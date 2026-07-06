ประวัติ วีระพงศ์ สุดาวงศ์ ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนที่ 52
ประวัติ วีระพงศ์ สุดาวงศ์ ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนที่ 52 ก.ต.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้ง มีผล 1 ต.ค. 2569 ย้อนเส้นทางตุลาการกว่า 3 ทศวรรษ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป
เส้นทางการศึกษา
นายวีระพงศ์จบนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการอบรมเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สำหรับทักษะพื้นฐานด้านกฎหมายนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางตุลาการที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ตำแหน่งสำคัญตลอดสายงาน
นายวีระพงศ์เริ่มต้นจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นขยับขึ้นเป็นรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
ต่อมาเขาดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 1 และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ก่อนก้าวขึ้นสู่ศาลฎีกาในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ก่อนได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 52 นายวีระพงศ์ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดูแลคดีแพ่งและคดีอาญาในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกาในเวลาต่อมา
บทบาทพิเศษด้านงานตุลาการ
นอกจากงานพิจารณาคดี นายวีระพงศ์ยังเคยได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นฎีกา หรือ ก.ต. และเคยนั่งเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยของศาลยุติธรรม ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการคดี รวมถึงประธานคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาศาลยุติธรรม
ในปี 2569 นายวีระพงศ์ยังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติของศาลในการป้องกันและระงับการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในศาลยุติธรรม
ตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 ของนายวีระพงศ์ยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการในขณะนี้ เนื่องจากเป็นเพียงมติเห็นชอบจาก ก.ต. ขั้นตอนต่อไปต้องรอการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก่อนจึงจะดำรงตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2569
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