิง ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด

เขื่อนหลิวหลานแตก เมืองกว่างซี ทนแรงน้ำจากไต้ฝุ่นเมยสักไม่ไหว น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิงยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด

เช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2026 อ่างเก็บน้ำหลิวหลาน (六蓝水库) ในเขตเมืองเหิงโจว สังกัดนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ตัวเขื่อนเกิดรอยแตกเป็นช่องขนาดใหญ่ มีจุดทรุดตัว 2 จุด ยาวรวมประมาณ 50 เมตร น้ำจำนวนมหาศาลทะลักไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อน

เขื่อนหลิวหลานตั้งอยู่ในหมู่บ้านหลิวหลาน ตำบลเสี้ยวอี้ (校椅镇) ก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1958 แล้วเสร็จในปี 1960 ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร มีความจุรวม 95.52 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเหิงโจว ปัจจุบันเขื่อนมีอายุ 66 ปีแล้ว ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ชลประทาน และเป็นแหล่งน้ำดื่ม รับผิดชอบพื้นที่ชลประทานครอบคลุม 4 ตำบล เนื้อที่เกษตรกรรมกว่า 157,000 หมู่ หล่อเลี้ยงประชาชนราว 170,000 คน ออกแบบมาตรฐานป้องกันน้ำท่วมระดับ “100 ปีต่อครั้ง”

ตามประกาศของคณะกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินนครหนานหนิง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของนครหนานหนิงเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่มีฝนตกหนักพิเศษ ทั้งหมดเป็นอิทธิพลของไต้ฝุ่นหมายเลข 10 ประจำปี 2026 ชื่อ “เมยสัก” (Maysak) ซึ่งขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้า นับเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกที่เข้าถึงแผ่นดินใหญ่จีนในปีนี้ จากนั้นขึ้นฝั่งครั้งที่สองที่เวียดนามในวันอาทิตย์

ข้อมูลจากสำนักอุตุนิยมวิทยาเมืองเหิงโจวระบุว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงสูงสุดที่ตำบลสือถัง 565 มิลลิเมตร ตำบลเถาชวี 445 มิลลิเมตร และตำบลเสี้ยวอี้ (ที่ตั้งเขื่อน) 411.5 มิลลิเมตร ถือเป็นปริมาณฝนที่สูงผิดปกติอย่างมาก

ลำดับเหตุการณ์ก่อนเขื่อนแตก

สถานการณ์ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วตลอดคืนวันที่ 5 ถึงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม

คืนวันที่ 5 กรกฎาคม สถานีบริการเขื่อนหลิวหลานออกประกาศฉบับที่ 1 แจ้งเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเวลา 22.00 น. แต่ฝนตกหนักกว่าที่คาดการณ์มาก จึงออกประกาศฉบับที่ 2 เร่งเปิดประตูระบายน้ำเร็วขึ้นเป็นเวลา 20.30 น.

เวลา 02.30 น. ของวันที่ 6 ระดับน้ำในเขื่อนพุ่งขึ้นถึง 111.20 เมตร สูงเกินระดับออกแบบรับน้ำท่วม 0.91 เมตร จึงออกประกาศฉบับที่ 4 สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกบานเต็มกำลังในเวลา 06.00 น.

แต่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมากเกินกว่าความสามารถในการระบาย ระดับน้ำไม่ลดลง ตัวเขื่อนรับแรงดันน้ำสูงต่อเนื่อง จนประมาณ 10.20 น. เขื่อนแตกเป็นช่อง 2 จุด ที่บริเวณหัวเขื่อนฝั่งตะวันออก ผนังเขื่อนด้านนอกชั้นที่ 2 พังทลายลงทั้งหมด น้ำพุ่งทะลักลงอย่างรุนแรง ส่วนอีกจุดใกล้โรงไฟฟ้ามีการทรุดตัวเช่นกันแต่ปริมาณน้ำน้อยกว่า

สภาพความเสียหาย น้ำท่วมถึงชั้น 2 ไฟดับ สัญญาณขาด

ผู้อยู่อาศัยท้ายเขื่อนให้สัมภาษณ์สื่อว่า ได้รับแจ้งเตือนระบายน้ำตั้งแต่เมื่อคืน แต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าน้ำเข้าบ้านชั้น 1 แล้ว ข้าวของทั้งหมดจมน้ำ จุดที่สูงที่สุดน้ำท่วมถึงชั้น 2 ราว 9 โมงเช้า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านให้อพยพขึ้นที่สูงทันที

ชาวบ้านโพสต์วิดีโอและข้อความในโซเชียลมีเดียอย่างมากมาย มีผู้เขียนว่าบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมด ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำใช้ ไม่มีอาหาร ครอบครัวหนีขึ้นไปอยู่ชั้นบน บางพื้นที่น้ำท่วมถึงชั้น 2 แล้วระดับน้ำยังคงสูงขึ้น มีภาพรถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดพลิกคว่ำ และชาวบ้านบางส่วนต้องปีนขึ้นไปเกาะบนหลังคาบ้าน

พื้นที่เขื่อนไฟฟ้าดับ สัญญาณโทรศัพท์ขาดเป็นช่วง การติดต่อกับภายนอกยากลำบากมาก

หลังเกิดเหตุ ฝ่ายบริหารเขื่อนแจ้งเตือนหมู่บ้านท้ายเขื่อนทันที ชาวบ้านหมู่บ้านตู๋เถียนและเจ้าหน้าที่เขื่อนรวม 300 กว่าคนอพยพขึ้นไปยังที่สูงในเขตอ่างเก็บน้ำ แต่เนื่องจากถนนถูกน้ำตัดขาด จึงยังไม่สามารถอพยพออกนอกพื้นที่ได้

ผู้นำเมืองและทีมกู้ภัยเดินทางมาถึงบริเวณรอบนอกเขื่อนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เพราะน้ำท่วมตัดเส้นทาง ต้องประสานงานผ่านโทรศัพท์ที่สัญญาณขาดเป็นช่วง

ณ เวลาที่มีการรายงาน ยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่เขื่อนยืนเฝ้าระวังบนที่สูง เฝ้าสังเกตสภาพตัวเขื่อนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากเขื่อนหลิวหลานแล้ว อ่างเก็บน้ำอีก 3 แห่งในเมืองเหิงโจว ได้แก่ อ่างหยุนเปี่ยว อ่างซานฉา และอ่างฉาหยวน ก็เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน ขณะที่อ่างเก็บน้ำหลิวว่างในอำเภอปินหยางก็เกิดน้ำล้นสันเขื่อน

เมืองเหิงโจวยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 (สูงสุด) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. จากนั้นเวลา 11.30 น. นครหนานหนิงยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมจากระดับ 3 เป็นระดับ 1 (สูงสุด)

ในระดับประเทศ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติสั่งเปิดใช้การตอบสนองฉุกเฉินระดับ 4 ส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จริง กระทรวงทรัพยากรน้ำยกระดับการป้องกันน้ำท่วมสำหรับกว่างซีจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีและนครหนานหนิงจัดตั้งกองบัญชาการกู้ภัยแนวหน้า เร่งดำเนินการกู้ภัย สำรวจความเสียหาย และอพยพประชาชน

ยังไม่จบ คาดฝนตกหนักต่ออีก 1–2 วัน

ศูนย์อุทกวิทยาหนานหนิงออกประกาศเตือนน้ำท่วมระดับสีแดง โดยคาดว่าใน 1 ถึง 2 วันข้างหน้า แม่น้ำอวี้เจียงช่วงที่ผ่านตัวเมืองหนานหนิงจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 ถึง 2 เมตร และเริ่มเกินระดับเฝ้าระวังตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 นครหนานหนิงมีประชากรเกือบ 9 ล้านคน สถานการณ์จึงยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบริเวณเขื่อนหลิวหลานเริ่มลดลง แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงวิกฤตและต้องเฝ้าระวังต่อ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 16:52 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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