เขื่อนหลิวหลานแตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิง ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด
เขื่อนหลิวหลานแตก เมืองกว่างซี ทนแรงน้ำจากไต้ฝุ่นเมยสักไม่ไหว น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน หนานหนิงยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด
เช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2026 อ่างเก็บน้ำหลิวหลาน (六蓝水库) ในเขตเมืองเหิงโจว สังกัดนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ตัวเขื่อนเกิดรอยแตกเป็นช่องขนาดใหญ่ มีจุดทรุดตัว 2 จุด ยาวรวมประมาณ 50 เมตร น้ำจำนวนมหาศาลทะลักไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อน
เขื่อนหลิวหลานตั้งอยู่ในหมู่บ้านหลิวหลาน ตำบลเสี้ยวอี้ (校椅镇) ก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1958 แล้วเสร็จในปี 1960 ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร มีความจุรวม 95.52 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเหิงโจว ปัจจุบันเขื่อนมีอายุ 66 ปีแล้ว ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ชลประทาน และเป็นแหล่งน้ำดื่ม รับผิดชอบพื้นที่ชลประทานครอบคลุม 4 ตำบล เนื้อที่เกษตรกรรมกว่า 157,000 หมู่ หล่อเลี้ยงประชาชนราว 170,000 คน ออกแบบมาตรฐานป้องกันน้ำท่วมระดับ “100 ปีต่อครั้ง”
ตามประกาศของคณะกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินนครหนานหนิง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของนครหนานหนิงเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่มีฝนตกหนักพิเศษ ทั้งหมดเป็นอิทธิพลของไต้ฝุ่นหมายเลข 10 ประจำปี 2026 ชื่อ “เมยสัก” (Maysak) ซึ่งขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้า นับเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกที่เข้าถึงแผ่นดินใหญ่จีนในปีนี้ จากนั้นขึ้นฝั่งครั้งที่สองที่เวียดนามในวันอาทิตย์
ข้อมูลจากสำนักอุตุนิยมวิทยาเมืองเหิงโจวระบุว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงสูงสุดที่ตำบลสือถัง 565 มิลลิเมตร ตำบลเถาชวี 445 มิลลิเมตร และตำบลเสี้ยวอี้ (ที่ตั้งเขื่อน) 411.5 มิลลิเมตร ถือเป็นปริมาณฝนที่สูงผิดปกติอย่างมาก
ลำดับเหตุการณ์ก่อนเขื่อนแตก
สถานการณ์ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วตลอดคืนวันที่ 5 ถึงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม
คืนวันที่ 5 กรกฎาคม สถานีบริการเขื่อนหลิวหลานออกประกาศฉบับที่ 1 แจ้งเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเวลา 22.00 น. แต่ฝนตกหนักกว่าที่คาดการณ์มาก จึงออกประกาศฉบับที่ 2 เร่งเปิดประตูระบายน้ำเร็วขึ้นเป็นเวลา 20.30 น.
เวลา 02.30 น. ของวันที่ 6 ระดับน้ำในเขื่อนพุ่งขึ้นถึง 111.20 เมตร สูงเกินระดับออกแบบรับน้ำท่วม 0.91 เมตร จึงออกประกาศฉบับที่ 4 สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกบานเต็มกำลังในเวลา 06.00 น.
แต่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมากเกินกว่าความสามารถในการระบาย ระดับน้ำไม่ลดลง ตัวเขื่อนรับแรงดันน้ำสูงต่อเนื่อง จนประมาณ 10.20 น. เขื่อนแตกเป็นช่อง 2 จุด ที่บริเวณหัวเขื่อนฝั่งตะวันออก ผนังเขื่อนด้านนอกชั้นที่ 2 พังทลายลงทั้งหมด น้ำพุ่งทะลักลงอย่างรุนแรง ส่วนอีกจุดใกล้โรงไฟฟ้ามีการทรุดตัวเช่นกันแต่ปริมาณน้ำน้อยกว่า
สภาพความเสียหาย น้ำท่วมถึงชั้น 2 ไฟดับ สัญญาณขาด
ผู้อยู่อาศัยท้ายเขื่อนให้สัมภาษณ์สื่อว่า ได้รับแจ้งเตือนระบายน้ำตั้งแต่เมื่อคืน แต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าน้ำเข้าบ้านชั้น 1 แล้ว ข้าวของทั้งหมดจมน้ำ จุดที่สูงที่สุดน้ำท่วมถึงชั้น 2 ราว 9 โมงเช้า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านให้อพยพขึ้นที่สูงทันที
ชาวบ้านโพสต์วิดีโอและข้อความในโซเชียลมีเดียอย่างมากมาย มีผู้เขียนว่าบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมด ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำใช้ ไม่มีอาหาร ครอบครัวหนีขึ้นไปอยู่ชั้นบน บางพื้นที่น้ำท่วมถึงชั้น 2 แล้วระดับน้ำยังคงสูงขึ้น มีภาพรถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดพลิกคว่ำ และชาวบ้านบางส่วนต้องปีนขึ้นไปเกาะบนหลังคาบ้าน
พื้นที่เขื่อนไฟฟ้าดับ สัญญาณโทรศัพท์ขาดเป็นช่วง การติดต่อกับภายนอกยากลำบากมาก
หลังเกิดเหตุ ฝ่ายบริหารเขื่อนแจ้งเตือนหมู่บ้านท้ายเขื่อนทันที ชาวบ้านหมู่บ้านตู๋เถียนและเจ้าหน้าที่เขื่อนรวม 300 กว่าคนอพยพขึ้นไปยังที่สูงในเขตอ่างเก็บน้ำ แต่เนื่องจากถนนถูกน้ำตัดขาด จึงยังไม่สามารถอพยพออกนอกพื้นที่ได้
ผู้นำเมืองและทีมกู้ภัยเดินทางมาถึงบริเวณรอบนอกเขื่อนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เพราะน้ำท่วมตัดเส้นทาง ต้องประสานงานผ่านโทรศัพท์ที่สัญญาณขาดเป็นช่วง
ณ เวลาที่มีการรายงาน ยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่เขื่อนยืนเฝ้าระวังบนที่สูง เฝ้าสังเกตสภาพตัวเขื่อนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง
นอกจากเขื่อนหลิวหลานแล้ว อ่างเก็บน้ำอีก 3 แห่งในเมืองเหิงโจว ได้แก่ อ่างหยุนเปี่ยว อ่างซานฉา และอ่างฉาหยวน ก็เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน ขณะที่อ่างเก็บน้ำหลิวว่างในอำเภอปินหยางก็เกิดน้ำล้นสันเขื่อน
เมืองเหิงโจวยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 (สูงสุด) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. จากนั้นเวลา 11.30 น. นครหนานหนิงยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมจากระดับ 3 เป็นระดับ 1 (สูงสุด)
ในระดับประเทศ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติสั่งเปิดใช้การตอบสนองฉุกเฉินระดับ 4 ส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จริง กระทรวงทรัพยากรน้ำยกระดับการป้องกันน้ำท่วมสำหรับกว่างซีจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีและนครหนานหนิงจัดตั้งกองบัญชาการกู้ภัยแนวหน้า เร่งดำเนินการกู้ภัย สำรวจความเสียหาย และอพยพประชาชน
ยังไม่จบ คาดฝนตกหนักต่ออีก 1–2 วัน
ศูนย์อุทกวิทยาหนานหนิงออกประกาศเตือนน้ำท่วมระดับสีแดง โดยคาดว่าใน 1 ถึง 2 วันข้างหน้า แม่น้ำอวี้เจียงช่วงที่ผ่านตัวเมืองหนานหนิงจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 ถึง 2 เมตร และเริ่มเกินระดับเฝ้าระวังตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 นครหนานหนิงมีประชากรเกือบ 9 ล้านคน สถานการณ์จึงยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบริเวณเขื่อนหลิวหลานเริ่มลดลง แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงวิกฤตและต้องเฝ้าระวังต่อ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ
- นาทีเร่งอพยพช้างคอน น้ำป่าทะลัก อ.แม่แตง ลงมาทีเดียวเหมือนเขื่อนแตก
- น้ำท่วมลิเบีย หลังเขื่อนแตก ทำเมืองจมใต้บาดาล สูญหายหมื่นชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: