ลีน่าจัง เคลื่อนไหวหลัง แม่ทราย สก๊อตถอนฟ้อง ลั่น คำแนะนำเป็นจริง เห็นไหมใครรักที่สุด
ลีน่าจัง เคลื่อนไหวล่าสุดหลังแม่ทราย สก๊อต ถอนฟ้องลูกชาย เผยสิ่งที่เคยแนะนำเป็นจริง เพราะแม่ทุกคนรักลูก ลั่น xูคือคนที่รักxึง หวังดีกับครอบครัวxึงที่สุด
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 มีรายงานว่า นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี แม่ของ ทราย สิรณัฐ สก๊อต เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งพระโขนง ถอนฟ้องคดีความที่ดำเนินการฟ้องร้องลูกชายในข้อหาเพิกถอนการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศาลแนะนำให้ทั้งสองใช้วิธีการพูดคุยในการแก้ไขปัญหา มองว่าสายใยความเป็นแม่ลูกคือหนทางที่ดีที่สุด ยืนยันว่าตนรักลูกทั้งสองสุดหัวใจ หากลูกต้องการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงก็เคารพการตัดสินใจ เพื่อให้ความจริงปรากฏ
อย่างไรก็ดี ขอยืนยันอีกครั้งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกคนอื่นในตระกูลภิรมย์ภักดี รวมถึงกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ในตอนท้ายเธอวอนขอสังคมให้พื้นที่ส่วนตัวครอบครัวเพื่อปรับความเข้าใจและเยียวยากัน
ก่อนหน้านี้หนึ่งในผู้ที่ออกมาวิจารณ์เรื่องของ ทราย สก๊อต คือ ลีน่าจัง อินฟลูเอนเซอร์คนดัง แนะนำให้อีกฝ่ายกราบขอโทษแม่และหยุดแฉเรื่องราวภายในบ้าน จากนั้นสื่อมวลชนสอบถามความรู้สึกของทรายหลังได้ฟังคำพูดดังกล่าวให้สัมภาษณ์ว่า “เขาดูเหมือนสติไม่ค่อยนิ่ง แล้วทรายเป็นคนเลือกฟังความคิดเห็นคนที่มีธรรมะ และจิตที่มันนิ่งครับ เราเลยไม่ฟังแบบนั้น”
หลังมีข่าวว่าแม่ของทราย สก๊อต ถอนฟ้องลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลีน่าจังออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง กล่าวว่า “จริง ๆ ฉันจะไม่พูดถึงไอคนนี้แล้วเพราะมันด่าฉัน แต่ในที่สุดสิ่งที่ฉันแนะนำก็เป็นเรื่องจริง สิ่งที่xูพูดทุกอย่างถูกต้องหมดเลย เรียกร้องให้อภัยพี่ชาย เข้าไปกราบแม่ แล้วก็แม่ทรายถอนฟ้องก็จบ เห็นไหมก็จบแบบนี้ คนที่หวังดีกับxึงคือxู เพราะยังไงก็เป็นแม่ลูกกัน แม่ทุกคนรักลูก เป็นผู้มีพระคุณ คนที่อุ้มท้องมา เลี้ยงดูเธอมา
ฉันเป็นแม่คนอุ้มท้องมา 2 คน ทรมานขนาดไหน 9 เดือน ตลอดคลอดฉันเจ็บตั้ง 24 ชั่วโมง ทรมานมากกว่าจะเลี้ยงลูกโตขึ้นมา ใช้เงินเป็นสิบ ๆ ล้าน อย่างทรายเนี่ยเข้าใจแม่ลีน่ายังที่ไปxูให้ทุกสำนักข่าวว่าxูสติไม่นิ่ง xูคือคนที่รักxึงที่สุด หวังดีกับครอบครัวxึงที่สุด สุดท้ายก็เป็นเรื่องดี
หลายคนที่มารุมด่าฉันเห็นไหมว่าสิ่งที่เคยพูดที่เคยเตือนก็เป็นความจริงในวันนี้ ศาลก็ต้องแนะนำแบบนี้ให้ไกล่เกลี่ย ฉันพูดในฐานะของคนเป็นแม่”
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