ข่าวต่างประเทศ

สยอง! พบศพหัวขาด 2 ศพ ถูกทิ้งใกล้ป่าปอยเปต เชื่อเป็นศพชาวต่างชาติ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 15:38 น.
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พบศพหัวขาด 2 ศพ ถูกทิ้งในกระสอบใกล้ป่าปอยเปต เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อเป็นศพชาวต่างชาติ แต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ประชาชนในพื้นที่พบศพของชาวต่างชาติถูกตัดศีรษะ 2 ศพ ถูกทิ้งในถุงกระสอบใกล้ป่าของเมืองปอยเปต ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย

โดยชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากที่เห็นสุนัขลากชิ้นส่วนมนุษย์ออกมา ซึ่งจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ตายเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบพบว่าศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างมากและมีรอยสักซึ่งอาจช่วยในการระบุตัวตนได้

ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 15:38 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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