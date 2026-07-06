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สยอง! พบศพหัวขาด 2 ศพ ถูกทิ้งใกล้ป่าปอยเปต เชื่อเป็นศพชาวต่างชาติ
พบศพหัวขาด 2 ศพ ถูกทิ้งในกระสอบใกล้ป่าปอยเปต เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อเป็นศพชาวต่างชาติ แต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ประชาชนในพื้นที่พบศพของชาวต่างชาติถูกตัดศีรษะ 2 ศพ ถูกทิ้งในถุงกระสอบใกล้ป่าของเมืองปอยเปต ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
โดยชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากที่เห็นสุนัขลากชิ้นส่วนมนุษย์ออกมา ซึ่งจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ตายเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบพบว่าศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างมากและมีรอยสักซึ่งอาจช่วยในการระบุตัวตนได้
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุต่อไป
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