การเงินเศรษฐกิจ

ปกรณ์ สั่ง ก.พ. ศึกษา “ประกันสุขภาพ” แทนระบบเบิกจ่ายค่ารักษาข้าราชการ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 16:03 น.
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ปกรณ์ สั่ง ก.พ. ศึกษา "ประกันสุขภาพ" แทนระบบเบิกจ่ายค่ารักษาข้าราชการ
ภาพจาก : รัฐบาลไทย

รองนายกฯ ปกรณ์ นิลประพันธ์ มอบ ก.พ.-กรมบัญชีกลาง-คปภ. ศึกษาระบบประกันสุขภาพข้าราชการ หลังงบรักษาพยาบาลปี 70 พุ่งสูง

ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สั่งให้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ศึกษาแนวทางนำระบบประกันสุขภาพมาใช้แทนระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการแบบเดิม การสั่งการนี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุม ก.พ. วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธาน ก.พ. แจ้งที่ประชุมว่าสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 แล้ว โดยงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งงบบุคลากร ค่ารักษาพยาบาล และบำเหน็จบำนาญ รวมกันมีสัดส่วนเกินร้อยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมด และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

ปกรณ์ระบุว่าจำเป็นต้องควบคุมขนาดกำลังคนและค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างจริงจัง ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อควบคุมไม่ให้จำนวนหน่วยงานเพิ่มขึ้น พร้อมมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมวางแผนดำเนินการ ก่อนเสนอ ก.พ. พิจารณาต่อไป

ในเรื่องมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) ปกรณ์สั่งให้สำนักงาน ก.พ. เร่งดำเนินการให้มีผลในปีงบประมาณ 2570 เพื่อแสดงความตั้งใจของรัฐบาลในการผลักดันเรื่องนี้ ส่วนกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน แม้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงาน ก.พ. แต่ปกรณ์ระบุว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมต่อระบบราชการ จึงขอให้สำนักงาน ก.พ. ประสานสมาคมและองค์กรข้าราชการดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืน

นอกจากนี้ ปกรณ์ยังมอบหมายให้ปรับปรุงระบบพนักงานราชการให้การโอนย้ายตำแหน่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงทบทวนอัตราเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการประจำต่างประเทศให้สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นมาก ขั้นตอนต่อไปต้องติดตามผลการศึกษาของสำนักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง และ คปภ. ว่าจะเสนอรูปแบบประกันสุขภาพแบบใดเข้าสู่การพิจารณาของ ก.พ.

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 16:03 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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